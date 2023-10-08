Мишин о «Зените»: «Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый тренер – это позитив. Но удержаться на 1-м месте труднее, чем завоевать титул в первый раз»

Алексей Мишин назвал Сергея Семака замечательным тренером.

Сейчас петербургский «Зенит», возглавляемый Семаком, идет на третьем месте в Мир РПЛ.

«Шансы на чемпионство разбиваются на две группы: позитивное и негативное. Позитивное – у питерцев сплоченный коллектив, замечательный тренер, есть опыт и сильное финансовое положение. Но есть один негатив – в том, что удержаться на первом месте сейчас труднее, чем завоевать титул в первый раз.

Сейчас такое положение у команды, что не надо сглазить. Надо двигаться вперед. Пока не завоюют медали, мы не можем говорить, что команда лучше других. Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый взвешенный в своих решениях тренер – это позитив. А удержаться на первом месте труднее, чем завоевать чемпионский титул.

Я надеюсь, что в дерби ЦСКА победит [Спартак]. Буду болеть за них не потому, что это облегчит турнирное положение «Зенита», а потому, что сейчас «армейцы» голодны до побед», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин.