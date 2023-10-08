Мишин о «Зените»: «Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый тренер – это позитив. Но удержаться на 1-м месте труднее, чем завоевать титул в первый раз»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Мишин Фигурное катание

Алексей Мишин назвал Сергея Семака замечательным тренером.

Сейчас петербургский «Зенит», возглавляемый Семаком, идет на третьем месте в Мир РПЛ.

«Шансы на чемпионство разбиваются на две группы: позитивное и негативное. Позитивное – у питерцев сплоченный коллектив, замечательный тренер, есть опыт и сильное финансовое положение. Но есть один негатив – в том, что удержаться на первом месте сейчас труднее, чем завоевать титул в первый раз.

Сейчас такое положение у команды, что не надо сглазить. Надо двигаться вперед. Пока не завоюют медали, мы не можем говорить, что команда лучше других. Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый взвешенный в своих решениях тренер – это позитив. А удержаться на первом месте труднее, чем завоевать чемпионский титул.

Я надеюсь, что в дерби ЦСКА победит [Спартак]. Буду болеть за них не потому, что это облегчит турнирное положение «Зенита», а потому, что сейчас «армейцы» голодны до побед», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Не вижу негатива в том, что другие команды РПЛ поднялись до уровня Зенита, чемпионат и даже кубок стали интересней.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seversever
Ерунда полная. Точно так же, все ведь начинаю чемпионат с 0 очков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Борьба за чемпионство ещё впереди и тем интереснее становится, когда во главе таблицы не только именитые команды, а и вчерашние середняки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Вераксо
Зениту баланс в обороне надо найти, чехарда с защитниками и переход на 5-3-2 очевидно не работают. Как ещё объяснить 3 от Ахмата и Оренбурга, 2 от Локо? Родригао поправился, посмотрим как дальше будет. Вопросы есть и к атакующей схеме, но моменты и голы есть, пока терпимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Лично знаком с Алексеем Николаевичем - интеллигентный человек и вызывающий уважение 👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий