Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1

«Манчестер Юнайтед» совершил камбэк благодаря дублю Скотта Мактоминея.

Полузащитник вышел на поле на 87-й минуте домашней игры с « » в 8-м туре . На тот момент счет был 0:1 в пользу гостей.

Шотландец сумел забить на 93-й и 97-й минутах и принес своей команде победу. Во втором случае передачу ему отдал защитник .

Для Мактоминея это первые голы за « » в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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