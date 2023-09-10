Советник президента «Барсы» о Хави: «С составом, собранным благодаря Лапорте и рычагам, он выиграл Ла Лигу у «Реала». Хотим побороться за ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Энрик Масип Футбол

Советник президента «Барселоны» высоко оценил работу Хави.

Сообщалось, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года. При этом зарплата тренера по новому соглашению увеличится в два раза.

– [Продление контракта с Хави] находится в процессе реализации и произойдет, как только спортивное руководство примет решение. Мы им очень довольны. Мы пришли к победе в Ла Лиге и Суперкубке над «Реалом» – клубом, у которого нет финансовых проблем.

Проделана огромная работа. Мы построили отличную команду благодаря рычагам и президенту Лапорте, который поставил на карту свое состояние. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом сезоне, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне.

– О Хави стоит судить по успехам или по его работе?

– Все здесь знают, что мы должны побеждать и играть хорошо. Это знают и Хави, и Лапорта. То, что он сделал – это огромная заслуга. Он согласился прийти почти без опыта в раздевалку к бывшим партнерам по команде, у которых сложности с контрактами.

Его, как и всегда, будут оценивать по результатам, но Хави здесь высоко ценят. Он одержал впечатляющую победу в чемпионате над «Реалом», и мы должны закрепить этот успех и побороться за Лигу чемпионов.

Посмотрим, что будет дальше, ведь есть такие великие команды, как «Сити», но мы доверяем Хави и команде. У нас сумасшедший состав, – сказал Энрик Масип.

