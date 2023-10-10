Луис Диас высказался об ошибочно отмененном голе в ворота «Тоттенхэма».

Напомним, в матче 7-го тура из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол игрока « » в ворота « » – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

«Вопрос с [отмененным] голом был довольно сложным. Тогда это сильно ударило не только по мне, но и по всей команде. Мы много говорили об этом в перерыве, это был бы положительный результат, нам бы это помогло.

Такие вещи случаются, судьи тоже люди. Нам стоит относиться к этому спокойно», – сказал

Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев. Протокол ВАР не будут менять

Игра: проверьте свою футбольную орфографию