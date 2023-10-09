Петржела о «Зените»: «Мне стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята, и Семаку должно быть. Молодым россиянам не дают шанса»

Властимил Петржела недоволен тем, что в «Зените» много бразильцев.

«Если « » не станет чемпионом, им не будет стыдно. Почему должно быть наоборот? Это футбол, спорт, и все может случиться.

Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит».

Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята. Семак должен испытывать те же чувства, что и я», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию