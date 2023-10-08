Титов о бойкоте Fan ID активными фанатами «Спартака»: «Больно, что обиделись и не ходят принципиально. В матчах как с ЦСКА они особенно нужны»
Егор Титов высказался о бойкоте Fan ID со стороны активных фанатов «Спартака».
Сегодня красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
«Трибуна B у «Спартака» обиделась и больше не ходит на стадион принципиально. Для меня это больно.
Потому что именно в таких матчах они команде особенно нужны, чтобы погнать футболистов вперед, дать им дополнительный заряд. Но увы», – сказал бывший игрок московского клуба.
Fan ID (паспорт болельщика) необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года. После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А фанатам не больно? Вся лига к ним жопой повернулась, да еще и активно демонстрирует. За хот-доги бесплатные пытаются заманить. Спасибо что не доплачивают за посещение.
Футбики сами вообще, по-моему, класть хотели на фанки. Играют себе и играют. Ну поставили там ограждения, ну поставили казенных барабанщиков - пусть, шум же есть какой-никакой, эха на стадионе не слышно.
Кто на кого обиделся? О какой обиде речь?
Не будь всей этой "культуры боления" не было бы фан айди. Да , у нас , в Питере стало невероятно скучно из-за отсутствия Виража, сколько песен и речевок на Вираже было, столько у всех клубов лиги не набралось бы включая Спартак. Но Фанаты получили тот документ, так как сами сознательно шли к нему (мат систематического характера, файеры и драки где-то на стадионах, а где-то около). Но , пройдет ещё года два и заменят старых фанатов на более законопослушных. вон на Дерби уже практически биток будет. Так что старых ультрас уже не будет
Уфф.. Пронесло!