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31 комментарий

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Копатель морей
Ответ MESSIya
Новости о Барсе,с упоминанием слова рычаг,публикует в основном Анна Сунцова,в профиле которой указано,что любит Реал Мадрид. Естественно,что от таких авторов,ангажированных,ничего другого ждать не приходится. И выбирая между интервью Масипа,где упоминается рычаг и интервью Ксавьера Будо,директор профессионального спорта «Барселоны, где он рассказывает,что они сократили отрицательный дефицит во всех спортивных секциях клуба на 50%,женская Барса вышла с -4 дефицита в прибыль в +12 и про сокращение отрицательного баланса в баскетбольной Барсе с -31 до -16,они выберут первое.
У Анны просто недостаток Рычагов
(сейчас обидятся и удалят()
+24
-5
+19
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MESSIya
Новости о Барсе,с упоминанием слова рычаг,публикует в основном Анна Сунцова,в профиле которой указано,что любит Реал Мадрид. Естественно,что от таких авторов,ангажированных,ничего другого ждать не приходится. И выбирая между интервью Масипа,где упоминается рычаг и интервью Ксавьера Будо,директор профессионального спорта «Барселоны, где он рассказывает,что они сократили отрицательный дефицит во всех спортивных секциях клуба на 50%,женская Барса вышла с -4 дефицита в прибыль в +12 и про сокращение отрицательного баланса в баскетбольной Барсе с -31 до -16,они выберут первое.
+25
-11
+14
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Tomas Nepotrebko
Ответ St.7
Выход в Плей-офф уже для Барсы успехом будет.А на счет победы,то неужели Ман Сити,Бавария,Реал Мадрид и Ливерпуль слабее каталонцев?)
готов поспорить на любые деньги, что Ливерпуль в этой ЛЧ не пройдёт дальше Барселоны
+15
-2
+13
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Rachid
Ответ MESSIya
Новости о Барсе,с упоминанием слова рычаг,публикует в основном Анна Сунцова,в профиле которой указано,что любит Реал Мадрид. Естественно,что от таких авторов,ангажированных,ничего другого ждать не приходится. И выбирая между интервью Масипа,где упоминается рычаг и интервью Ксавьера Будо,директор профессионального спорта «Барселоны, где он рассказывает,что они сократили отрицательный дефицит во всех спортивных секциях клуба на 50%,женская Барса вышла с -4 дефицита в прибыль в +12 и про сокращение отрицательного баланса в баскетбольной Барсе с -31 до -16,они выберут первое.
Теперь понятно, кто засланный мадридский казачок на ветке Барселоны:))
+9
-2
+7
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фан Барсы
Ответ S. A.
Хотеть не вредно. Только по составу Барса слабее и Реала, и Баварии, и Арсенала, не говоря уже о Сити
В лч очень важна удача. Скажем Реал Бавария Сити будет в одной сетке, вторая сетка будет слабее что может дать шансы выход в финал. А в финале может случиться что угодно. Хотя согласен что у Барсы состав не сильный в отличии от Баварии и Ман Сити
+6
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MESSIya
Ответ deimon7.7
«Клубом, у которого нет финансовых проблем» Интересно, а откуда у другого клуба финансовые проблемы?) Нелепые клоуны в руководстве, жадные легенды ла-масии, но все-таки принесшие столько трофеев или огромный наплыв голодный детей? Вопрос к знатокам.
Какие голодные дети? Во второй команде игроки по 20+. Жадные легенды? Альба, Пике, Бускетс немало отложенных зарплат простили. А хави третий год работает получая меньше семака
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ St.7
Выход в Плей-офф уже для Барсы успехом будет.А на счет победы,то неужели Ман Сити,Бавария,Реал Мадрид и Ливерпуль слабее каталонцев?)
Ливерпуль Барса уже прошла
+3
-1
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Tristan...
Ответ St.7
Выход в Плей-офф уже для Барсы успехом будет.А на счет победы,то неужели Ман Сити,Бавария,Реал Мадрид и Ливерпуль слабее каталонцев?)
А если перечисленные вами команды (кроме Ливерпуля) попадут в одну сетку плей офф, а Барса в другую? Они не слабее, но всё может быть...
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Нефанатик
Один раз опубликуйте целое интервью, без разделений на 100 новостей. Хотя бы посмотрите какого это.
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Lebron James
Ответ S. A.
Хотеть не вредно. Только по составу Барса слабее и Реала, и Баварии, и Арсенала, не говоря уже о Сити
Да не, у Барсы более укомплектованный состав: есть норм крайки и нападающий. В Реале вообще нет нападающих и нормальных крайков сейчас
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Lindeman
Ответ S. A.
Хотеть не вредно. Только по составу Барса слабее и Реала, и Баварии, и Арсенала, не говоря уже о Сити
Интер в прошлом сезоне тоже по составу был слабее и Реала, и Баварии, но до финала дошёл где хоть и уступил МС, но играли прилично
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Lindeman
Ответ Нефанатик
Один раз опубликуйте целое интервью, без разделений на 100 новостей. Хотя бы посмотрите какого это.
Ну тут надо уже дёрнуть рычаг главного редактора
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Роман
Ответ Копатель морей
У Анны просто недостаток Рычагов (сейчас обидятся и удалят()
Не только для Анны это проблемная тема.
Для любителей публиковать о ущемлении меньшинств это тоже характерно.
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miguel_diaz
Ответ MESSIya
Новости о Барсе,с упоминанием слова рычаг,публикует в основном Анна Сунцова,в профиле которой указано,что любит Реал Мадрид. Естественно,что от таких авторов,ангажированных,ничего другого ждать не приходится. И выбирая между интервью Масипа,где упоминается рычаг и интервью Ксавьера Будо,директор профессионального спорта «Барселоны, где он рассказывает,что они сократили отрицательный дефицит во всех спортивных секциях клуба на 50%,женская Барса вышла с -4 дефицита в прибыль в +12 и про сокращение отрицательного баланса в баскетбольной Барсе с -31 до -16,они выберут первое.
Блин и тут след Мадрида нашли))) Когда у у болел Барсы какашка из попы криво вылазит они скорее всего винят Мадрид.
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Копатель морей
Ответ Tomas Nepotrebko
готов поспорить на любые деньги, что Ливерпуль в этой ЛЧ не пройдёт дальше Барселоны
Мне кажется мухлюешь
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Tomas Nepotrebko
Ответ Копатель морей
Мне кажется мухлюешь
мы, русские, не обманываем друг друга!
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MESSIya
Ответ St.7
А на детей из академии плевать походу)
Почему такой вывод?
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ljolik888
Ответ St.7
А на детей из академии плевать походу)
Не надо путать Барсу Б и академию . Да - дети больше не будут кататься на такси , но все будут доставленные на автобусах . При этом никто не отменял еду и так далее . Футболисты с контрактом могут сами себе позволить купить покушать и для них это не проблема . Так сначала изучите информацию , ну а потом пишите .
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MESSIya
Ответ Aibek Mak
Рычагов не хватит для ЛЧ
Главное, чтоб у Мадрида хватило
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Lebron James
Ответ St.7
Выход в Плей-офф уже для Барсы успехом будет.А на счет победы,то неужели Ман Сити,Бавария,Реал Мадрид и Ливерпуль слабее каталонцев?)
Реал тут лишний, я как болельщик Реала говорю. У нас нет нападающих и крайних защитников:
- Карвахаль постарел и сдал, Гарсия пока слабоват
- а Хоселу это старичок, который всю жизнь был игроком ротации в средненьких командах, не уровень топ клуба.
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Kollljan
Люди, а вам не кажется, что в мировом футболе наблюдается некий застой?
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encaro_one
Побороться за выход из группы ЛЧ в этом сезоне уже неплохо ..
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