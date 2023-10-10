Сафонов о допуске российских команд U17: «Прекрасное решение. Дети не должны страдать из-за войны или других причин»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Матвей Сафонов высказался о допуске юниорских команд России до международных турниров.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. 

«Решение УЕФА – прекрасное. Дети не должны страдать из-за войны или других причин. Если так и останется, то это положительно. Если вдруг изменят, отношение будет отрицательное. Трудно сказать, является ли это положительным сигналом и для нас. Но за детей я рад, они должны играть.

Хочется играть, конечно, и с гимном и флагом, но все индивидуально. Для развития игроков гораздо важнее играть», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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23 комментария

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Eugn_eugn
Уже отменили допуск
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-4
+22
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Three Days Grace
если честно, хотелось чтобы и взрослые тоже не страдали
+12
0
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Джони Му
Никто не должен страдать !
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Klshk
Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.
Че спим? Зарплату за что получаем, редакторы?
+8
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Pavel Gurin
Галя у нас отмена : Дети должны страдать . с.хУЕФА
+6
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King_X
Вроде СМИ пишут, что исполком только что отменил
Позорище, конечно
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-2
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Артем Гладских
хочется , что бы никто не страдал!
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Это решение уже отменили, к сожалению
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ilovefcb
К сожалению, решение уже отменено.

«Футбол вне политики», говорили они, дети не должны страдать.
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Dim.sun
⚡️Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные
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Артем Гладских
Ответ Three Days Grace
если честно, хотелось чтобы и взрослые тоже не страдали
очень хотелось.
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Артем Гладских
Ответ Джони Му
Никто не должен страдать !
согласен
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Артем Гладских
Ответ Е.Р.
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чо за чушь?
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Adjusted
Ответ Мукунку хороший
Но как то не вяжется,когда ты бросаешь 4-х месячную дочь с бывшей женой.. Да Матвей?
Что конкретно у тебя не вяжется и как ты связываешь написанное в статье с этим своим высказыванием?
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Adjusted
Ответ Мукунку хороший
Связываю,что дети не должны страдать из за любых причин..
Четырёхмесячная дочь не может страдать от развода родителей по причине того что дети в целом до года не очень хорошо осознают реальность вокруг себя.

Но зато от этого развода может сильнейшим образом страдать бывшая жена, лишившаяся доступа к копилке в виде финансовых доходов мужа.

Впрочем, это всё лирика, мой первоначальный вопрос можно перефразировать так, если ты не понял — тебе по существу статьи есть что высказать или ты так, зашёл чисто накинуть на вентилятор?
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Мукунку хороший
Ответ Adjusted
Четырёхмесячная дочь не может страдать от развода родителей по причине того что дети в целом до года не очень хорошо осознают реальность вокруг себя. Но зато от этого развода может сильнейшим образом страдать бывшая жена, лишившаяся доступа к копилке в виде финансовых доходов мужа. Впрочем, это всё лирика, мой первоначальный вопрос можно перефразировать так, если ты не понял — тебе по существу статьи есть что высказать или ты так, зашёл чисто накинуть на вентилятор?
А ты кто? Вентилятор?
0
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