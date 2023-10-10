Президент «Наполи» о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «Это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Идиоты, вы видели, что происходит в Израиле?»

Президент «Наполи» раскритиковал идею проведения Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.

«Арабские страны должны относиться с большим уважением к женщинам и рабочим. Когда кто-то говорит о спорте, который должен сочетать благополучие и здоровье, но в итоге этого не происходит, я беспокоюсь.

Вы видели, что происходит в Израиле? Можете предположить, что над этими территориями будет воздушная блокада? Мы на четырех самолетах повезем игроков, которые достаточно дорого стоят. Все это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Вы идиоты.

Давайте проведем [ ] на «Олимпико», зачем нам лететь туда и заморачиваться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать турнир – я просто говорю «подумайте об этом», – сказал .

В розыгрыше Суперкубка Италии примут участие « », «Интер», «Лацио» и «Фиорентина». Матчи пройдут с 21 по 25 января 2024 года.

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