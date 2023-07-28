Лапорта о Мбаппе в «Реале»: «Экстраординарный футболист, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие»
Жоан Лапорта заявил, что не беспокоится о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– Беспокоит ли вас возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал»?
– Нет. Это экстраординарный футболист на бумаге, оказывающий большое влияние.
Когда такой игрок выступает в атаке соперника, то возникают сложности, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие, – заявил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
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