Лапорта о Мбаппе в «Реале»: «Экстраординарный футболист, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие»

Жоан Лапорта заявил, что не беспокоится о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Беспокоит ли вас возможный переход в « »?

– Нет. Это экстраординарный футболист на бумаге, оказывающий большое влияние.

Когда такой игрок выступает в атаке соперника, то возникают сложности, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие, – заявил президент каталонского клуба .