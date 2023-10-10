Диас об отмене гола «Тоттенхэму» из-за ошибки ВАР: «Судьи тоже люди, такие вещи случаются. Нам стоит относиться к этому спокойно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Луис Диас Футбол

Луис Диас высказался об ошибочно отмененном голе в ворота «Тоттенхэма».

Напомним, в матче 7-го тура АПЛ из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол игрока «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

«Вопрос с [отмененным] голом был довольно сложным. Тогда это сильно ударило не только по мне, но и по всей команде. Мы много говорили об этом в перерыве, это был бы положительный результат, нам бы это помогло.

Такие вещи случаются, судьи тоже люди. Нам стоит относиться к этому спокойно», – сказал Диас

Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев. Протокол ВАР не будут менять

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13 комментариев

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Дима Трепутин
Ответ dr. cage
Говорят, Клопп до сих пор требует переигровки..
говорят что игроки Барсы до сих пор ждут подачи углового
только такая формулировка
+26
-7
+19
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Temo Sokhadze
ну, хз, такие ошибки с варом это нонсенс
+13
-2
+11
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kacnep
Вот это неожиданно
+3
0
+3
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Кефтеме
Клопп : ты охренел 😡
К дантисту пациента!
+2
-1
+1
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Direct free kick
Единственный нормальный в портовом середняке
+1
0
+1
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arspurs9
Кажется Клопп его за это оштрафует
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0
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Direct free kick
Ответ Кефтеме
Говорят что болелы Реала со спортса до сих пор ждут отстранения Барсы бггг
Теперь они ждут удаления Хименеса и отмену гола Мораты
0
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0
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Кефтеме
Ответ Krauvec Cool
Как к такому относиться спокойно? Я плакал всю ночь. Нужно переиграть весь матч.
Почему ты должен плакать ?
Ты же не виновен
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