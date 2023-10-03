Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных ТАСС Футбол

Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом».

Об этом сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Игра состоялась 24 сентября и завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

«Увеличение премиальных за победу над «Зенитом» было.

Это [победа над Зенитом] формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не все получилось в обороне.

Сегодня оборона играет достаточно надежно, есть вариативность среди наших игроков нападения.

Не все получается, но видно, что все стараются, это главное.

Победа над «Зенитом», многолетним лидером, безусловно, добавлять сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа», – сказал Юрий Нагорных.

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6 комментариев

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Вероника Иванова
Билеты на поезд поэтому подорожали?
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Дядя Деда
По факту любой спортсмен должен играть на победу, а тут за победу премиальные и ещё повышенные.
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Demyan Grachev
90 % страны скинулось
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Максим Заворин
Проезд на матч в вагоне СВ?)
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SMART789
здесь не будет комментариев как в теме про премиальные Зенита

это ведь не госклуб и не госкомпания на шее у налогоплательщиков
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