Александр Мостовой не верит, что Гильермо Абаскаль улучшит результаты «Спартака».

В 11-м туре Мир «Спартак» сыграл вничью с (2:2). До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

« выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет « » после перерыва на матчи сборных.

Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет.

У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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