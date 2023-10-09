Конте – главный претендент на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гарсии
Следующим местом работы Антонио Конте может стать «Наполи».
По данным Sky Sport Italia, итальянский специалист, известный по работе с «Ювентусом», «Интером», «Челси», сборной Италии, стал главным претендентом на должность, которую сейчас занимает Руди Гарсия. В таком качестве его рассматривает президент Аурелио Де Лаурентис.
Подчеркивается, что руководство готово тратить серьезные деньги только ради Конте.
Как запасной вариант называется Игор Тудор, покинувший «Марсель» в этом году.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Так что либо его перестроят ближе к центру, либо он начнёт пахать в обороне, либо поедет из Неаполя. Так что на его месте я бы напрягся от таких новостей)
Исключения он сделал только для Фабрегаса, уступив его таланту.
1. Конте будет играть 3-4-3 как в чемпионском Челси и Хвичу не тронет
2. 3-5-2 и Хвича как второй нападающий (вряд ли, но все же)
3. Хвича сядет на банку и будет скорее всего продан
Вообще интересно будет глянуть на Конте в Наполи , учитывая его характер и характер Де Лаурентиса))
Если дед возьмет Конте, то похерит свой главный актив.