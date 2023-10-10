Наумов об отмене допуска российских команд U17: «УЕФА – какая-то амеба, аморфная медуза, которая не может руководить европейским футболом»
Николай Наумов отреагировал на решение УЕФА относительно российских команд.
Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем».
Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются – это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.
Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», – сказал бывший президент «Локомотива».
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ИТОГИ РАБОТЫ НАУМОВА
Наумов – единственный президент в истории клуба, с которым команда не выиграла ни одного трофея. Лучший результат в Кубке – четвертьфинал.
На вышеуказанных звёзд европейского футбола «Локомотив» во времена Николая Наумова потратил около 30 миллионов евро. Важно, что никого из игроков продать дороже не удалось. По большей части все уходили бесплатно.
Примерно столько же потратила и команда Рангника нынешним летом. Немцу точно стоит задуматься над критикой прославленного эксперта. В правильном ли направлении движется современный «Локомотив»?