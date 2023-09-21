Руководство «Марселя» временно сложило полномочия после встречи с фанатами: «Звучали угрозы «воевать», пока совет правления не уйдет в отставку. Нельзя мириться с нападками и клеветой»

Теги Марсель Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция болельщики отставки Хавьер Рибальта Футбол

Руководство «Марселя» временно сложило полномочия после встречи с фанатами.

Вечером 18 сентября состоялась встреча между руководством клуба и группами болельщиков. Фанаты резко раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию и высказали недовольство игрой команды под руководством Марселино. Глава клуба также подвергся угрозам.

В среду «Марсель» объявил об уходе Марселино после 7 матчей в качестве главного тренера команды, отметив, что причина отставки не связана со спортом.

Как сообщает L’Equipe, полномочия временно сложили президент «Марселя» Пабло Лонгория, а также  Хавьер Рибальта, Стефан Тессье и Педро Ириондо, входящие в состав правления клуба.

«На встрече 18 сентября представители объединений болельщиков выразили желание, чтобы нынешний совет правления «Марселя» ушел в отставку. Прозвучала угроза «воевать» до тех пор, пока они не сделают этого.

Правление «Марселя» выступает прозрачные и стабильные отношения со своими болельщиками, и все в клубе – игроки, персонал и руководство – считают критику неотъемлемой частью нашей роли и чести представлять клуб на поле и за его пределами.

С другой стороны, совет правления «Марселя» не может мириться с личными угрозами. Его члены не могут мириться с индивидуальными нападками и необоснованной публичной клеветой в любой форме.

Отношения, основанные на травле, не могут гарантировать минимально приемлемых условий для того, чтобы правление клуба продолжало инвестировать в преобразование «Марселя», – говорится в заявлении клуба.

Руководство «Марселя» может уйти из-за угроз фанатов, тренера уже нет. Что там за ад?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
«Ой, какие нежные, обиделись…» - подумал простой российский пенсионер Леонид Арнольдович Федун, прочитав новость на спортс.ру
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий