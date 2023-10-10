Тренер «Зенита» Симутенков сравнил Семака с молодым Анчелотти: «У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой»

Теги Зенит Сергей Семак Карло Анчелотти премьер-лига Россия Игорь Симутенков Футбол

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака с молодым Карло Анчелотти.

Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане».

– Кто как тренер сильнее – молодой Анчелотти или Семак?

– Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.

– То есть можно поставить знак равенства?

– Думаю, да.

– Чему лично вы научились у Семака?

– Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой, – сказал Симутенков.

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15 комментариев

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Leon Petov
Семак будет похож на Анчелотти через год, когда Карло станет тренером сборной Бразилии
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MAXIMum1
Ответ Сергей Жарковский
А сам Анчелотти в курсе?
А зачем ему быть в курсе?
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Ебздрогыч
Так папу Карло еще никто не оскорблял
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Spaten
Сима всех тренеров пересидел. И следующего за Семаком пересидит
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