«И сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом. Тогда будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время». Гендиректор «Зенита» о мероприятиях на стадионе
Александр Медведев считает, что алкоголь может привлечь зрителей на стадионы.
– Были интересные дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. Все понимают, что должно быть спортивное зрелище на поле.
Но также все понимают, что люди должны пораньше приходить на стадион, а чтобы это происходило, на стадионе должно быть вкусно, комфортно, безопасно и интересно. Поэтому мы делаем и концерты, и фестивали, и кулинарные мероприятия, и экскурсии.
Все должно быть гармонично: и сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом, если тебе 18+. Тогда люди будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время.
– В Питере – пить, получается?
– В Питере – играть, – сказал генеральный директор «Зенита».
Насчёт хоккейного ...)
а не вводить бюрократический барьер и потом бороться за посещаемость.
но вряд-ли это искоренит проблему
Алкогольные напитки должны приносить радость, а не страдания и плохие последствия. И да, хороший алкоголь, в т.ч. и пиво не может стоить дёшево (это не пойло). Единственный дешёвый хороший алкоголь это свежий самогон, лучше домашний, приготовленный по всем канонам, особенно в деревне. "Особенности национальной охоты и рыбалки" и "не валяй дурака" сразу всмонились, хоть в фильме с Евдокомовым (сразу "баня" и "морда красная") там выловили чистый (96%) спирт (эх, эх), но не суть.
и тебя, фанайдишного тоже. только ты этого не поймёшь, скорее всего никогда.
но ты продолжай шутить шутками из детсада, умник)
— Может и 96, а пьется как все 100!
Спасибо, лучше в баре посмотрю)