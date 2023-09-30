«Манчестер Юнайтед» может подписать нового центрального защитника.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в 2024 году клуб хочет усилить центр обороны. Трансфер летом вероятнее, чем в зимнее трансферное окно.

Также покупка зависит от ситуации с , которого хотели продать минувшим летом, но сделка не состоялась.

Манкунианцы сохраняют интерес к из «Ниццы», которого клуб хотел подписать еще в рамках завершившегося трансферного окна. Также « » интересуется из « » и Антониу Силвой, защитником «Бенфики» и сборной Португалии.

Статистику 23-летнего Тодибо можно найти здесь, 24-летнего Тапсоба – тут, 19-летнего Силвы – по этой ссылке.

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