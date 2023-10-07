Мактоминей дважды забил «Брентфорду» в добавленное время, выйдя на 87-й. «МЮ» выиграл 2:1
«Манчестер Юнайтед» совершил камбэк благодаря дублю Скотта Мактоминея.
Полузащитник вышел на поле на 87-й минуте домашней игры с «Брентфордом» в 8-м туре АПЛ. На тот момент счет был 0:1 в пользу гостей.
Шотландец сумел забить на 93-й и 97-й минутах и принес своей команде победу. Во втором случае передачу ему отдал защитник Харри Магуайр.
Для Мактоминея это первые голы за «Юнайтед» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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