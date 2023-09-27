«Марсель» объявил о назначении Гаттузо. Клуб идет на 8-м месте в Лиге 1
Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя».
Французский клуб объявил о назначении 45-летнего специалиста, не работавшего с января 2023 года.
«Олимпик» на данный момент занимает 8-е место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Бреста» на 4 очка. До 20 сентября его тренировал Марселино Гарсия Тораль.
Первой игрой «Марселя» под руководством Гаттузо станет встреча с «Монако» 30 сентября.
Фото: om.fr
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