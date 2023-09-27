«Марсель» объявил о назначении Гаттузо. Клуб идет на 8-м месте в Лиге 1

Теги Марсель Дженнаро Гаттузо Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция Футбол

Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя».

Французский клуб объявил о назначении 45-летнего специалиста, не работавшего с января 2023 года.

«Олимпик» на данный момент занимает 8-е место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Бреста» на 4 очка. До 20 сентября его тренировал Марселино Гарсия Тораль.

Первой игрой «Марселя» под руководством Гаттузо станет встреча с «Монако» 30 сентября.

Фото: om.fr

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11 комментариев

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masterwolw
Харакири
+5
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!!!Bata!!!
«Однажды в Марселе» теперь фанаты клуба будут оглядываться будучи вне дома)
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Константин Жуков
Гаттузо-итальянский Евсеев. И как игрок , и как тренер. Ну или скорее Евсеев-русский Гаттузо
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Его Величество Златан
теперь понятно, из за каких своего рода решений фанаты недовольны руководством
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Zlatan Ibra
пипец фанатам Марселя, и этому псевдобандиту фанатскому тоже)
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Axl_rose
Хороший дядька. Добрый псих.
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Усатый КозлоБык ©
Галустян Рашиду понравился?🥰🥰🥰
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Stalker1785
Ответ Антон Фалафель
Помянем Марселя!
Его уволят до конца сезона
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