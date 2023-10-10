Мостовой о результатах «Спартака»: «У Абаскаля была цель получить хороший контракт – он ее выполнил. Какое еще чемпионство?»
Александр Мостовой не верит, что Гильермо Абаскаль улучшит результаты «Спартака».
В 11-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.
«Абаскаль выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных.
Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет.
У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
15 комментариев