Советник президента «Барсы» о Хави: «С составом, собранным благодаря Лапорте и рычагам, он выиграл Ла Лигу у «Реала». Хотим побороться за ЛЧ»
Советник президента «Барселоны» высоко оценил работу Хави.
Сообщалось, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года. При этом зарплата тренера по новому соглашению увеличится в два раза.
– [Продление контракта с Хави] находится в процессе реализации и произойдет, как только спортивное руководство примет решение. Мы им очень довольны. Мы пришли к победе в Ла Лиге и Суперкубке над «Реалом» – клубом, у которого нет финансовых проблем.
Проделана огромная работа. Мы построили отличную команду благодаря рычагам и президенту Лапорте, который поставил на карту свое состояние. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом сезоне, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне.
– О Хави стоит судить по успехам или по его работе?
– Все здесь знают, что мы должны побеждать и играть хорошо. Это знают и Хави, и Лапорта. То, что он сделал – это огромная заслуга. Он согласился прийти почти без опыта в раздевалку к бывшим партнерам по команде, у которых сложности с контрактами.
Его, как и всегда, будут оценивать по результатам, но Хави здесь высоко ценят. Он одержал впечатляющую победу в чемпионате над «Реалом», и мы должны закрепить этот успех и побороться за Лигу чемпионов.
Посмотрим, что будет дальше, ведь есть такие великие команды, как «Сити», но мы доверяем Хави и команде. У нас сумасшедший состав, – сказал Энрик Масип.
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Для любителей публиковать о ущемлении меньшинств это тоже характерно.
- Карвахаль постарел и сдал, Гарсия пока слабоват
- а Хоселу это старичок, который всю жизнь был игроком ротации в средненьких командах, не уровень топ клуба.