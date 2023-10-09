«Наполи» не уволит Гарсию. У тренера есть три матча, последний – против «Милана» (Il Mattino)

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Верона Унион Берлин Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия пока останется на посту главного тренера «Наполи».

Как передает Il Mattino, несмотря на то, что президент Аурелио Де Лаурентис не стал увольнять француза по итогам сегодняшней встречи, будущее специалиста находится под вопросом.

Судьба Гарсии во многом будет зависеть от выступления «Наполи» в ближайших трех играх: против «Вероны» (21 октября) и «Милана» (29 октября) в Серии А, а также «Униона» (24 октября) в Лиге чемпионов.

На данный момент неаполитанцы идут в чемпионате на 5-м месте. Вчера они дома уступили «Фиорентине» (1:3).

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11 комментариев

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Royal Watcher
Начинается очередной 30 летний цикл Наполи…
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Антибаскет Поповича
Вроде недавно 3 матча уже давали.

Видимо, после того, как Гарсия обыграет Верону и Уни и сольёт Милану, ему снова дадут 3 матча на исправление.
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Милан. 717
Милан уволит Гарсию
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Назар Игорь
Зачем его вообще приглашали, вот вопрос. Де Лаурентис несмотря на свой экзальтированный характер опытный администратор, а уж Италия богата прекрасными специалистами, зачем понадобился француз?
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Bdv68
Ответ Антибаскет Поповича
Вроде недавно 3 матча уже давали. Видимо, после того, как Гарсия обыграет Верону и Уни и сольёт Милану, ему снова дадут 3 матча на исправление.
Ну не все же умеют считать больше чем до трёх.
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Любезный Коссутий
Ответ Милан. 717
Милан уволит Гарсию
да, Милан хорошо играет с Наполи, и такой исход вполне вероятен.
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Зверёк
Конте,Флик,Жардим,Блан,Лёв,Марселино,Хазенхютль-все перечисленные свободны и топы,могли бы кого-то из них пригласить и не тратить время.Гарсия хороший тренер,но не для топ клуба.
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Любезный Коссутий
29 октября - как раз месяц доработает, да и зп полную выплатят.
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Милан. 717
Ответ Direct free kick
Ты не устал ждать чужих увольнений. То Жозе, то Рудик
И в итоге их обоих и уволят скоро
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