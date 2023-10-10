Бухаров о депрессии в «Зените»: «Обижался на все, позиция ребенка: вы меня купили, должны ставить теперь. Доводил себя до лишнего веса, начались ситуации с алкоголем»

Теги Зенит Александр Бухаров премьер-лига Россия Александр Кержаков психология Матч ТВ Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Александр Бухаров рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в «Зените».

– Вы говорили, что сами виноваты во всех проблемах в «Зените». Если сейчас проанализировать, то что конкретно не задалось?

– Конкретно – я проиграл конкуренцию Кержакову. В этом вся суть. До этого я выигрывал конкуренцию у Адамова, Милошевича, а здесь проиграл. «Зенит» был очень сильной командой, считаю. Обладал классным подбором игроков. В схеме Спаллетти был один нападающий, мне места не нашлось.

– Депрессия и все вытекающие последствия возникли именно из-за проигранной конкуренции?

– Ну, конечно. Когда ты не играешь, не ощущаешь себя частью коллектива. Даже эти чемпионства в «Зените» не настолько ценны, как в «Рубине». В Казани я чувствовал, что много сил вложил в золото: забил 16 голов, а значит, заслуживаю получить эту медаль. В Петербурге все-таки я забивал, выходя на замену, но не был твердым игроком основы. Поэтому чувства двоякие возникали.

– Как боролись с чувством депрессии?

– Не боролся. Больше, наверное, обижался на все просто. Позиция ребенка: вы же меня купили, должны и ставить теперь в состав. А у людей совсем другое мнение – меня купили, чтобы была конкуренция. У меня это не стыковалось в голове: «Ну как? Раз за меня заплатили такие деньги, меня должны ставить, и я могу вообще ничего не делать. Ну ладно, я тогда тренироваться вполсилы буду».

Сам себя начал доводить до того, что лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался… Какие-то ситуации возникали, связанные с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в Пулково не единичный, – сказал бывший нападающий «Зенита».

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21 комментарий

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Виктор
Молодец. Не все так могут.
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Искуственный интеллект
Честно и прямо сказал,не стал искать виноватых.Достойно
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Max Semenik
Ответ Artie Bukko
кто в курсе как помочь близкому человеку в такой ситуации?
Найти психолога/психотерапевта.
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СемёнСемёныч
Сильная позиция, молодец Саша.
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rasso
Ответ babai4304
В рубине Бердыева классно смотрелся. В зените большинство игроков угасли.
Думаю, не только в Зените дело. В Рубине Бердыева (а позже и в Ростове) много кто классно смотрелся, как ни до, ни после Бердыева
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Artie Bukko
кто в курсе как помочь близкому человеку в такой ситуации?
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Классный руководитель
Молодец, повзрослел, осознал, красавчик!
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Marcus-light
Хорошо пил, кушал - какая ж это депрессия?
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Уся Ваткин
Бухаров по определению не может не бухать
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schwein
Ничего нового. Сначала болельщики других клубов рассказывают, как Зенит сажает на лавку таких восхитительных игроков, а потом выясняется (от тех, кто все таки нашел себе силы признаться) что игроки не вывозили конкуренцию и не вели себя как профессионалы. По своей собственной вине.
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Insanepwnz
Ответ Антимосковский
дать попробовать мефедрон
и усугубить ситуацию
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