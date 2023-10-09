У Ямаля травмирован сгибатель левого бедра. 16-летний хавбек «Барсы» поедет в сборную Испании, его состояние оценят дополнительно

У Ламина Ямаля выявлено повреждение бедра.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», полузащитник травмировал сгибатель левого бедра. Несмотря на это, Ямаль отправится в расположение сборной Испании, где его состояние оценят дополнительно.

был заменен на 76-й минуте матча против «Гранады» (2:2). Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что 16-летний полузащитник попросил замену из-за дискомфорта в области живота.

Ямаль – самый молодой автор гола в Ла Лиге: в 16 лет и 87 дней он забил за «Барселону» «Гранаде»

Ямаль, Мората, Хоселу, Родри, Гави – в составе Испании на матчи с Шотландией и Норвегией

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