Эрик тен Хаг заявил, что ему нечего сказать о ситуации с Джейдоном Санчо.

Напомним, конфликт между Санчо и главным тренером «МЮ» возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

«Многие из вас так часто спрашивают меня об этом, задают эти вопросы. Я все сказал. Все. Добавить нечего», – заявил тренер « ».

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