Петржела о «Зените»: «Мне стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята, и Семаку должно быть. Молодым россиянам не дают шанса»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела недоволен тем, что в «Зените» много бразильцев.

«Если «Зенит» не станет чемпионом, им не будет стыдно. Почему должно быть наоборот? Это футбол, спорт, и все может случиться.

Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит».

Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята. Семак должен испытывать те же чувства, что и я», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

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12 комментариев

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Owen_the_Simple
Это не ты ли стал завозить чехов пачками?
+19
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Omega-3
Бразильцы играют, а русские ребята - нет. А если их поменять местами, бразильцы играть не будут, но вот начнут ли играть нынешние скамеечники - это вопрос...
+6
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Filipp Gorski
Ну и бред
Играть должны сильнейшие а не «русские ребята»
В Реале, МС, МЮ и тд жалуются что не играют те же испанцы или англичане? Нет.
+4
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La Crosse Bobcats
Власта, а кто сюда Чадиковски, Малетичей и Флахбартов завозил в промышленным масштабах?
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Дмитрий9779
Васильев играл-травма,Круг много ошибался да и Сантос сильнее,какой тренер будет ставить более слабого игрока?В том сезоне пробовали Козлова,пока основу не тянет.А кто ещё должен играть?Коваленко после травмы набирает...а ещё кто из молодых пан?
+1
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Filipp Gorski
Ну и бред
Играть должны сильнейшие а не «русские ребята»
В Реале, МС, МЮ и тд жалуются что не играют те же испанцы или англичане? Нет.
0
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Этому больше не наливать
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Nogoi89
В смысле, чехословакам?
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игрочишка всея руси
Молодые россияне если будут играть они будут максимум в середине таблицы.
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White Bone
Вот купи клуб и требуй сколько угодно.
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Антимосковский
мне стыдно, что бразильцы играют, а петржела нет, ведь он уже проиграл все, что только можно
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