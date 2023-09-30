«МЮ» хочет купить центрального защитника в 2024-м. Интересуются Тодибо, Тапсоба и Силвой из «Бенфики»
«Манчестер Юнайтед» может подписать нового центрального защитника.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в 2024 году клуб хочет усилить центр обороны. Трансфер летом вероятнее, чем в зимнее трансферное окно.
Также покупка зависит от ситуации с Харри Магуайром, которого хотели продать минувшим летом, но сделка не состоялась.
Манкунианцы сохраняют интерес к Жан-Клеру Тодибо из «Ниццы», которого клуб хотел подписать еще в рамках завершившегося трансферного окна. Также «МЮ» интересуется Эдмондом Тапсоба из «Байера» и Антониу Силвой, защитником «Бенфики» и сборной Португалии.
Статистику 23-летнего Тодибо можно найти здесь, 24-летнего Тапсоба – тут, 19-летнего Силвы – по этой ссылке.
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Еще раз говорю: у тебя отличное предложение, если МЮ и дальше хочет продолжать позориться. А будущих Диашей и Ван Дейков пускай забирают конкуренты