Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом».
Об этом сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Игра состоялась 24 сентября и завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.
«Увеличение премиальных за победу над «Зенитом» было.
Это [победа над Зенитом] формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не все получилось в обороне.
Сегодня оборона играет достаточно надежно, есть вариативность среди наших игроков нападения.
Не все получается, но видно, что все стараются, это главное.
Победа над «Зенитом», многолетним лидером, безусловно, добавлять сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа», – сказал Юрий Нагорных.
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