Член совдира «Реала» о словах Лапорты про «клуб режима»: «Им была «Барса». Если кто-то и пострадал при Франко, то это «Мадрид». Нас убивали»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Политика Футбол

В «Реале» отреагировали на то, что президент «Барсы» назвал их «клубом режима».

Жоан Лапорта во время пресс-конференции, посвященной выплатам каталонцев вице-президенту технического судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, заявил об участии «Реала» в деле: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

«Он вводит людей в заблуждение. Если заглянуть в историю, то клубом режима была «Барселона». «Реал» убивали. Клубами режима были «Атлетико Авиасьон» и «Барселона».

Лучший вариант для них – пытаться выглядеть жертвой, а не показывать свое лицо. В футболе много эмоций и мало рационального. Если какой-то клуб и пострадал во время режима Франко, то это «Реал Мадрид».

На самом деле у Франко были золотые и бриллиантовые значки «Барселоны». Он никогда не получал этого от мадридского «Реала». Ему их никогда не дарили», – сказал член совета директоров «Реала» Хосе Мануэль Отеро.

«Реал» ответил роликом на слова Лапорты о «клубе режима»: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу»

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12 комментариев

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molot p
самый нелепый перевод стрелок в истории
+19
-10
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leon01
Ну это он загнул конечно
+7
-1
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ATEC
Ответ molot p
самый нелепый перевод стрелок в истории
Осталось только фотографии вырезок газет того времени вставить, как в том культовом видео-ответе
+7
-3
+4
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bel01
Ахахахахахахахаааа
+4
-1
+3
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ApXuMaHqPuT
На самом деле у Франко были золотые и бриллиантовые значки «Барселоны».

И дома он вообще разговаривал только на каталонском!😀
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человек-муравей человек-физрук
именно поэтому за время правления Франко Реал выиграл в 2 раза больше чемпионств
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Игорь Климов
Франко - это синоним Реал Мадрид.
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