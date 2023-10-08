Титов о бойкоте Fan ID активными фанатами «Спартака»: «Больно, что обиделись и не ходят принципиально. В матчах как с ЦСКА они особенно нужны»

Егор Титов высказался о бойкоте Fan ID со стороны активных фанатов «Спартака».

Сегодня красно-белые сыграют с в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

«Трибуна B у « » обиделась и больше не ходит на стадион принципиально. Для меня это больно.

Потому что именно в таких матчах они команде особенно нужны, чтобы погнать футболистов вперед, дать им дополнительный заряд. Но увы», – сказал бывший игрок московского клуба.

Fan ID (паспорт болельщика) необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир снизилась.

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