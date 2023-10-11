«Азар был лучшим в АПЛ 4 года, был лучшим на ЧМ-2018, взял с «Челси» все трофеи, кроме ЛЧ. Он один из величайших игроков в истории Премьер-лиги. Но людям этого мало». Каррагер об Эдене

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу ЧМ-2018 FIFA Эден Азар Футбол

Джейми Каррагер назвал Эдена Азара одним из лучших игроков в истории АПЛ.

Бывший полузащитник «Челси» объявил о завершении карьеры в 32 года.

«Он был лучшим футболистом Премьер-лиги на протяжении 4 лет. Стал лучшим молодым игроком и лучшим игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии, выиграл с «Челси» все трофеи, кроме Лиги чемпионов.

Для меня он был лучшим игроком на ЧМ-2018, на котором Бельгия заняла третье место.

Нет никаких сомнений в том, что он один из величайших футболистов в истории АПЛ. Много у кого он будет в символической сборной лиги.

Уже только этого раньше было бы достаточно для безусловного признания, но сейчас людям этого мало, ведь он не выиграл ЧМ и не проявил себя в «Реале», – написал экс-защитник «Ливерпуля».

Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Дмитрий Формусатий
Ответ Artem Piatkov
Фанатам Челси может быть и достаточно, а вот фанатам Реала обидно, что игрок даже на 30% не выложился и после вылета в 1/2 ЛЧ радовался вместе с игроками Челси (по сути соперниками) Вообще никак не отличился в Мадриде
30%? Там и 5% не пахло
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Artem Piatkov
Фанатам Челси может быть и достаточно, а вот фанатам Реала обидно, что игрок даже на 30% не выложился и после вылета в 1/2 ЛЧ радовался вместе с игроками Челси (по сути соперниками)

Вообще никак не отличился в Мадриде
+7
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Игорь Новиков
Вряд ли дело в "мало". Дело в том, как он закончил карьеру (года за 4 до фактического завершения).
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Streetbor
Праймовый Азар это стабильно топ-5 лучших футболистов мира. И в АПЛ ярко блистал. Но концовка карьеры вышла не айс, как-то быстро резко на спал пошёл (
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Айнур Билалов
людям просто непонятно, как игрок, входящий в топ 5, переходя в мадридский реал, теряет мотивацию, азарт и желание быть частью побед. Игра в Мадриде и трофеи, основной вклад в которые мог вложить Азар, должны были стать венцом его карьеры.
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Eziiko
Ответ Artem Piatkov
Фанатам Челси может быть и достаточно, а вот фанатам Реала обидно, что игрок даже на 30% не выложился и после вылета в 1/2 ЛЧ радовался вместе с игроками Челси (по сути соперниками) Вообще никак не отличился в Мадриде
Он за 4 года в Реале и 10 голов не забил,там даже наверное и 1 процента нету
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RealJon
Азар еше в 2011 году выиграл для Лиллья первую чемпионство за 60 лет. И тогда было видно какой он крутой игрок.
Просто забудьте о Реале, тогда можете увидеть какой он был легендарным игроком
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Дмитрий Крутенко
Азара сгубили травмы. Точнее одна та травма (трещина в лодыжке), которую он получил в сборной в 2017 году. Пришлось ставить пластину в ногу, а потом Менье её сместил своим ударом, пришлось пластину убрать. А с трещиной играть уже Азар не мог.
Тут больше вопрос к мед. штабу Реала, как они могли согласовать трансфер игрока с такой травмой, которая по сути - бомба замедленного действия и могла вывести Азара из футбола в любой момент. Думали пронесет и пару сезонов побегает? А не повезло и его срубили в первые месяцы карьеры в Реале.
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