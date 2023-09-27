Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя».

Французский клуб объявил о назначении 45-летнего специалиста, не работавшего с января 2023 года.

«Олимпик» на данный момент занимает 8-е место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Бреста» на 4 очка. До 20 сентября его тренировал Марселино Гарсия Тораль.

Первой игрой « » под руководством станет встреча с «Монако» 30 сентября.

Фото: om.fr

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