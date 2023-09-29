Тен Хаг об отстранении Санчо: «Меня часто спрашивают об этом, но я все сказал. Добавить нечего»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что ему нечего сказать о ситуации с Джейдоном Санчо.

Напомним, конфликт между Санчо и главным тренером «МЮ» возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

«Многие из вас так часто спрашивают меня об этом, задают эти вопросы. Я все сказал. Все. Добавить нечего», – заявил тренер «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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Aidos9419
походу Санчо не собирается мириться с тренером, так пусть клуб себе новый ищет..не оправдал надежд за эти два года
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Совесть 7Хага
Ответ Владислав Горшенин
Зато Антони вернулся . Он же бегает хорошо и отрабатывает отлично в обороне!
Как говорится: бегает, потеет!
+6
-4
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Владислав Горшенин
Зато Антони вернулся . Он же бегает хорошо и отрабатывает отлично в обороне!
+5
-4
+1
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Швепс
Ответ Владислав Горшенин
Зато Антони вернулся . Он же бегает хорошо и отрабатывает отлично в обороне!
Так и есть.
В обороне он неплохо отрабатывает, а Санчо стабильно труп в этом деле.
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charly001
Ответ Диер Ташкент
Перед подписанием были такие надежды на Санчо. А оно вон как в итоге вышло то. Талант есть. Вроде бы потенциально хороший трансфер. Но никогда не знаешь что в голове игрока
Вообще не было надежд , у меня так точно .. британец , да еще и за такие деньги
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