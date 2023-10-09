«Наполи» не уволит Гарсию. У тренера есть три матча, последний – против «Милана» (Il Mattino)

Руди Гарсия пока останется на посту главного тренера «Наполи».

Как передает Il Mattino, несмотря на то, что президент не стал увольнять француза по итогам сегодняшней встречи, будущее специалиста находится под вопросом.

Судьба Гарсии во многом будет зависеть от выступления « » в ближайших трех играх: против «Вероны» (21 октября) и «Милана» (29 октября) в Серии А, а также «Униона» (24 октября) в Лиге чемпионов.

На данный момент неаполитанцы идут в чемпионате на 5-м месте. Вчера они дома уступили «Фиорентине» (1:3).

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