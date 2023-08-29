«Барса» открыла футбольную академию в Кыргызстане. Лапорта, Пуйоль и Ривалдо поучаствовали в церемонии

«Барселона» открыла клубную академию в Кыргызстане.

Во вторник, 29 августа, состоялась торжественная церемония открытия академии «Барселоны» в Джалал-Абаде. В торжественной церемонии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент «Барселоны» , а также бывшие игроки каталонского клуба, в частности, и .

30 августа будет заложена капсула под вторую академию «блауграны» в стране. Также в этот день состоится матч легенд «Барселоны» с командой «Легенды Азии», которую представят Андрей Канчельскис, Хидетоси Наката, Самат Смаков, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.

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