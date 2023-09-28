Брюс о конфликте Санчо и тен Хага: «Единственный способ решить проблему – подойти к тренеру и сказать: «Приношу извинения». Должно быть хоть какое-то уважение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Стив Брюс соцсети Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Стив Брюс посоветовал Джейдону Санчо извиниться перед Эриком тен Хагом.

Напомним, с 14 сентября Санчо отстранен от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с тен Хагом. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры главный тренер «Юнайтед» объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

«Послушайте, единственный способ решить эту проблему – это подойти к тренеру и сказать: «Я приношу извинения», а затем извиниться перед товарищами по команде.

Нельзя зайти в соцсети и начать критиковать тренера. В конце концов, он босс, и он принимает решения. Должно быть хоть какое-то уважение к нему.

Я бы посоветовал [Санчо] прийти [к тен Хагу], постучать в дверь и посмотреть, смогут ли они все уладить, потому что он талантливый парень. [В «Манчестер Юнайтед»] мы не видели его с лучшей стороны, но знаем, что у него действительно отличные навыки.

Но нельзя, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие. [Тен Хаг] был таким с тех пор, как пришел, и он не собирается с этим мириться», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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2 комментария

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Stereophonics89
эти бывшие игроки, которые и раздевалок то топ-клубов не нюхали, тут ещё мнение своё высказывают

на спорце уже давно решили, что Тен Хаг слаб ментально, поэтому самоутверждается за счёт подчинённых, устанавливая для всех определенные критерии поведения и работы.

плохо тренироваться, постить ерунду в соц сетях и играть в приставку до самого утра, опаздывая потом на тренировки - это обычная ситуация и только "ментально слабые", тренеры за это наказывают
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