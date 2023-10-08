Титов о бойкоте Fan ID активными фанатами «Спартака»: «Больно, что обиделись и не ходят принципиально. В матчах как с ЦСКА они особенно нужны»

Теги Спартак ЦСКА Егор Титов премьер-лига Россия болельщики Чемпионат.com Fan ID Футбол

Егор Титов высказался о бойкоте Fan ID со стороны активных фанатов «Спартака».

Сегодня красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

«Трибуна B у «Спартака» обиделась и больше не ходит на стадион принципиально. Для меня это больно.

Потому что именно в таких матчах они команде особенно нужны, чтобы погнать футболистов вперед, дать им дополнительный заряд. Но увы», – сказал бывший игрок московского клуба. 

Fan ID (паспорт болельщика) необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
правильно сделали фанаты, я например лично тоже не собираюсь делать фан ни в коем случае, не смотря на приезд в Екатеринбург любимой команды...увы, но даже ради любимой игры и любимого клуба загонять себя в рамки не желаю!!!
+48
-18
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
«Больно. Но увы»
А фанатам не больно? Вся лига к ним жопой повернулась, да еще и активно демонстрирует. За хот-доги бесплатные пытаются заманить. Спасибо что не доплачивают за посещение.

Футбики сами вообще, по-моему, класть хотели на фанки. Играют себе и играют. Ну поставили там ограждения, ну поставили казенных барабанщиков - пусть, шум же есть какой-никакой, эха на стадионе не слышно.
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Егор правда думает, что фанаты обиделись, или просто дурака включил? При чём тут обиды? Фануйди - это не про обиды, а про тотальный контроль, про выборочные баны на годы. Это огромная база данных, которая может быть использована как угодно. Это не про спорт, не про порядок на трибунах и точно не про популяризацию футбола.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беременный малыш
Ответ </c/>
правильно сделали фанаты, я например лично тоже не собираюсь делать фан ни в коем случае, не смотря на приезд в Екатеринбург любимой команды...увы, но даже ради любимой игры и любимого клуба загонять себя в рамки не желаю!!!
👍🏻👍🏻👍🏻
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Ответ Roon95
Я раньше тоже был против фан айди. не понимал смысла, строил теории, о том, кому это выгодно. Но потом, по прошествии года заметил, что я не слышу мата, не слышу о драках на стадионах , не слышу о том, что кому-то файер попал в голову или прожёг куртку ( как когда-то мне) . В общем , как я полагаю, только самая активная, в негативном плане , часть фанатов (заводящие, тафгаи) не получили бы этот фан айди. Понимая это, они разгоняют тему с неудобством оформления документа педалируют тему бойкота. конечно же мне фанаты начнут говорить, что то, что происходило раньше - это культура боления. Но , во-первых, вы видимо не понимаете значение слова "Культура", а во-вторых, культура - это достаточно пластичная вещь. Вспоминая культуры прошлых лет вы наверное широко раскрыли бы глаза от удивления, а где-то от ужаса. Кто-то будет говорить о том, что их загоняют в рамки...ну так фанатской движение все делало для того, чтобы в итоге его загнали в эти рамки. Ничто просто так не делается.
+15 рублей
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Юрий Зубов
Ну а что в итоге? В рамки загоняешь сам себя, из-за принципов своих сам себя и ограничиваешь
т.е мне нужно получить разрешение чтобы придти и поорать за свои деньги на стадион...не много хотелок?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ Roon95
Я раньше тоже был против фан айди. не понимал смысла, строил теории, о том, кому это выгодно. Но потом, по прошествии года заметил, что я не слышу мата, не слышу о драках на стадионах , не слышу о том, что кому-то файер попал в голову или прожёг куртку ( как когда-то мне) . В общем , как я полагаю, только самая активная, в негативном плане , часть фанатов (заводящие, тафгаи) не получили бы этот фан айди. Понимая это, они разгоняют тему с неудобством оформления документа педалируют тему бойкота. конечно же мне фанаты начнут говорить, что то, что происходило раньше - это культура боления. Но , во-первых, вы видимо не понимаете значение слова "Культура", а во-вторых, культура - это достаточно пластичная вещь. Вспоминая культуры прошлых лет вы наверное широко раскрыли бы глаза от удивления, а где-то от ужаса. Кто-то будет говорить о том, что их загоняют в рамки...ну так фанатской движение все делало для того, чтобы в итоге его загнали в эти рамки. Ничто просто так не делается.
