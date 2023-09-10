Советник президента «Барсы» о Хави: «С составом, собранным благодаря Лапорте и рычагам, он выиграл Ла Лигу у «Реала». Хотим побороться за ЛЧ»

Советник президента «Барселоны» высоко оценил работу Хави.

Сообщалось, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года. При этом зарплата тренера по новому соглашению увеличится в два раза.

– [Продление контракта с Хави] находится в процессе реализации и произойдет, как только спортивное руководство примет решение. Мы им очень довольны. Мы пришли к победе в и Суперкубке над « » – клубом, у которого нет финансовых проблем.

Проделана огромная работа. Мы построили отличную команду благодаря рычагам и президенту Лапорте, который поставил на карту свое состояние. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом сезоне, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне.

– О Хави стоит судить по успехам или по его работе?

– Все здесь знают, что мы должны побеждать и играть хорошо. Это знают и Хави, и . То, что он сделал – это огромная заслуга. Он согласился прийти почти без опыта в раздевалку к бывшим партнерам по команде, у которых сложности с контрактами.

Его, как и всегда, будут оценивать по результатам, но Хави здесь высоко ценят. Он одержал впечатляющую победу в чемпионате над «Реалом», и мы должны закрепить этот успех и побороться за Лигу чемпионов.

Посмотрим, что будет дальше, ведь есть такие великие команды, как « », но мы доверяем Хави и команде. У нас сумасшедший состав, – сказал Энрик Масип.

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