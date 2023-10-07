Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Харри Магуайр Скотт Мактоминей Футбол

«Манчестер Юнайтед» совершил камбэк благодаря дублю Скотта Мактоминея.

Полузащитник вышел на поле на 87-й минуте домашней игры с «Брентфордом» в 8-м туре АПЛ. На тот момент счет был 0:1 в пользу гостей.

Шотландец сумел забить на 93-й и 97-й минутах и принес своей команде победу. Во втором случае передачу ему отдал защитник Харри Магуайр.

Для Мактоминея это первые голы за «Юнайтед» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев

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Отец Абду
Все надеются, что после этого матча Тен Хага наконец то уволят...

Тем временем Мактоминей: не сегодня
+34
-6
+28
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wolkov
ферги-тайм в лучшем его проявлении. но игра...
+20
-3
+17
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Ten Hug
Ответ Отец Абду
Все надеются, что после этого матча Тен Хага наконец то уволят... Тем временем Мактоминей: не сегодня
Кто надеется?)

Свидетели Роналду?))
+20
-8
+12
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Today I feel Qatari
Название новости в адресной строке кстати доставляет :)
+11
0
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Алекс Мелкумян
Только из-за обезъянств Айера обязаны были хотя бы ничью вырывать, а то пришел блин викинг завоеватель на Траффорде воина из себя корчить, в другой раз себя в грудь побьешь, например после финального свистка
+12
-5
+7
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deadjoker
А Мага то ассистирует назло лысому :))
+10
-3
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Redhead One
Порадовал Скотти дедушку. Надеюсь лысому и дальше будет хватать смелости менять тех, кто проваливает игру. Кроме бездаря Марсьяля, его в дубль можно сразу
+5
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Кислый Марсик
Гарначо хоть и сырой, но в любом случае должен быть первой опцией на левом фланге
+4
0
+4
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bibendum
Ответ Today I feel Qatari
Зачем, Скотти, зачем? Эта лысина тебя в Фулхэм слить хотела чтобы освободить место под своего друга амрабата. И сейчас хочет, только виду не подает. И при первой возможности сольет
Скотти не плевать на клуб
+4
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Today I feel Qatari
Зачем, Скотти, зачем? Эта лысина тебя в Фулхэм слить хотела чтобы освободить место под своего друга амрабата. И сейчас хочет, только виду не подает. И при первой возможности сольет
+10
-7
+3
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Кислый Марсик
Гарначо хоть и сырой, но в любом случае должен быть первой опцией на левом фланге
+3
0
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charly001
Ну кому как не воспитаннику Мю затащить в ферги тайм
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Meylis Annaberdiyew
Ответ Александр Калашников
Вот кого можно ставить в центр нападение
это театр мечты, Фергитайм наконец то сработал
Именно Мактоминей спас сегодня Тен Хана увольнение
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Алан Кайтуков
надо скота выпускать в полузащиту.. это один из немногих кто именно рубится, есть характер , не сочкует..
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markus_9986@mail.ru
Мю никак не мог сегодня проиграть . 👍🏻
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Ложный Латераль
То есть Мага ассист и Мактомини 2 гола) Оба игроки, которых хотел продать тен Хаг)
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Azamat Kaz
Ответ Александр Калашников
Вот кого можно ставить в центр нападение
А почему собственно нет, Мак в молодежке ЦН играл
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SLEVIN
Ответ maskers
Не свидетели Тен Хага сейчас будут кричать что это их супер победа равная победе в лиге чемпионов .. или даже покруче будит.. только вот забил не один из его купленных игроков а местный свой бой который всем сердцем за клуб
с таким количеством травм, это важная победа. 36 летний Эванс, мэм Магвайер, линделев в основе. а на замене ни одного защитника нет. ты изучай инфу прежде чем херню позорную писать🤦🏻🤡
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Real_v_dushe
Молодец парень, уважил соотечественника в такой тяжёлый день. Все остальные в МЮ были видимо сегодня как обычно
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Today I feel Qatari
Ответ bibendum
Скотти не плевать на клуб
Скоро будет болеть за него из Фулхэма
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Ложный Латераль
Кто то жестко минусуют всех, кто говорит про то, что Тен Хаг хотел слить Мактомин и Магу)
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SLEVIN
Ответ Отец Абду
Все надеются, что после этого матча Тен Хага наконец то уволят... Тем временем Мактоминей: не сегодня
кто все? ты же явно поклонница Роналду 🤦🏻🤡
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FortMinor
когда Брентфорд зажался у МЮ много хорошего было в игре, довольно неплохо подходили к воротам, хорошие проникающие передачи в штрафную, Хейлунду удавалось принять и удержать мяч в штрафной, только явных моментов не было, в целом единственный минус что голы пришли поздно, топ команды такие автобусы вскрывают быстрее
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SLEVIN
Ответ Ложный Латераль
То есть Мага ассист и Мактомини 2 гола) Оба игроки, которых хотел продать тен Хаг)
их и надо продавать
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Вячеслав Ахраров
Скотти топ если честно
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