Зачем столько лжи в одном посте? Во-первых, мат на трибунах присутствует и сейчас. Его стало меньше только потому, что трибуны опустели. Но вот спартаковские фанаты бойкотируют матчи и на трибунах их нет, а штраф за нецензурщину с трибун, Спартаку недавно выписали. Как так?))) Во-вторых, куртку тебе могли прожечь фаером только если ты сам находился на фанатской трибуне, ибо на центральную с фанатки не добросишь. Но я не верю, что ты вообще ходил на стадион, потому что невозможно не почувствовать разницы в атмосфере до и после фануйди, далеко не в лучшую сторону. Ну, а в-третьих, драки на стадионе закончились лет за десять до фануйди и для фанатских разборок, этот фануйди, вообще не препятствие, ибо его действие ограничено стадионом.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ trav
Как же ты бедный живешь вне рамок, но имея паспорт, снилс, инн, военный билет, номер счета в банке. Ай-ай-ай, наверное свободен ото всех оков?
при чём тут документы жизненно необходимые, если фан айди ничего кроме доступа на стадион на 2 часа мне не даст? это же разные вещи...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спирин
Ответ Roon95
Я раньше тоже был против фан айди. не понимал смысла, строил теории, о том, кому это выгодно. Но потом, по прошествии года заметил, что я не слышу мата, не слышу о драках на стадионах , не слышу о том, что кому-то файер попал в голову или прожёг куртку ( как когда-то мне) . В общем , как я полагаю, только самая активная, в негативном плане , часть фанатов (заводящие, тафгаи) не получили бы этот фан айди. Понимая это, они разгоняют тему с неудобством оформления документа педалируют тему бойкота. конечно же мне фанаты начнут говорить, что то, что происходило раньше - это культура боления. Но , во-первых, вы видимо не понимаете значение слова "Культура", а во-вторых, культура - это достаточно пластичная вещь. Вспоминая культуры прошлых лет вы наверное широко раскрыли бы глаза от удивления, а где-то от ужаса. Кто-то будет говорить о том, что их загоняют в рамки...ну так фанатской движение все делало для того, чтобы в итоге его загнали в эти рамки. Ничто просто так не делается.
А вы точно на стадион ходите, что не слышите ничего? А может быть сначала нужно к лору сходить, слух проверить. Как по вашему объяснить штрафы от кдк за сканирование фанатами ненормативной лексики?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Скрылев
Ответ </c/>
правильно сделали фанаты, я например лично тоже не собираюсь делать фан ни в коем случае, не смотря на приезд в Екатеринбург любимой команды...увы, но даже ради любимой игры и любимого клуба загонять себя в рамки не желаю!!!
а ты себе карту зарплатную делал,п паспорт,правами водителя,это не рамки?
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Это называется не обиделись, а демонстрация гражданской позиции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Юрий Зубов
Комментарий скрыт
посмотреть игру любимой команды я смогу и в интернете, что делал и раньше, но я очень разочарован тем, что теперь ради похода на стадион между прочим топовые матчи в Екатеринбурге стабильно брал билеты от 1500, теперь ещё и паспорт болельщика мне нужен, для чего? что я натворю на стадионе когда меня во-первых на входе 2-3 кордона обыскивают полиции, во-вторых я сижу под камерами, которые чётко могут определить моё лицо и найти меня будет в последствии не трудно + на каждой трибуне стоят масса стюардов, которые в случае беспорядка ту же полицию вызовут или так выведут...придумали очередной контроль, вот только, те, кто представлял "угрозу" безопасности просто отказались ходить на стадион...к слову, мат на трибунах не только от фанатов, но и от мамочек для которых и сделали этот fan id....
