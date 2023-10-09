«Наполи» не уволит Гарсию. У тренера есть три матча, последний – против «Милана» (Il Mattino)
Руди Гарсия пока останется на посту главного тренера «Наполи».
Как передает Il Mattino, несмотря на то, что президент Аурелио Де Лаурентис не стал увольнять француза по итогам сегодняшней встречи, будущее специалиста находится под вопросом.
Судьба Гарсии во многом будет зависеть от выступления «Наполи» в ближайших трех играх: против «Вероны» (21 октября) и «Милана» (29 октября) в Серии А, а также «Униона» (24 октября) в Лиге чемпионов.
На данный момент неаполитанцы идут в чемпионате на 5-м месте. Вчера они дома уступили «Фиорентине» (1:3).
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Видимо, после того, как Гарсия обыграет Верону и Уни и сольёт Милану, ему снова дадут 3 матча на исправление.