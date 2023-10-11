Марселино об уходе из «Марселя» после угроз ультрас: «Не видел ничего подобного за 40 лет в футболе. В цивилизованной стране так дела не ведутся»

Теги Марсель Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция болельщики Футбол

Марселино разочарован отношением к себе со стороны болельщиков «Марселя».

Испанец покинул пост главного тренера «Марселя» в сентябре спустя 7 матчей во главе команды. Отставке Марселино предшествовала встреча руководства «Марселя» с ультрас клуба, которые потребовали отставки главного тренера и совета правления. По ее итогам руководство во главе с президентом Пабло Лонгорией временно сложило полномочия.

«В тот день мы тренировались в обычном режиме. Вечером Пабло [Лонгория] позвонил мне и рассказал, что произошло в клубе. Он и другие руководители получали угрозы, их практически принуждали подать в отставку. Лонгория был опечален, удивлен и в то же время шокирован этими угрозами. Он был очень разочарован.

Есть некоторые вещи, которые невозможно принять, как в жизни так и в футболе. Такое поведение ненормально. Обсуждение длилось недолго, потому что мы знали, что увидимся утром.

[После встречи с ультрас] мы были очень злы, разочарованы и опечалены. Мы направили свой энтузиазм на разработку очень привлекательного проекта. Мы думали, что это большой клуб во всех смыслах этого слова, но эти прискорбные события показывают, что клуб не такой великий, как нам хотелось бы. Некоторые радикально настроенные болельщики, которые хотят постоянно влиять на события, мешают клубу.

Я 20 лет проработал тренером, почти 20 лет до этого был игроком, и я ни разу в жизни не видел ничего подобного. И не думаю, что когда-нибудь увижу еще раз. По крайней мере, я на это надеюсь. Такой метод ведения дел очень далек от того, как должно быть в цивилизованной стране в 2023 году. Да, футбол – это страсть, но всему есть предел.

Мой короткий опыт [в «Марселе»] привел меня к выводу, что создание проекта в этом клубе невозможно. Потому что таким большим клубом не могут управлять несколько человек. Серьезные клубы управляются на всех уровнях, решается каждая проблема, каждая ситуация, по необходимости применяются санкции.

Фанаты необходимы, они придают страсть. Домашние матчи на «Велодроме» действительно волшебны, я никогда не испытывал ничего подобного. Болельщики поддерживают, управленцы делают свою работу, и в конце сезона мы подводим итоги. Но не спустя два месяца.

Видимо, это означает, что все было спланировано заранее. Клубы должны развиваться, а не регрессировать. А «Марсель», судя по результатам, давно уже деградирует, а не развивается», – сказал Марселино.

Руководство «Марселя» может уйти из-за угроз фанатов, тренера уже нет. Что там за ад?

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8 комментариев

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deadjoker
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не то что Россия, где Олега Кононова весь стадион Спартака прямым матом выгоняли из клуба. Начиная матча с Тамбовом на старте того сезона, буквально травили с трибун до дня отставки. Если не ошибаюсь, то даже когда он тренировал в Риге, то на один из матчей там, какой-то фанат притащил пиджак.
Ну слать матом и физически угрожать насилием тренеру и руководству клуба это несколько разные вещи.
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Антимосковский
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не то что Россия, где Олега Кононова весь стадион Спартака прямым матом выгоняли из клуба. Начиная матча с Тамбовом на старте того сезона, буквально травили с трибун до дня отставки. Если не ошибаюсь, то даже когда он тренировал в Риге, то на один из матчей там, какой-то фанат притащил пиджак.
в России сейчас представить невозможно, чтобы кому-то из игроков спалили машину, пробрались на базу и кому-то наваляли или даже обнесли квартиру, что вполне регулярно происходит у игроков топовых европейских клубов.
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deadjoker
Это же цивилизованная Европа, разве нет?
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Vedved
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Не то что Россия, где Олега Кононова весь стадион Спартака прямым матом выгоняли из клуба. Начиная матча с Тамбовом на старте того сезона, буквально травили с трибун до дня отставки. Если не ошибаюсь, то даже когда он тренировал в Риге, то на один из матчей там, какой-то фанат притащил пиджак.
О боже, кого-то на футболе послали матом😱 вот это ужас🤣
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М-У-С Л-И-М
Ответ deadjoker
Это же цивилизованная Европа, разве нет?
Крайне «цивилизованная»
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