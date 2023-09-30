«МЮ» хочет купить центрального защитника в 2024-м. Интересуются Тодибо, Тапсоба и Силвой из «Бенфики»

Теги Байер Ницца Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Харри Магуайр Эдмонд Тапсоба Жан-Клер Тодибо Антониу Силва Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать нового центрального защитника.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в 2024 году клуб хочет усилить центр обороны. Трансфер летом вероятнее, чем в зимнее трансферное окно.

Также покупка зависит от ситуации с Харри Магуайром, которого хотели продать минувшим летом, но сделка не состоялась.

Манкунианцы сохраняют интерес к Жан-Клеру Тодибо из «Ниццы», которого клуб хотел подписать еще в рамках завершившегося трансферного окна. Также «МЮ» интересуется Эдмондом Тапсоба из «Байера» и Антониу Силвой, защитником «Бенфики» и сборной Португалии.

Статистику 23-летнего Тодибо можно найти здесь, 24-летнего Тапсоба – тут, 19-летнего Силвы – по этой ссылке.

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36 комментариев

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Сергей Максимюк
Бенфика уже потирает руки предвкушая сто лямов на своих счетах
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Tomas Torquemada77
там Джикия освободится
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кэпко
Клубы уже установили для МЮ специальный ценник в 100кк
+8
-4
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Ksandvankneshas
А так я бы рассмотрел Забавного из Борнмута в качестве альтернативы Силве: тоже очень молодой, но уже опытный, большой быстрый и нетравмат, хорршо продвигает мяч, с опытом АПЛ. Если проведёт приличный сезон, то нужно брать. Тем более, вряд-ли за него попросят сотку, как это точно сделает Бенфика за Сливу .
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MESSIya
Пусть тодибо берут, чтоб 50% от трансфера Барсе отошло
+6
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Jeicob Harlon
вон Джикия заберите
Причём бесплатно(ну или в обмен на б/у холодильник)
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Я всех их сделал
«МЮ» хочет купить центрального защитника в 2024-м. Интересуются защитниками "Аякса" Шутало, Медичем и Капланом, Тен Хаг не скрывая улыбки заявил что неплохо было бы всех троих подписать
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Борис Энгельгардт
Ответ Мистер Робот
Ну учитывая, что Тапсоба или Тодибо, а им по 23-24,обойдутся в районе 50-60, то да, 19 летний пацан Силва, играющий на топ уровне вполне будет стоить 100. Силва это уже новой слой талантов, талантливый слой игроков уровня Йошки Гвардиолы. Тодибо и Тапсоба, это ребята из поколения Де Лихта, они уже вышли на пик, у них сейчас должна быть стабильность их уровня, лет так до 28. Силве есть куда расти, я за него.
МЮ скорее купит того, кто уже вышел на пик, или рядом, чем совсем молодого
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Ksandvankneshas
Ответ Will Turner
инасиу из спортинга можно брать за копейки, полюбому там мендеш агент
Инасиу вроде левша, то есть замена Лисандро.я надеюсь, что замену аргу не придется искать.
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Любезный Коссутий
Ответ QWertY
Мартинез неплох, Варан стекло, Линделеф середняк, а Далот днище. Но даже они лучше всех этих Смоллингов, Джонсов и Туанзеб, которые считались якобы будущими топами. А сейчас в молодежке даже дефа уровня Смольдини нет. Еще раз говорю: у тебя отличное предложение, если МЮ и дальше хочет продолжать позориться. А будущих Диашей и Ван Дейков пускай забирают конкуренты
ага, особенно Ван Дейк хороший пример. тот, кто позорится поболее Макгавра
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QWertY
Ответ Любезный Коссутий
а с чего ты решил, что это добьет, а не наоборот? вот они - покупные - Мартинес, Варан, Линделеф, Дплот и и.д. и? сильно это помогло? при этом, я не предлагаю полностью заменить защиту янгстерами. но одного вполне можно подобрать и наигрывать потихоньку, тем более, что весь сезон еще впереди.
Мартинез неплох, Варан стекло, Линделеф середняк, а Далот днище. Но даже они лучше всех этих Смоллингов, Джонсов и Туанзеб, которые считались якобы будущими топами. А сейчас в молодежке даже дефа уровня Смольдини нет.
Еще раз говорю: у тебя отличное предложение, если МЮ и дальше хочет продолжать позориться. А будущих Диашей и Ван Дейков пускай забирают конкуренты
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werley
Ответ Любезный Коссутий
в молодежке поискать - не?
Видимо, не видят там перспективных
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QWertY
Ответ Любезный Коссутий
МЮ тоже 7 от Ливера и 6 от Сити вынимал - дальше что? при том, что в защите играли далеко воспитанники академии
Что дальше? Так это и говорит о том, что у МЮ беды с защитой. А ты хочешь, что бы они добили и эту, добавив к ним донных защитников из молодежи🤦🏻‍♂️
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<~Inter~>
Ответ Сергей Максимюк
Бенфика уже потирает руки предвкушая сто лямов на своих счетах
парень в 19 лет уже чуть ли не основной в сборной. Там точно минимум 80 млн придётся выложить
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Naseer Amir
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можно и Блинда или Смоллинга пригласить
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Мистер Робот
Ну учитывая, что Тапсоба или Тодибо, а им по 23-24,обойдутся в районе 50-60, то да, 19 летний пацан Силва, играющий на топ уровне вполне будет стоить 100. Силва это уже новой слой талантов, талантливый слой игроков уровня Йошки Гвардиолы. Тодибо и Тапсоба, это ребята из поколения Де Лихта, они уже вышли на пик, у них сейчас должна быть стабильность их уровня, лет так до 28. Силве есть куда расти, я за него.
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Waititi
Кто-то пишет за копейки можно взять, вы наверное забыли что топ клубам АПЛ дешево никого не продают особенно МЮ.
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avcgloronalduMU
эта клоунада уже достала, когда там сити играет?))
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Bego Yusupov
Антонио в свои 20 уже показал что он классный защитник на него стоит приглядется
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Will Turner
инасиу из спортинга можно брать за копейки, полюбому там мендеш агент
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Ksandvankneshas
Силва, очевидно. Хотя и дорого выйдет.
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Shikari
Силва - топ, даже если провалится в МЮ к него будет шанс перезапустить карьеру, ему 19
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Alisher Buranov
Парни все молодые, считаю что в центр защиты брать матёрых футболистов, которые съели не одну пуд соли. Не за тридцать конечно, эти трое в Лиго Чемпионской котле ещё не варились по моему даже.
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Elik1989
За Сильву МЮ может 80-90 млн готовить, дешевле его отдавать не станут, учитывая историю Р. Диаша, Бенфике без разницы с какого Манчестера драть деньги.
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Никита Самарин
Как обычно выберут самого дорогого (Антониу Силву).
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