Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом».

Об этом сообщил председатель совета директоров « » Юрий Нагорных. Игра состоялась 24 сентября и завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

«Увеличение премиальных за победу над «Зенитом» было.

Это [победа над Зенитом] формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не все получилось в обороне.

Сегодня оборона играет достаточно надежно, есть вариативность среди наших игроков нападения.

Не все получается, но видно, что все стараются, это главное.

Победа над « », многолетним лидером, безусловно, добавлять сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа», – сказал Юрий Нагорных.

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