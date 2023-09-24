Де Йонг пропустит 5-7 недель из-за травмы голеностопа. Матч с «Реалом» – 28 октября
«Барселона» провела обследование ноги Френки де Йонга.
Клуб объявил, что у полузащитника, получившего травму в матче с «Сельтой» (3:2) в Ла Лиге, диагностировано повреждение тибиофибулярного синдесмоза (соединения большеберцовой и малоберцовой костей) правого голеностопа.
«Блауграна» не сообщает о сроках восстановления футболиста. Согласно данным Mundo Deportivo, лечение займет от 5 до 7 недель.
Таким образом, де Йонг может быть готов сыграть с «Реалом» 28 октября только при наиболее благоприятном развитии событий.
В текущем сезоне нидерландец забил 1 гол за 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Очень серьезная потеря для Барселоны..
Здоровья Френки !
А ФИФА и УЕФА еще думает об увеличении турниров и количества матчей на уже имеющихся турнирах…