Газзаев считает, что Абаскаля в «Спартаке» должен сменить россиянин: «Мы находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и тренерам. Заграница нам поможет — не тот вариант»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев считает, что «Спартак» должен возглавить российский тренер.

— Гнать Абаскаля?

— Я так не говорил. Здесь уже задача руководства. Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Когда нет результата у такого амбициозного клуба…

— Кто должен дальше работать?

— Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет — это не тот вариант, — сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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