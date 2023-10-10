Ямаль не сыграет за Испанию в октябре из-за травмы. Он возвращается в «Барселону»
Ламин Ямаль покинул расположение сборной Испании из-за травмы.
Врачи сборной Испании оценили состояние игрока «Барселоны» и пришли к выводу, что он не сможет сыграть в матчах квалификации Евро-2024 против Шотландии и Норвегии.
Как пишет Diario Sport, решению вопроса способствовали хорошие отношения между «Барселоной» и Королевской испанской футбольной федерацией. Когда Ямаль отправлялся в сборную, уже было ясно, что он вернется в расположение «Барсы» на следующий день – сторонам нужно было просто соблюсти протокол.
Луис де ла Фуэнте не собирался рисковать здоровьем футболиста. В сборной считают Ламина выдающимся игроком, поэтому намерены проявлять максимальную заботу по отношению к нему.
В этом сезоне 16-летний правый вингер забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за «Барсу». Его статистику можно изучить здесь.
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