Брат Азара: «Эден в Мадриде, наслаждается жизнью. На его месте я бы завершил карьеру»

Брат Эдена Азара рассказал, чем занимается экс-футболист «Реала».

«В настоящий момент он не предпринимает никаких действий, но я не знаю по поводу его карьеры. Если он примет окончательное решение, то сам об этом сообщит.

Сейчас Эден находится в Мадриде, потому что его дети ходят там в школу, и он не хочет шумихи. Мы постоянно общаемся, и я знаю, чем он занимается каждый день, он пытается наслаждаться жизнью.

Он любит футбол, это всегда было его главной страстью, и поэтому Эден отдавал всего себя в каждой команде, за которую играл. Он делал все, что мог, и выигрывал трофеи в каждом клубе, за который выступал, включая «Реал».

На его месте я бы завершил карьеру и попрощался с футболом. После такой долгой карьеры, как у него, думаю, Эден заслуживает того, чтобы провести время со своей семьей», – сказал Кильян Азар.

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