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Ответ КБ Сергей
Зачем столько лжи в одном посте? Во-первых, мат на трибунах присутствует и сейчас. Его стало меньше только потому, что трибуны опустели. Но вот спартаковские фанаты бойкотируют матчи и на трибунах их нет, а штраф за нецензурщину с трибун, Спартаку недавно выписали. Как так?))) Во-вторых, куртку тебе могли прожечь фаером только если ты сам находился на фанатской трибуне, ибо на центральную с фанатки не добросишь. Но я не верю, что ты вообще ходил на стадион, потому что невозможно не почувствовать разницы в атмосфере до и после фануйди, далеко не в лучшую сторону. Ну, а в-третьих, драки на стадионе закончились лет за десять до фануйди и для фанатских разборок, этот фануйди, вообще не препятствие, ибо его действие ограничено стадионом.
Это бот 💯, не обращай внимание
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ КБ Сергей
Егор правда думает, что фанаты обиделись, или просто дурака включил? При чём тут обиды? Фануйди - это не про обиды, а про тотальный контроль, про выборочные баны на годы. Это огромная база данных, которая может быть использована как угодно. Это не про спорт, не про порядок на трибунах и точно не про популяризацию футбола.
молодец, немногие это понимают...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Юрий Зубов
Комментарий скрыт
уточнение, про "угрозу" от фанатов на трибунах, что может повлечь например хором банана-мама, это ведь эмоции обычные и ор, никаких серьёзных фанатских битв, как в 90-е с омоном на трибунах нет уже много лет...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Боже, итак полно спившихся легенд, Егор то куда..
Кто на кого обиделся? О какой обиде речь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tom18
Фан айди это указ президента. РФС не в силах его отменить. В сухом остатке пострадали от этого только болельщики, которые не могут посмотреть матч в живую и любимому клубу , который лишился поддержки и денег от продажи билетов. Учитывая, что в нашем футболе в основном бюджетные деньги, то им все равно. А делать его или нет и высказывать свою позицию личное дело каждого. Делать его легко и проход на стадион не вызывает каких то сложностей от слова совсем. Что касается ваших личных данных, они уже давно есть. В банках, налоговой, и тд.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Правспарт
Ответ Roon95
Я раньше тоже был против фан айди. не понимал смысла, строил теории, о том, кому это выгодно. Но потом, по прошествии года заметил, что я не слышу мата, не слышу о драках на стадионах , не слышу о том, что кому-то файер попал в голову или прожёг куртку ( как когда-то мне) . В общем , как я полагаю, только самая активная, в негативном плане , часть фанатов (заводящие, тафгаи) не получили бы этот фан айди. Понимая это, они разгоняют тему с неудобством оформления документа педалируют тему бойкота. конечно же мне фанаты начнут говорить, что то, что происходило раньше - это культура боления. Но , во-первых, вы видимо не понимаете значение слова "Культура", а во-вторых, культура - это достаточно пластичная вещь. Вспоминая культуры прошлых лет вы наверное широко раскрыли бы глаза от удивления, а где-то от ужаса. Кто-то будет говорить о том, что их загоняют в рамки...ну так фанатской движение все делало для того, чтобы в итоге его загнали в эти рамки. Ничто просто так не делается.
да ты и сейчас не понял
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Фанаты проявляют принципиальность, отстаивая свою позицию, а легенде клуба больно, что болельщики ОБИДЕЛИСЬ! Почему у нас показать свою позицию, отстаивать своё мнение, всегда сравнивается с чем-то жалким? Никто ни на что не обижался. Приняли закон, люди выразили свою позицию и придерживаются её. Молодцы!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
Ответ Roon95
