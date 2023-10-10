Сафонов о допуске российских команд U17: «Прекрасное решение. Дети не должны страдать из-за войны или других причин»
Матвей Сафонов высказался о допуске юниорских команд России до международных турниров.
26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
«Решение УЕФА – прекрасное. Дети не должны страдать из-за войны или других причин. Если так и останется, то это положительно. Если вдруг изменят, отношение будет отрицательное. Трудно сказать, является ли это положительным сигналом и для нас. Но за детей я рад, они должны играть.
Хочется играть, конечно, и с гимном и флагом, но все индивидуально. Для развития игроков гораздо важнее играть», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Че спим? Зарплату за что получаем, редакторы?
Позорище, конечно
«Футбол вне политики», говорили они, дети не должны страдать.
Но зато от этого развода может сильнейшим образом страдать бывшая жена, лишившаяся доступа к копилке в виде финансовых доходов мужа.
Впрочем, это всё лирика, мой первоначальный вопрос можно перефразировать так, если ты не понял — тебе по существу статьи есть что высказать или ты так, зашёл чисто накинуть на вентилятор?