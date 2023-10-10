Тарасова об отмене допуска команд U17: «Просто ломают жизни российским детям. В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия Татьяна Тарасова УЕФА Матч ТВ Футбол

Татьяна Тарасова раскритиковала решение УЕФА в отношении российских юниорских команд.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться.

Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними – сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так?» – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.

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182 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Жизнь им ломают с 24 февраля прошлого года и не уефа это делает, но вот почему-то никак это до Тарасовой не дойдет
+234
-15
+219
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CONST_VAN_G
А про других детей не хочется упоминать?
+199
-16
+183
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damondiamond
некоторым ломают жизнь, а у некоторых ее отбирают
+116
-8
+108
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Антон Фалафель
А "СВО" жизни никому не ломает???
+103
-8
+95
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Vadim Medvedev
Ответ дон Рэба
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жизни палестинских детей ломает хамас, который там целый конвеер по производству боевиков организовал

в течение месяца с хамас будет покончено и у детей газы появится шанс
+57
-6
+51
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ta-tosha
Так есть Спартакиада дружественных стран. Чиновники говорят, что это намного круче турнир, пусть там и оттачивают свое мастерство, Делов то
+44
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+43
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Артём Стёпин
наконец-то выяснилось, кто ломает жизни российским детям, спасибо!
+41
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+37
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vadned
Ответ дон Рэба
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Это ты про тех палестинских детей, которые совершают нападения и атаки, чтобы потом избежать серьезных наказаний из-за возраста? Может быть хорош уже детьми прикрываться?
+37
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+35
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Estmestnyi
А потом эти дети через пару лет пойдут флажками на митинг махать под руку с путлерым
+24
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Жизнь им ломают с 24 февраля прошлого года и не уефа это делает, но вот почему-то никак это до Тарасовой не дойдет
Это говорить нельзя!
+25
-6
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Игорь Новиков
Совок в голове. Тут уже ничего не поменяешь.
+26
-8
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Olga.t
Тарасовой объяснили, что УЕФА это про так ненавистный ей футбол?
+22
-6
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Ильнур Хасанов
Что значит ломают жизнь. Им что запрещают пинать шарик?
+15
-1
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Izokot
Убитые отцы - вот что ломает жизни детям, а не европейские футбольные чиновники.
+17
-5
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Koulmann
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я сказал, что уефа прогнулся, включив заднюю. я не сказал, что уефа ломает карьеры молодым игрокам. причина в войне, а это следствие.
и потом, ты же сам сказал, что признавать свои ошибки это нормально. с мнением то же самое)))
+14
-3
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terskij
"Татьяна Тарасова: я была доверенным лицом фигурного катания перед Путиным"

Знаешь сама, у кого спросить о причинах.
+14
-3
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elan_
Кто бы еще рассказал Тарасовой, что U17 - это еще дети, а U18 - уже солдаты, и им уже не просто "жизнь ломают"..
+10
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Pb-SE
Ответ дон Рэба
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Не советую тебе встретиться с палестинским мальчиком.
+7
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Дмитрий Рабко
Детей ломают в фигурном катании, когда в 14 лет выпускают соревноваться с 25-ти летними и подгоняют детскую физиологию под взрослую.
Вот ввести минимальный возрастной ценз в 16 лет, как в футболе. А лучше восемнадцать.
+10
-3
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Классный руководитель
детям ломают жизнь некоторые деятели при правлении которых всей страной смсками на лечение собираем
+7
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Alexander Nazarov
За что?
Из-за вас!
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Михаил Иванов
Спасибо УЕФА , пойдут учится нормальным профессиям .
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Игорь Новиков
Ответ Мистер Громов
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Плох примерно всем. Один из худших режимов в истории человечества.
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Koulmann
Ответ sokolspb
Аллею ангелов Уефа не принимает в расчёт. Украина играет.
Это внутриукранский конфликт.
Иначе Россию следовало было дисквалить ещё в 1995 году, нет?
Ровно же ваша логика.
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RealFlector
о как, прям сломали детишкам жизнь. пафос зашкаливает.
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