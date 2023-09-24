Де Йонг пропустит 5-7 недель из-за травмы голеностопа. Матч с «Реалом» – 28 октября

«Барселона» провела обследование ноги Френки де Йонга.

Клуб объявил, что у полузащитника, получившего травму в матче с «Сельтой» (3:2) в Ла Лиге, диагностировано повреждение тибиофибулярного синдесмоза (соединения большеберцовой и малоберцовой костей) правого голеностопа.

«Блауграна» не сообщает о сроках восстановления футболиста. Согласно данным Mundo Deportivo, лечение займет от 5 до 7 недель.

Таким образом, де может быть готов сыграть с «Реалом» 28 октября только при наиболее благоприятном развитии событий.

В текущем сезоне нидерландец забил 1 гол за 6 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS