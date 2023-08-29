«Барса» открыла футбольную академию в Кыргызстане. Лапорта, Пуйоль и Ривалдо поучаствовали в церемонии

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«Барселона» открыла клубную академию в Кыргызстане.

Во вторник, 29 августа, состоялась торжественная церемония открытия академии «Барселоны» в Джалал-Абаде. В торжественной церемонии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также бывшие игроки каталонского клуба, в частности, Карлес Пуйоль и Ривалдо.

30 августа будет заложена капсула под вторую академию «блауграны» в стране. Также в этот день состоится матч легенд «Барселоны» с командой «Легенды Азии», которую представят Андрей Канчельскис, Хидетоси Наката, Самат Смаков, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.

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11 комментариев

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topeleven
Ответ Alex Legend
Испанским детям автобусы перестали пускать, а вот школу Киргизам содержать это конечно окупится🤣👍
так инвесторы местные из Кыргызстана, а Барселона партнёр
+12
-1
+11
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SaH4r.
Ответ Surviving
За чей счёт банкет?
ну точно не Лапорты
+7
-1
+6
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Surviving
За чей счёт банкет?
+4
-2
+2
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Растиньяк
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Ya_Mama
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
До твоих попыток нафармить плюсов ещё очень далеко.
+2
-2
0
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