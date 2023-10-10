Мостовой о результатах «Спартака»: «У Абаскаля была цель получить хороший контракт – он ее выполнил. Какое еще чемпионство?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не верит, что Гильермо Абаскаль улучшит результаты «Спартака».

В 11-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

«Абаскаль выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных.

Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет.

У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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Никому_никабельный
Ответ Green grass
Что у него за неприязнь к человеку, который его даже не знает
Обычная чёрная зависть. Гнилой и мерзкий тип
+6
-2
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free_walker
У Мостового нет цели, только путь
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Коробкин
Если бы у Абаскаля были косички, то Мостовой бы дёргал за них
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Patriarkh Kirill
Да ты гнилой если быть честным.
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fc_champion
ни дня без Мостового и Абаскаля
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Green grass
Что у него за неприязнь к человеку, который его даже не знает
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DimaNN
А почему не сказал, что Абаскаль жрал Гаспачо, пока сам Мостовой 25 лет играл в футбол))
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Ivan Petrov
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У тебя была цель получить лицензию,но ты даже её не выполнил
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Этот Райола хочет денег
Да все вы мечтаете о хорошем жирном контракте, а потом как под копирку: тяжелый календарь, целых 4 матча в месяц, тяжелые поля, слабый состав, сильный соперник, ну ничего, в следующем сезоне мы обязательно будем биться за чемпионство, дайте мне только еще годик на контракте побыть!
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Михаил Опякин
Царь, ну раз цель выполнена, то он может ещё потренировать?
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Spartakus1984
Какая мерзкая гниль Мостовой,как пиявка прилип и пьет кровь у одних и тех,кто ему вообще слова не сказал плохого.Тошнит уже от него,так бы хотелось даже подсрачника ему дать
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Доктор Верховцев
Ответ Green grass
Что у него за неприязнь к человеку, который его даже не знает
Тащемта, если бы руководство КБ не припёрло рыжего в Москву, его тоже никто бы не знал.
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Tintobrass
Ответ free_walker
У Мостового нет цели, только путь
путь через мосты
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