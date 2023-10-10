Тарасова об отмене допуска команд U17: «Просто ломают жизни российским детям. В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые»

Татьяна Тарасова раскритиковала решение УЕФА в отношении российских юниорских команд.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться.

Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними – сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так?» – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.

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