Наумов об отмене допуска российских команд U17: «УЕФА – какая-то амеба, аморфная медуза, которая не может руководить европейским футболом»

Николай Наумов отреагировал на решение УЕФА относительно российских команд.

Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«Я боялся, что дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем».

Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются – это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.

Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», – сказал бывший президент «Локомотива».

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