«Азар был лучшим в АПЛ 4 года, был лучшим на ЧМ-2018, взял с «Челси» все трофеи, кроме ЛЧ. Он один из величайших игроков в истории Премьер-лиги. Но людям этого мало». Каррагер об Эдене

Джейми Каррагер назвал Эдена Азара одним из лучших игроков в истории АПЛ.

Бывший полузащитник « » объявил о завершении карьеры в 32 года.

«Он был лучшим футболистом Премьер-лиги на протяжении 4 лет. Стал лучшим молодым игроком и лучшим игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии, выиграл с «Челси» все трофеи, кроме Лиги чемпионов.

Для меня он был лучшим игроком на , на котором заняла третье место.

Нет никаких сомнений в том, что он один из величайших футболистов в истории . Много у кого он будет в символической сборной лиги.

Уже только этого раньше было бы достаточно для безусловного признания, но сейчас людям этого мало, ведь он не выиграл ЧМ и не проявил себя в «Реале», – написал экс-защитник «Ливерпуля».

Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать

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