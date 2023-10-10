Президент «Наполи» о Гарсии: «Мы переживаем плохой момент. Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, ему будет нелегко»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Футбол

Президент «Наполи» высказался о ситуации с главным тренером команды.

Сообщалось, что неаполитанский клуб, занимающий 5-е место в Серии А после 8 туров, рассматривает увольнение Руди Гарсии с поста главного тренера. 

«Мы с ним переживаем плохой момент. Я предприниматель, у меня есть обязанность заботиться о своем бизнесе. Я приму наиболее подходящие решения, когда придет время. Они не должно быть обусловлены давлением. Всегда нужно делать паузу на размышления. Каждое поспешное решение ошибочно.

Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, возможно, ему придется нелегко. Это случилось бы с любым другим. Единственная ответственность, которую я несу, кроме выбора тренера, заключается в том, что у меня не было возможности каждый день находиться на тренировочной базе», – сказал Аурелио Де Лаурентис

Конте – главный претендент на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гарсии

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9 комментариев

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Mur89
Ну с такими разговорами увольнение дело времени к сожалению, просто изначально было непонятно зачем назначили именно Гарсию?
+14
0
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Игорь Новиков
Что он несёт?
+8
-2
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Владимир Самсонов
Ответ Игорь Новиков
Что он несёт?
Как в знаменитом стихе:
"Чем дальше живешь, тем яснее -
сто раз убеждаюсь на дню:
Кто-то несёт ахинею,
а кто-то просто х...."
+3
0
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skorpion n
Ответ Игорь Новиков
Что он несёт?
яйца ))
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Pertinax Gandi
Шалимова надо было брать, он свободен и играл в Италии. Или Колыванова, но его может не отпустить "Текстильщик".
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My Channels To Watch
Да изначально понятно, что не подходит команде. Как и Конте
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Kubinec_
надеюсь, что Конте не пойдет к ним. Антоха их опять чемпионами сделает 100%
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окечуква
Тебе и не надо торчать на базе каждый день и вообще совать свой нос в спортивные дела, в которых ты ничего не смыслишь, предприниматель. Зачем назначать тренера, а потом давать такие вот интервью?
0
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