Глава «Локо» Нагорных: «Не зря Дзюба получил звание самого медийного игрока РПЛ. Артем увеличивает интерес к футболу в России»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался об Артеме Дзюбе.

– Вас не раз спрашивали про медийную активность Артема Дзюбы в его шоу с Леонидом Слуцким на YouTube. Не смущает, что эта активность работает только на самого Артема и его друга, а не на «Локомотив», который ему платит зарплату и зимой протянул руку помощи, когда он был без работы?

– Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артем оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился «Локомотив». Мы были на 14-м месте. И я думаю, у Дзюбы тоже был определенный риск.

Тем не менее мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артему нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.

– Вам не кажется, что, подписывая его, вы покупали его контракт не только как спортсмена, но и как медийного лица, и побочная деятельность тоже должна работать на «Локомотив»?

– Мы не покупали его контракт (Дзюба пришел в «Локомотив» свободным агентом – Sports.ru).

– Хорошо, покупали его услуги, когда подписывали с ним контракт.

– Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договоренности выполняются с обеих сторон. Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист.

Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии. Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране, – сказал Юрий Нагорных.

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14 комментариев

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Filipp Gorski
Он скорее превращает российский футбол в дом-2
+11
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.ru
ну да, завсегдатаи порносайтов теперь нет-нет а зайдут на новости из РПЛ...
+4
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Pelerin
Нагорный молодец! Сам сказал, сам себя процитировал ))
+2
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Ilya Shilovskiy
и отпугивает одновременно
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Faust Doc
Знаменитый режиссер и актер и его бенефисы!))
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RUSSERG
Перестаньте про него писать о нем никто не вспомнит
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bestttttttofthebest
Это шутка такая?
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avcgloronalduMU
кто ходит на стадио ради дзю?

кто и по каким причинам ходит на стадио любой команды? покричать со всеми?
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goshforever
Кокорин и Мамаев тоже в каком-то смысле увеличили интерес к футболу и футболистам у широкой общественности. Но вряд ли это позитивный пример.

Работодатель вполне мог бы настоятельно порекомендовать Дзюбе как-то "держать себя в руках" и ограничивать трэш-ток.
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Сергей Жарковский
Не медийного, а комедийного футболиста.
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Hong Kil
У Марадоны хотя бы рука Бога была, а у этого что?
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Олег Сагайдачный
Хоть убейте, не вижу связи между интересом к футболу и Дзюбой.
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Beriya
Нагорный молодец, хорошо ответил, а задающий вопрос реальный ДЯТЕЛ
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Мукунку хороший
Какой футбол.. такой и медийный «герой»..
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