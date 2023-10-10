Валерий Газзаев считает, что «Спартак» должен возглавить российский тренер.

— Гнать Абаскаля?

— Я так не говорил. Здесь уже задача руководства. Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Когда нет результата у такого амбициозного клуба…

— Кто должен дальше работать?

— Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет — это не тот вариант, — сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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