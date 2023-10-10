Президент «Наполи» о Гарсии: «Мы переживаем плохой момент. Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, ему будет нелегко»

Президент «Наполи» высказался о ситуации с главным тренером команды.

Сообщалось, что неаполитанский клуб, занимающий 5-е место в Серии А после 8 туров, рассматривает увольнение с поста главного тренера.

«Мы с ним переживаем плохой момент. Я предприниматель, у меня есть обязанность заботиться о своем бизнесе. Я приму наиболее подходящие решения, когда придет время. Они не должно быть обусловлены давлением. Всегда нужно делать паузу на размышления. Каждое поспешное решение ошибочно.

Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, возможно, ему придется нелегко. Это случилось бы с любым другим. Единственная ответственность, которую я несу, кроме выбора тренера, заключается в том, что у меня не было возможности каждый день находиться на тренировочной базе», – сказал .

Конте – главный претендент на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гарсии

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