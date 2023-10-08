Брат Азара: «Эден в Мадриде, наслаждается жизнью. На его месте я бы завершил карьеру»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Кильян Азар Футбол

Брат Эдена Азара рассказал, чем занимается экс-футболист «Реала».

«В настоящий момент он не предпринимает никаких действий, но я не знаю по поводу его карьеры. Если он примет окончательное решение, то сам об этом сообщит.

Сейчас Эден находится в Мадриде, потому что его дети ходят там в школу, и он не хочет шумихи. Мы постоянно общаемся, и я знаю, чем он занимается каждый день, он пытается наслаждаться жизнью.

Он любит футбол, это всегда было его главной страстью, и поэтому Эден отдавал всего себя в каждой команде, за которую играл. Он делал все, что мог, и выигрывал трофеи в каждом клубе, за который выступал, включая «Реал».

На его месте я бы завершил карьеру и попрощался с футболом. После такой долгой карьеры, как у него, думаю, Эден заслуживает того, чтобы провести время со своей семьей», – сказал Кильян Азар.

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20 комментариев

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Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
+27
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+27
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Аннигиляторная Пушка
Очень жаль, что так у Эдена получилось. Так облажаться в клубе мечты - это очень тяжело. Хотя делал это за очень большие деньги.
Знал ли Азар сам, что был такой переломанный, когда переходил в Реал? Вот что для меня остается загадкой. А сейчас он, судя по всему, не способен играть ни в МЛС, ни в СА.
+10
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+9
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Мукунку хороший
Ответ Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
.. а ещё и в картошке и пирожках с вишней)
+9
-2
+7
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
В Челси смотреть на его игру было сплошное удовольствие…
+3
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+3
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Ихарь Окенфэйлов
Так он её и завершил. Ещё в 2019, просто не все знали об этом решении, и по привычке ещё несколько лет платили ему зарплату )
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balander09
эх, Эден...
ну таким крутым был игроком до Реала, помногу играл, его изрядно били, но не падал и бежал дальше
травмы подкосили знатно и видимо сильного мотиватора не нашлось
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majestic1980
Ответ Смари Муха
Примеров как Азар куча, тот же Хамес Родригес, был лютым бистом а в Реале сдулся.
Так у него в первом сезоне за Реал 13 +13 по гол+пас, т.е. в первом сезоне в Реале он был даже бОльшим бистом, чем в Порту и Монако. Во втором уже было похуже. А вот что пошло не так потом, уже вопрос.
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bernabeu26
Пытается наслаждаться жизнью🤣🤣🤣. Так сказал будто пытается, но у него не получается
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BARCA_10
Ответ Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
по мне так его надломили частые травмы, так как Азар очень хотел в Мадрид, а там травма за травмой и показать себя во всй красе не удалось
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Azam1707
Ответ Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
Травмы его съедали, попутно Винисиус обретал уверенность и стал топом, что также повлияло на менталку Эдена
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savik-A.M.
Ответ Смари Муха
Примеров как Азар куча, тот же Хамес Родригес, был лютым бистом а в Реале сдулся.
у Хамеса за первые три года в Реале 28 + 29 , не так уж и плохо для полузащитника , а у Азара за первые же три 4 + 9 , так что сравнение тут совсем неуместно
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ML26
Ответ Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
Есть на самом деле очень неплохое объяснение этому. Азар с 17-ти летнего возраста начал проводить сезоны на высшем уровне и играть по 40-50 матчей за год. Да, 32 года в нынешних реалиях не очень большой возраст, но нужно заглядывать гораздо глубже. Ты можешь не постареть опираясь на цифру в паспорте, но твой изношенный организм думает по-другому и ощущает себя на 40+. Не все такие киборги, как Рон и Месси. Я уверен, что Азар делал все, что от него зависит, чтобы вернуться на былой уровень, но тяжелая травма в первом сезоне и то, что я описал выше, скорее всего ему просто напросто не дало сделать это физически
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Смари Муха
Ответ savik-A.M.
у Хамеса за первые три года в Реале 28 + 29 , не так уж и плохо для полузащитника , а у Азара за первые же три 4 + 9 , так что сравнение тут совсем неуместно
Но есть же одна схожесть. По загадочному стечению обстоятельств их карьера все же пошла ко дну
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Нурболот Ниматов
Он пытается наслаждаться жизнью - есть бургеры
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Большой Сэми
«Эден заслуживает того, чтобы провести время со своей семьей»
А кто собственно мешает ему это делать?) Точно не насыщенная карьера в Реале мешает ему в этом
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Смари Муха
Ответ Aibek Mak
До перехода в Реал был лютым топом. Большая загадка почему у него не получилось, дело ведь не только в бургерах ( наверное)
Примеров как Азар куча, тот же Хамес Родригес, был лютым бистом а в Реале сдулся.
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ten Hag
Ответ Фанат Лионеля Месси
Он её завершил еще в 2019 С того года от него больше всего досталось Риалу:)
Досталось крепко тебе от Мадрида
Что даже свою мелочную злобу вымещаешь в названии клуба
И тебе подобным тоже

А так да, так сильно «Риалу» досталось, что аж ЛЧ выиграли
В отличие от каталонского кабинета, который с 15 года позорится в еврокубках
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