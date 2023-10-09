Конте – главный претендент на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гарсии

Теги Игор Тудор серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Руди Гарсия Футбол

Следующим местом работы Антонио Конте может стать «Наполи».

По данным Sky Sport Italia, итальянский специалист, известный по работе с «Ювентусом», «Интером», «Челси», сборной Италии, стал главным претендентом на должность, которую сейчас занимает Руди Гарсия. В таком качестве его рассматривает президент Аурелио Де Лаурентис.

Подчеркивается, что руководство готово тратить серьезные деньги только ради Конте.

Как запасной вариант называется Игор Тудор, покинувший «Марсель» в этом году.

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44 комментария

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Leon Petov
Ждём Янга и Перишича в Наполи
+54
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+54
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градус ненависти
Конте и Де Лаурентис и трёх месяцев вместе не проработают
+43
0
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Очки Дани Алвеса
Ууу, тогда Кваре писец. Вот уж кто не футболист Конте на все 100%
+18
-2
+16
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Кирилл Голивец
Ответ Назар Игорь
С чего ты это решил?
Потому что Конте нужны механические солдаты, отрабатывающие в обороне и готовые садиться в средний блок
+17
-2
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Очки Дани Алвеса
Ответ Назар Игорь
С чего ты это решил?
Конте играет в 3-5-2 с латералями типа Куадрадо или Д’Амброзио или Мозеса или Маркоса Алонсо или Лихштайнера или Хакими, у которых по 2 сердца и которые могут вперед назад чесать весь матч. А Кварацхелия - это сугубо «вперед», ему нужна подстраховка заднего почти в каждой атаке.
Так что либо его перестроят ближе к центру, либо он начнёт пахать в обороне, либо поедет из Неаполя. Так что на его месте я бы напрягся от таких новостей)
+10
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+10
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hiper26
Ответ Leon Petov
Ждём Янга и Перишича в Наполи
Куардадо и Асамоа.
+9
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ADiPin
как показало время, команды Конте не развиваются...
+6
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Schiaff1no
Ответ hiper26
Куардадо и Асамоа.
Джаккерини еще играет?
+6
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взгляд со стороны
Не, не верится. Презик и парик поубивают друг друга уже на переговорах...
+4
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Мужанов Дмитрий Александрович
Тогда Де Лоурентису придётся расчехлять свой кошелёк на обновление состава, иначе придётся слушать постоянное нытьё Конте и в итоге выплачивать ему жирную неустойку летом(дольше он не продержится)
+4
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zaebarca
А можно было просто не ссориться со Спалетти.
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ZAPA
Ответ Очки Дани Алвеса
Ууу, тогда Кваре писец. Вот уж кто не футболист Конте на все 100%
Согласен. Будет еще краше Ди Лоренцо, раскроется Оливейра, а вот Хвиче и особенно Политано хана.
+3
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serhio_ramos_
Ответ QWertY
Нужно было изначально приглашать Конте, а не ставить физрука
Верно.Сразу пригласили бы Конте,а не Тен Хага.
+4
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Ola BP
Ответ Homelender_666
Но он же не посадил Азара на банку, когда тренировал Челси)
Ну он его не использовал латералем, а ставил вторым нападающим.
Исключения он сделал только для Фабрегаса, уступив его таланту.
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Zidane 21
это будет огненно, Конте по темпераменту подходит Неаполю
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Давид Муллануров
Де лаурентис и Конте , хуже не придумаешь. Они друг друга поубивают
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Фауст
Ответ Кирилл Голивец
Потому что Конте нужны механические солдаты, отрабатывающие в обороне и готовые садиться в средний блок
Азар играл. Погба играл. чем Квара хуже?
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Назар Игорь
Ответ Очки Дани Алвеса
Ууу, тогда Кваре писец. Вот уж кто не футболист Конте на все 100%
С чего ты это решил?
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My Channels To Watch
Это фиаско тогда
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Иван Лапин
а может не надо?
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Владимир Владимирович
Ой блин, атакующий Наполи превратит в двухэтажный автобус, лучше бы Флика взяли пока он свободен
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misha___97
Ответ Очки Дани Алвеса
Ууу, тогда Кваре писец. Вот уж кто не футболист Конте на все 100%
Мне кажется, что тут несколько вариантов.
1. Конте будет играть 3-4-3 как в чемпионском Челси и Хвичу не тронет
2. 3-5-2 и Хвича как второй нападающий (вряд ли, но все же)
3. Хвича сядет на банку и будет скорее всего продан

Вообще интересно будет глянуть на Конте в Наполи , учитывая его характер и характер Де Лаурентиса))
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Homelender_666
Ответ Кирилл Голивец
Потому что Конте нужны механические солдаты, отрабатывающие в обороне и готовые садиться в средний блок
Но он же не посадил Азара на банку, когда тренировал Челси)
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hiper26
Ответ Schiaff1no
Джаккерини еще играет?
Пелузо и Пепе:)
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Ola BP
Хвича на баночку присядет.
Если дед возьмет Конте, то похерит свой главный актив.
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