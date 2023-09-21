Руководство «Марселя» временно сложило полномочия после встречи с фанатами: «Звучали угрозы «воевать», пока совет правления не уйдет в отставку. Нельзя мириться с нападками и клеветой»

Руководство «Марселя» временно сложило полномочия после встречи с фанатами.

Вечером 18 сентября состоялась встреча между руководством клуба и группами болельщиков. Фанаты резко раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию и высказали недовольство игрой команды под руководством . Глава клуба также подвергся угрозам.

В среду « » объявил об уходе Марселино после 7 матчей в качестве главного тренера команды, отметив, что причина отставки не связана со спортом.

Как сообщает L’Equipe, полномочия временно сложили президент «Марселя» Пабло Лонгория, а также , Стефан Тессье и Педро Ириондо, входящие в состав правления клуба.

«На встрече 18 сентября представители объединений болельщиков выразили желание, чтобы нынешний совет правления «Марселя» ушел в отставку. Прозвучала угроза «воевать» до тех пор, пока они не сделают этого.

Правление «Марселя» выступает прозрачные и стабильные отношения со своими болельщиками, и все в клубе – игроки, персонал и руководство – считают критику неотъемлемой частью нашей роли и чести представлять клуб на поле и за его пределами.

С другой стороны, совет правления «Марселя» не может мириться с личными угрозами. Его члены не могут мириться с индивидуальными нападками и необоснованной публичной клеветой в любой форме.

Отношения, основанные на травле, не могут гарантировать минимально приемлемых условий для того, чтобы правление клуба продолжало инвестировать в преобразование «Марселя», – говорится в заявлении клуба.

Руководство «Марселя» может уйти из-за угроз фанатов, тренера уже нет. Что там за ад?

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