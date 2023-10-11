«Азар был лучшим в АПЛ 4 года, был лучшим на ЧМ-2018, взял с «Челси» все трофеи, кроме ЛЧ. Он один из величайших игроков в истории Премьер-лиги. Но людям этого мало». Каррагер об Эдене
Джейми Каррагер назвал Эдена Азара одним из лучших игроков в истории АПЛ.
Бывший полузащитник «Челси» объявил о завершении карьеры в 32 года.
«Он был лучшим футболистом Премьер-лиги на протяжении 4 лет. Стал лучшим молодым игроком и лучшим игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии, выиграл с «Челси» все трофеи, кроме Лиги чемпионов.
Для меня он был лучшим игроком на ЧМ-2018, на котором Бельгия заняла третье место.
Нет никаких сомнений в том, что он один из величайших футболистов в истории АПЛ. Много у кого он будет в символической сборной лиги.
Уже только этого раньше было бы достаточно для безусловного признания, но сейчас людям этого мало, ведь он не выиграл ЧМ и не проявил себя в «Реале», – написал экс-защитник «Ливерпуля».
Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать
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Вообще никак не отличился в Мадриде
Просто забудьте о Реале, тогда можете увидеть какой он был легендарным игроком
Тут больше вопрос к мед. штабу Реала, как они могли согласовать трансфер игрока с такой травмой, которая по сути - бомба замедленного действия и могла вывести Азара из футбола в любой момент. Думали пронесет и пару сезонов побегает? А не повезло и его срубили в первые месяцы карьеры в Реале.