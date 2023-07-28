Лапорта о Мбаппе в «Реале»: «Экстраординарный футболист, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Килиан Мбаппе Футбол

Жоан Лапорта заявил, что не беспокоится о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Беспокоит ли вас возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал»?

– Нет. Это экстраординарный футболист на бумаге, оказывающий большое влияние.

Когда такой игрок выступает в атаке соперника, то возникают сложности, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие, – заявил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

14 комментариев

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BolxoB
Ответ GuruFutbola
Мбаппе в реале это звучит так же правдоподобно как 14 лч мчк 🤣🤣🤣
у Реала 14 лч, очнись
+5
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Иван Пименов
Ответ GuruFutbola
Кто бы не перешел в мчк, от этого они нюхать огромный каталонский рычаг не перестанут 🤣 3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4 Увы, такой днк меньше чем клуба
Да-да, Реал, наверное, очень страдает по поводу поражений от середняка даже не уровня ЛЕ.
+3
-2
+1
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войд
Ни один игрок бчГ не заиграл б в основе Реала,непонятно о каких лучших игроках говорит пузатый популист)
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GuruFutbola
Ответ BolxoB
у Реала 14 лч, очнись
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BolxoB
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
тебя уже и в Википедии забанили?
+1
-1
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Алексей Смолин
Ответ GuruFutbola
Кто бы не перешел в мчк, от этого они нюхать огромный каталонский рычаг не перестанут 🤣 3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4 Увы, такой днк меньше чем клуба
Странно ты себя щас утешил))
+3
-3
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