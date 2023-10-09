Следующим местом работы Антонио Конте может стать «Наполи».

По данным Sky Sport Italia, итальянский специалист, известный по работе с «Ювентусом», «Интером», «Челси», сборной Италии, стал главным претендентом на должность, которую сейчас занимает . В таком качестве его рассматривает президент .

Подчеркивается, что руководство готово тратить серьезные деньги только ради .

Как запасной вариант называется , покинувший «Марсель» в этом году.

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