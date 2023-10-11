Глава «Локо» Нагорных: «Не зря Дзюба получил звание самого медийного игрока РПЛ. Артем увеличивает интерес к футболу в России»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался об Артеме Дзюбе.

– Вас не раз спрашивали про медийную активность Артема Дзюбы в его шоу с Леонидом Слуцким на YouTube. Не смущает, что эта активность работает только на самого Артема и его друга, а не на «Локомотив», который ему платит зарплату и зимой протянул руку помощи, когда он был без работы?

– Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артем оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился «Локомотив». Мы были на 14-м месте. И я думаю, у Дзюбы тоже был определенный риск.

Тем не менее мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артему нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.

– Вам не кажется, что, подписывая его, вы покупали его контракт не только как спортсмена, но и как медийного лица, и побочная деятельность тоже должна работать на «Локомотив»?

– Мы не покупали его контракт (Дзюба пришел в «Локомотив» свободным агентом – Sports.ru).

– Хорошо, покупали его услуги, когда подписывали с ним контракт.

– Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договоренности выполняются с обеих сторон. Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист.

Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии. Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране, – сказал Юрий Нагорных.

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