Брюс о конфликте Санчо и тен Хага: «Единственный способ решить проблему – подойти к тренеру и сказать: «Приношу извинения». Должно быть хоть какое-то уважение»

Стив Брюс посоветовал Джейдону Санчо извиниться перед Эриком тен Хагом.

Напомним, с 14 сентября Санчо отстранен от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с . Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры главный тренер «Юнайтед» объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

«Послушайте, единственный способ решить эту проблему – это подойти к тренеру и сказать: «Я приношу извинения», а затем извиниться перед товарищами по команде.

Нельзя зайти в соцсети и начать критиковать тренера. В конце концов, он босс, и он принимает решения. Должно быть хоть какое-то уважение к нему.

Я бы посоветовал [Санчо] прийти [к тен Хагу], постучать в дверь и посмотреть, смогут ли они все уладить, потому что он талантливый парень. [В «Манчестер Юнайтед»] мы не видели его с лучшей стороны, но знаем, что у него действительно отличные навыки.

Но нельзя, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие. [Тен Хаг] был таким с тех пор, как пришел, и он не собирается с этим мириться», – сказал бывший игрок « » в эфире Sky Sports.

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