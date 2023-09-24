Де Йонг пропустит 5-7 недель из-за травмы голеностопа. Матч с «Реалом» – 28 октября

Теги Барселона Ла Лига травмы Френки де Йонг Здоровье Футбол

«Барселона» провела обследование ноги Френки де Йонга.

Клуб объявил, что у полузащитника, получившего травму в матче с «Сельтой» (3:2) в Ла Лиге, диагностировано повреждение тибиофибулярного синдесмоза (соединения большеберцовой и малоберцовой костей) правого голеностопа.

«Блауграна» не сообщает о сроках восстановления футболиста. Согласно данным Mundo Deportivo, лечение займет от 5 до 7 недель.

Таким образом, де Йонг может быть готов сыграть с «Реалом» 28 октября только при наиболее благоприятном развитии событий.

В текущем сезоне нидерландец забил 1 гол за 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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xDe xDe
Ответ Кирилл
Этот сезон, на мой взгляд, какой-то слишком тяжелый в плане травм для клубов - я не помню такой эпидемии травм. А ФИФА и УЕФА еще думает об увеличении турниров и количества матчей на уже имеющихся турнирах…
ФИФА/УЕФА - ненасытная пасть, коррумпированная насквозь. А нам ещё дополнительная радость - ещё и руководство Ла Лиги/ИФФ, как бы помягче сказать, замечательное.
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xDe xDe
Здоровья Френки. Хватит травм уже, сколько можно. У нас, вон, вообще минус два на весь сезон из основы.
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fRsk
На самом деле он получил травму минуте на 17 когда вступил в отбор и нарушил правила, а игрок Сельты упал ему на ногу и она подвернулась неудачно. Но он ещё 20 минут бегал хромая. Я вообще не понял почему его раньше не заменили, неужели Френки сам думал что сможет разбегаться. За это время он ещё больше мог усугубить травму. Жаль, но Френки для меня был лучшим игроком старта сезона. Теперь месяц без Педри и Френки. Хорошо хоть группа в ЛЧ лёгкая.
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Кирилл
Етить колотить, вроде же все нормально было судя по уходу на замену, а тут такая новость вылезает …

Очень серьезная потеря для Барселоны..
Здоровья Френки !
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Alexlagodny
Вы уж там постарайтесь, чтобы всё прошло как можно лучше.
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gPk
Ответ Кирилл
Этот сезон, на мой взгляд, какой-то слишком тяжелый в плане травм для клубов - я не помню такой эпидемии травм. А ФИФА и УЕФА еще думает об увеличении турниров и количества матчей на уже имеющихся турнирах…
Не думает, а уже решило всё. В ЛЧ количество матчей увеличиться уже со следующего сезона. В групповом этапе теперь по 8 матчей будет. И если сейчас к 5/6 туру уже можно понять что клуб выходит и провести в матчах ротацию, то с будущим форматом ЛЧ подобного не будет. ЧМ точно так же увеличивает количество матчей. Клубный ЧМ тоже самое. Если раньше играли только победители континентальных федераций, то с 2025 года будут уже 32 команды участвовать, где так же будет группа, а затем плей-офф.
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zaebarca
Ужасная новость
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Кирилл
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Здоровья Френки. Хватит травм уже, сколько можно. У нас, вон, вообще минус два на весь сезон из основы.
Этот сезон, на мой взгляд, какой-то слишком тяжелый в плане травм для клубов - я не помню такой эпидемии травм.

А ФИФА и УЕФА еще думает об увеличении турниров и количества матчей на уже имеющихся турнирах…
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gPk
Ответ xDe xDe
Здоровья Френки. Хватит травм уже, сколько можно. У нас, вон, вообще минус два на весь сезон из основы.
Да это только начало.. Во второй части сезона их будет ещё больше...
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justadamso@icloud.com
Ответ xDe xDe
Здоровья Френки. Хватит травм уже, сколько можно. У нас, вон, вообще минус два на весь сезон из основы.
Официально вручаю тебе медаль самого адекватного Мадридиста на спортсру! Без шуток
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