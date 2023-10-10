Ямаль не сыграет за Испанию в октябре из-за травмы. Он возвращается в «Барселону»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу травмы сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль покинул расположение сборной Испании из-за травмы.

Врачи сборной Испании оценили состояние игрока «Барселоны» и пришли к выводу, что он не сможет сыграть в матчах квалификации Евро-2024 против Шотландии и Норвегии.

Как пишет Diario Sport, решению вопроса способствовали хорошие отношения между «Барселоной» и Королевской испанской футбольной федерацией. Когда Ямаль отправлялся в сборную, уже было ясно, что он вернется в расположение «Барсы» на следующий день – сторонам нужно было просто соблюсти протокол.

Луис де ла Фуэнте не собирался рисковать здоровьем футболиста. В сборной считают Ламина выдающимся игроком, поэтому намерены проявлять максимальную заботу по отношению к нему.

В этом сезоне 16-летний правый вингер забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за «Барсу». Его статистику можно изучить здесь.

«Он ближе всех к Месси». Ламин Ямаль – главный талант «Барсы»

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5 комментариев

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deco7
Ну вот и славно. Должен быть в строю к Классико. А испанцы и без него должны побеждать
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Ramil Usmanov
Пусть полноценно восстанавливается! Сейчас он в первую очередь нужен Барсе. За сборную ещё успеет в будущем поиграть.
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Ак- Топоз (ЭкоМясо)
и4 или аам44кп4паа3ка
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