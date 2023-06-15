«И сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом. Тогда будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время». Гендиректор «Зенита» о мероприятиях на стадионе

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Александр Медведев считает, что алкоголь может привлечь зрителей на стадионы.

– Были интересные дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. Все понимают, что должно быть спортивное зрелище на поле.

Но также все понимают, что люди должны пораньше приходить на стадион, а чтобы это происходило, на стадионе должно быть вкусно, комфортно, безопасно и интересно. Поэтому мы делаем и концерты, и фестивали, и кулинарные мероприятия, и экскурсии.

Все должно быть гармонично: и сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом, если тебе 18+. Тогда люди будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время.

– В Питере – пить, получается?

– В Питере – играть, – сказал генеральный директор «Зенита».

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cmorblr
Сoсиска это как раз про Питер
+41
-9
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
Гусары, молчать!
Насчёт хоккейного ...)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
Конечно дело в сосиске,а не в фануйди.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ Pelerin
2,5 часа есть полуфабрикаты и пить алкоголь... Медведев просто молодец, сразу видно, что он о своих болельщиках думает.
Не обязательно 2.5 часа есть и пить, но пива на стаде реально не хватает, на Евро я спокойно его покупал, никаких проблем не было. Было бы круто, если б вернули. Со стаканом пенного в руках футбол смотреть приятнее)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Пиво с сосисками, хорошечно!👍
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ cmorblr
Сoсиска это как раз про Питер
Да прошлое хоккейное из этого типа не ушло....помнит, как сосиски на матчах ска запрещал...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОЛЛС1911
главное вход должен быть свободным. захотел - купил билет и пришёл.
а не вводить бюрократический барьер и потом бороться за посещаемость.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rere rerere
Ответ Шурик Шурик
а с чем сосиска может ассоциироваться у адекватных людей, кроме как с предметом кулинарии?
с известным в определенных кругах словосочетанием, состоящим из глагола и названия одной питерской хоккейной команды, например.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
Удивительного склада ума человек. Ломоносов нашего времени.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Пока так о людях думать будут, туда точно никто ходить не будет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
Ответ Lynx.DP
Зачем? Большинство и так пробовали/пьют с намного раньших лет. С 18 вполне допустимый возраст для продажи алкоголя. Вот что надо менять в регионах это время продажи алкоголя, был недавно в Тульской области и офигел что продажа с 14:00. По факту это открывает руки продажи мимо кассы и всяким контрафактом.
ну после мистера сидра на время займутся этим, как в Иркутске
но вряд-ли это искоренит проблему
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjbson
"Пара сосисок 400 руб, бокал пива 450 руб, чай 150 руб. " Рядовой болельщик просто проходит мимо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Это давно и логичное решение. Возвращение пива не стадионы. Клубы заработают, зрители смогут хоть капельку приятно провести время , а-то смотреть на наших пассажиров то ещё удовольствие. Ну и давайте будем честны - сколько среднестатистический человек сможет выпить пива ? Бокал-два до матча, один в перерыве и всё по сути. Тем более условия такие, что пиво только в подтрибунках можно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
like a boss
Ответ GullitRuud
Пиво безалкогольное , а так все правильно .
Это не пиво, а напиток. Пиво не должно содержать меньше 4% алкоголя, все остальное пивной напиток, лучше уж тогда квасу выпить, пользы больше, вреда меньше, да и за руль можно сесть (если не выжимать двушку сразу).
Алкогольные напитки должны приносить радость, а не страдания и плохие последствия. И да, хороший алкоголь, в т.ч. и пиво не может стоить дёшево (это не пойло). Единственный дешёвый хороший алкоголь это свежий самогон, лучше домашний, приготовленный по всем канонам, особенно в деревне. "Особенности национальной охоты и рыбалки" и "не валяй дурака" сразу всмонились, хоть в фильме с Евдокомовым (сразу "баня" и "морда красная") там выловили чистый (96%) спирт (эх, эх), но не суть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
Ответ Piterboll
Комментарий удален модератором
о, ещё один плинтусный шутник)
и тебя, фанайдишного тоже. только ты этого не поймёшь, скорее всего никогда.
но ты продолжай шутить шутками из детсада, умник)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Piterboll
Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Piterboll
Ответ GullitRuud
Пиво безалкогольное , а так все правильно .
Не понимаю кому нравиться вкус безалкогольного пива??? Если уж пить то нормальное пиво, либо квас какой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ Pelerin
2,5 часа есть полуфабрикаты и пить алкоголь... Медведев просто молодец, сразу видно, что он о своих болельщиках думает.
Ochen dushno
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ like a boss
Это не пиво, а напиток. Пиво не должно содержать меньше 4% алкоголя, все остальное пивной напиток, лучше уж тогда квасу выпить, пользы больше, вреда меньше, да и за руль можно сесть (если не выжимать двушку сразу). Алкогольные напитки должны приносить радость, а не страдания и плохие последствия. И да, хороший алкоголь, в т.ч. и пиво не может стоить дёшево (это не пойло). Единственный дешёвый хороший алкоголь это свежий самогон, лучше домашний, приготовленный по всем канонам, особенно в деревне. "Особенности национальной охоты и рыбалки" и "не валяй дурака" сразу всмонились, хоть в фильме с Евдокомовым (сразу "баня" и "морда красная") там выловили чистый (96%) спирт (эх, эх), но не суть.
— Чистого спирта не бывает, 96 градусов может быть.
— Может и 96, а пьется как все 100!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Piterboll
Ответ Фут.Боль
Нужно было пораньше это вводить, когда Дзюба был ещё в Зените. И яркие красочные баннеры с его изображением(есть такое, где он держит в руках сосиску) по городу с надписью: - И сосиска должна быть, если тебе 18+.
...до сих пор зудит???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шурик Шурик
Ответ cmorblr
Сoсиска это как раз про Питер
а с чем сосиска может ассоциироваться у адекватных людей, кроме как с предметом кулинарии?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Будет безвкусный Мираторг (или другая федеральная компания) по цене за сосиску рублей 600-700. Плюс пивас за рублей 500 за кружку.
Спасибо, лучше в баре посмотрю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GullitRuud
Пиво безалкогольное , а так все правильно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem89S
Видел стыковой матч Гамбурга и Штутгарта, сначала на Мерседес арене, потом на Фолкспаркштадион, атомосфера в обоих случаях огонь-по 55 тысяч на трибунах,все с семьями, пивом, ультрас все 90 минут заряды пускают, фаеры, барабаны. Все пьют алкоголь, едят сосиски и ни одного случая рамса или прости господи драки. Так и скажите, что ваши фан айди это не про безопасность, а про тотальный контроль над всеми, и вам хорошо на самом деле что люди перестали ходить на футбол-страха у деда меньше стало, а то авось фаны заряд дадут какой не такой. О каких прости господи людях вы там думать собрались?) самим не смешно?) в современной России о людях?) я со стула чуть не упал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
В безопасности, да еще и с детьми, с пивом и сосисками, ФАНУЙДИ, меня этим не возьмешь)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий