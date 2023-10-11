Марселино об уходе из «Марселя» после угроз ультрас: «Не видел ничего подобного за 40 лет в футболе. В цивилизованной стране так дела не ведутся»

Марселино разочарован отношением к себе со стороны болельщиков «Марселя».

Испанец покинул пост главного тренера «Марселя» в сентябре спустя 7 матчей во главе команды. Отставке Марселино предшествовала встреча руководства «Марселя» с ультрас клуба, которые потребовали отставки главного тренера и совета правления. По ее итогам руководство во главе с президентом Пабло Лонгорией временно сложило полномочия.

«В тот день мы тренировались в обычном режиме. Вечером Пабло [Лонгория] позвонил мне и рассказал, что произошло в клубе. Он и другие руководители получали угрозы, их практически принуждали подать в отставку. Лонгория был опечален, удивлен и в то же время шокирован этими угрозами. Он был очень разочарован.

Есть некоторые вещи, которые невозможно принять, как в жизни так и в футболе. Такое поведение ненормально. Обсуждение длилось недолго, потому что мы знали, что увидимся утром.

[После встречи с ультрас] мы были очень злы, разочарованы и опечалены. Мы направили свой энтузиазм на разработку очень привлекательного проекта. Мы думали, что это большой клуб во всех смыслах этого слова, но эти прискорбные события показывают, что клуб не такой великий, как нам хотелось бы. Некоторые радикально настроенные болельщики, которые хотят постоянно влиять на события, мешают клубу.

Я 20 лет проработал тренером, почти 20 лет до этого был игроком, и я ни разу в жизни не видел ничего подобного. И не думаю, что когда-нибудь увижу еще раз. По крайней мере, я на это надеюсь. Такой метод ведения дел очень далек от того, как должно быть в цивилизованной стране в 2023 году. Да, футбол – это страсть, но всему есть предел.

Мой короткий опыт [в «Марселе»] привел меня к выводу, что создание проекта в этом клубе невозможно. Потому что таким большим клубом не могут управлять несколько человек. Серьезные клубы управляются на всех уровнях, решается каждая проблема, каждая ситуация, по необходимости применяются санкции.

Фанаты необходимы, они придают страсть. Домашние матчи на «Велодроме» действительно волшебны, я никогда не испытывал ничего подобного. Болельщики поддерживают, управленцы делают свою работу, и в конце сезона мы подводим итоги. Но не спустя два месяца.

Видимо, это означает, что все было спланировано заранее. Клубы должны развиваться, а не регрессировать. А « », судя по результатам, давно уже деградирует, а не развивается», – сказал Марселино.

Руководство «Марселя» может уйти из-за угроз фанатов, тренера уже нет. Что там за ад?

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