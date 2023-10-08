Брат Азара: «Эден в Мадриде, наслаждается жизнью. На его месте я бы завершил карьеру»
Брат Эдена Азара рассказал, чем занимается экс-футболист «Реала».
«В настоящий момент он не предпринимает никаких действий, но я не знаю по поводу его карьеры. Если он примет окончательное решение, то сам об этом сообщит.
Сейчас Эден находится в Мадриде, потому что его дети ходят там в школу, и он не хочет шумихи. Мы постоянно общаемся, и я знаю, чем он занимается каждый день, он пытается наслаждаться жизнью.
Он любит футбол, это всегда было его главной страстью, и поэтому Эден отдавал всего себя в каждой команде, за которую играл. Он делал все, что мог, и выигрывал трофеи в каждом клубе, за который выступал, включая «Реал».
На его месте я бы завершил карьеру и попрощался с футболом. После такой долгой карьеры, как у него, думаю, Эден заслуживает того, чтобы провести время со своей семьей», – сказал Кильян Азар.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Знал ли Азар сам, что был такой переломанный, когда переходил в Реал? Вот что для меня остается загадкой. А сейчас он, судя по всему, не способен играть ни в МЛС, ни в СА.
ну таким крутым был игроком до Реала, помногу играл, его изрядно били, но не падал и бежал дальше
травмы подкосили знатно и видимо сильного мотиватора не нашлось
А кто собственно мешает ему это делать?) Точно не насыщенная карьера в Реале мешает ему в этом
Что даже свою мелочную злобу вымещаешь в названии клуба
И тебе подобным тоже
А так да, так сильно «Риалу» досталось, что аж ЛЧ выиграли
В отличие от каталонского кабинета, который с 15 года позорится в еврокубках