Я раньше тоже был против фан айди. не понимал смысла, строил теории, о том, кому это выгодно. Но потом, по прошествии года заметил, что я не слышу мата, не слышу о драках на стадионах , не слышу о том, что кому-то файер попал в голову или прожёг куртку ( как когда-то мне) . В общем , как я полагаю, только самая активная, в негативном плане , часть фанатов (заводящие, тафгаи) не получили бы этот фан айди. Понимая это, они разгоняют тему с неудобством оформления документа педалируют тему бойкота. конечно же мне фанаты начнут говорить, что то, что происходило раньше - это культура боления. Но , во-первых, вы видимо не понимаете значение слова "Культура", а во-вторых, культура - это достаточно пластичная вещь. Вспоминая культуры прошлых лет вы наверное широко раскрыли бы глаза от удивления, а где-то от ужаса. Кто-то будет говорить о том, что их загоняют в рамки...ну так фанатской движение все делало для того, чтобы в итоге его загнали в эти рамки. Ничто просто так не делается.
Последний раз кому файер попадал в голову - это Антону Шунину и было это аж в 2012 году, а драки на стадионах - это вообще какой-то пережиток девяностых, не смеши😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roon95
Ответ КБ Сергей
Зачем столько лжи в одном посте? Во-первых, мат на трибунах присутствует и сейчас. Его стало меньше только потому, что трибуны опустели. Но вот спартаковские фанаты бойкотируют матчи и на трибунах их нет, а штраф за нецензурщину с трибун, Спартаку недавно выписали. Как так?))) Во-вторых, куртку тебе могли прожечь фаером только если ты сам находился на фанатской трибуне, ибо на центральную с фанатки не добросишь. Но я не верю, что ты вообще ходил на стадион, потому что невозможно не почувствовать разницы в атмосфере до и после фануйди, далеко не в лучшую сторону. Ну, а в-третьих, драки на стадионе закончились лет за десять до фануйди и для фанатских разборок, этот фануйди, вообще не препятствие, ибо его действие ограничено стадионом.
Во-первых , мат есть, но его не скандируют систематически во время матчей, чуть ли не во всех матчах. Присылали раньше штрафы после каждого матча, а сейчас абсолютно нет. В Питере штрафов нет. Может Спартак слишком плохо играет, что болелы матерятся от ужаса игры Спартака? Во- вторых , куртку мне прожгли твои, кстати, Спартачи , в последние года на Петровском, там ваши сектора на противоположном вираже от Зенитовского и вот ваши хорошо так разбрасывались в соседние сектора. В третьих- опять же в подтрибунках на Крестовском опять ваши с нашими отличились(или с локомотивскими фанами) , не так давно было до внедрения фануйди.
Не будь всей этой "культуры боления" не было бы фан айди. Да , у нас , в Питере стало невероятно скучно из-за отсутствия Виража, сколько песен и речевок на Вираже было, столько у всех клубов лиги не набралось бы включая Спартак. Но Фанаты получили тот документ, так как сами сознательно шли к нему (мат систематического характера, файеры и драки где-то на стадионах, а где-то около). Но , пройдет ещё года два и заменят старых фанатов на более законопослушных. вон на Дерби уже практически биток будет. Так что старых ультрас уже не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спирин
Ответ Roon95
Во-первых , мат есть, но его не скандируют систематически во время матчей, чуть ли не во всех матчах. Присылали раньше штрафы после каждого матча, а сейчас абсолютно нет. В Питере штрафов нет. Может Спартак слишком плохо играет, что болелы матерятся от ужаса игры Спартака? Во- вторых , куртку мне прожгли твои, кстати, Спартачи , в последние года на Петровском, там ваши сектора на противоположном вираже от Зенитовского и вот ваши хорошо так разбрасывались в соседние сектора. В третьих- опять же в подтрибунках на Крестовском опять ваши с нашими отличились(или с локомотивскими фанами) , не так давно было до внедрения фануйди. Не будь всей этой "культуры боления" не было бы фан айди. Да , у нас , в Питере стало невероятно скучно из-за отсутствия Виража, сколько песен и речевок на Вираже было, столько у всех клубов лиги не набралось бы включая Спартак. Но Фанаты получили тот документ, так как сами сознательно шли к нему (мат систематического характера, файеры и драки где-то на стадионах, а где-то около). Но , пройдет ещё года два и заменят старых фанатов на более законопослушных. вон на Дерби уже практически биток будет. Так что старых ультрас уже не будет
Да Вы просто обиженка Питерская, а я уж грешным делом за нормального болельщика принял.
Уфф.. Пронесло!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий