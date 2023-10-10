Матвей Сафонов высказался о допуске юниорских команд России до международных турниров.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Решение УЕФА – прекрасное. Дети не должны страдать из-за войны или других причин. Если так и останется, то это положительно. Если вдруг изменят, отношение будет отрицательное. Трудно сказать, является ли это положительным сигналом и для нас. Но за детей я рад, они должны играть.

Хочется играть, конечно, и с гимном и флагом, но все индивидуально. Для развития игроков гораздо важнее играть», – сказал вратарь « » и сборной России.

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