Президент «Наполи» о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «Это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Идиоты, вы видели, что происходит в Израиле?»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Суперкубок Италии контент Футбол

Президент «Наполи» раскритиковал идею проведения Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.

«Арабские страны должны относиться с большим уважением к женщинам и рабочим. Когда кто-то говорит о спорте, который должен сочетать благополучие и здоровье, но в итоге этого не происходит, я беспокоюсь.

Вы видели, что происходит в Израиле? Можете предположить, что над этими территориями будет воздушная блокада? Мы на четырех самолетах повезем игроков, которые достаточно дорого стоят. Все это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Вы идиоты. 

Давайте проведем [Суперкубок] на «Олимпико», зачем нам лететь туда и заморачиваться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать турнир – я просто говорю «подумайте об этом», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

В розыгрыше Суперкубка Италии примут участие «Наполи», «Интер», «Лацио» и «Фиорентина». Матчи пройдут с 21 по 25 января 2024 года.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Все до делу сказал. И до января арабо-израильский конфликт может только разгореться
+15
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+12
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selso99
Мафиози старой закалки, говорит, что думает.
+7
-2
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Defender
Ответ ddddan 2
да нет,так и останется лишь Хамас воевать. все эти сказки что Египет,хуситы, хезболла пойдут невозможны.это так и останется локальным конфликтом между израилем-палестиной(ХАМАСОМ-можно считать)
Жириновскому че то больше верится
+3
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Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
Все до делу сказал. И до января арабо-израильский конфликт может только разгореться
Закончат с хамасом к декабрю.
+2
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ddddan 2
Ответ Ебздрогыч
Все до делу сказал. И до января арабо-израильский конфликт может только разгореться
да нет,так и останется лишь Хамас воевать.
все эти сказки что Египет,хуситы, хезболла пойдут невозможны.это так и останется локальным конфликтом между израилем-палестиной(ХАМАСОМ-можно считать)
+2
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Red Line
перспективная спортивная ветка на на нешем политпортале.
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okkervil
Не улавливаю связь, ежели что. У мужика либо воображение болезненное, либо с географией беда.
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Andrey Andreev
База. Надеюсь, Израиль вырежет всех террористов под ноль
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Marcus-light
Ответ Ебздрогыч
Все до делу сказал. И до января арабо-израильский конфликт может только разгореться
Так и на Италию может перекинуться, толку гадать
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Maturmalai
Ответ ApXuMaHqPuT
За арабские деньги фифа с уефой готовы закрыть глаза на что угодно🙈
Арабы арабам рознь. Хамасятину вроде нынче спонсирует Катар, а с саудитами она несколько лет уже как поссорилась.
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special_k
Ответ Maturmalai
Арабы арабам рознь. Хамасятину вроде нынче спонсирует Катар, а с саудитами она несколько лет уже как поссорилась.
У них главный спонсор Иран. Катар наоборот к ним негативно относится.
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Maturmalai
Ответ special_k
У них главный спонсор Иран. Катар наоборот к ним негативно относится.
Иран спонсирует хезболятину. Они там одного шиитского течения. Хамасеки - сунниты, они больше тяготеют к разным арабским режимам того же толка. Но и среди суннитских режимов идет соперничество за влияние в исламском мире. Один из лидеров хамасятины Халед Машал уже давно жил в Катаре, откуда посылал нищих юных хамасеков из Газы на совершение зверств и скорую гибель под израильскими пулями и снарядами, заработав на процессе миллиарды долларов в свой личный карман.
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