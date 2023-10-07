Семак о 2:0 с «Сочи»: «Неплохой 1-й тайм, во 2-м не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало. «Зенит» достаточно уверенно играл, не без нервов, но тем не менее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Снмак высказался о победе над «Сочи».

Петербуржцы выиграли матч 11-го тура Мир со счетом 2:0.

– Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов, где сыграли не очень удачно при фланговых передачах.

Во втором тайме, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало. Понадежнее сыграли в обороне, в атаке были моменты, не так много, не хватало последней передачи, были хорошие контратаки, возможности у Изидора, Ду Кейроса. Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду.

Мы и в матче на Кубок смогли добиться хорошей победы. Сегодня тоже достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее. Нормальная игра, не всем довольны, учитывая, что это седьмая выездная игра, сейчас будем играть дома, надеюсь, отдохнем, пауза пойдет на пользу.

– Заменили Ивана Сергеева и Кассьерру на и .

– Они добавили свежести и скорости, был момент у Изидора, даже два. Забил бы, было бы замечательно, не забил – нормально. Ерохин тоже добавил в движении, агрессии, ребята подустали. Ребята нормально вышли, – сказал .

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