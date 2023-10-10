Наумов об отмене допуска российских команд U17: «УЕФА – какая-то амеба, аморфная медуза, которая не может руководить европейским футболом»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Николай Наумов Футбол

Николай Наумов отреагировал на решение УЕФА относительно российских команд.

Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем».

Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются – это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.

Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», – сказал бывший президент «Локомотива». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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Valeriy Komarow
Сейчас всех будут обзванивать и спрашивать что об этом думают, на ближайшую неделю будет что обсуждать на спортсе.
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ta-tosha
Ответ Margor
нужно уходить в Азию
Ага, особенно в Среднюю :)
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Leon Petov
В ответ на это надо провести Универсиаду с участием дружественных стран. И пусть в УЕФА нам завидуют
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Margor
нужно уходить в Азию
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Alestern
как говорится, маски сброшены...эти "ранее уважаемые организации" показали свой настоящий фейс..
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Дядя ТУРА
пусть им руководит РФС
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Sobachkin
А радости то было!
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Тиджани Бабангида
Наверное сказано грубо,но истина в его словах есть. Серьезные международные организации должны тщательно продумывать свои шаги и действия перед их принятием,что-бы,как минимум,не выглядеть глупо и неавторитетно,как это произошло сейчас
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T622222
Ну как вам мнение этого менеджера?

ИТОГИ РАБОТЫ НАУМОВА

Наумов – единственный президент в истории клуба, с которым команда не выиграла ни одного трофея. Лучший результат в Кубке – четвертьфинал.

На вышеуказанных звёзд европейского футбола «Локомотив» во времена Николая Наумова потратил около 30 миллионов евро. Важно, что никого из игроков продать дороже не удалось. По большей части все уходили бесплатно.

Примерно столько же потратила и команда Рангника нынешним летом. Немцу точно стоит задуматься над критикой прославленного эксперта. В правильном ли направлении движется современный «Локомотив»?
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Георгий Михеев
Не, ну в чем то он прав. Это ж база - если ты не можешь обеспечить выполнение решения - не принимай его, ищи компромисс, тяни время. А так УЕФА выглядит полными клоунами вне зависимости заслуженно Россию отстранили или нет .
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Rabbia
Нет ничего приятней, чем читать нытье zетников😂
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Крыс Пол
УЕФА нужна жёсткая рука
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Phantom1289
Блин, подумал что журналюги уже актеров начали обзванивать и спрашивать про эту ситуацию.
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Norik Arzumanyan
Да не только УЕФА,там тоже самое и ЕС,ООН и т .д. Мир уже не тот-эгоизмом везде пахнет!!!
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Serik Alik
Ответ Valeriy Komarow
Сейчас всех будут обзванивать и спрашивать что об этом думают, на ближайшую неделю будет что обсуждать на спортсе.
Это на первую. На второй будут постить то, что думают другие страны и их ассоциации на эту тему
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