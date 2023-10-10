Тарасова об отмене допуска команд U17: «Просто ломают жизни российским детям. В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые»
Татьяна Тарасова раскритиковала решение УЕФА в отношении российских юниорских команд.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться.
Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними – сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так?» – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
в течение месяца с хамас будет покончено и у детей газы появится шанс
и потом, ты же сам сказал, что признавать свои ошибки это нормально. с мнением то же самое)))
Знаешь сама, у кого спросить о причинах.
Вот ввести минимальный возрастной ценз в 16 лет, как в футболе. А лучше восемнадцать.
Из-за вас!
Иначе Россию следовало было дисквалить ещё в 1995 году, нет?
Ровно же ваша логика.