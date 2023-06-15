«И сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом. Тогда будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время». Гендиректор «Зенита» о мероприятиях на стадионе

Александр Медведев считает, что алкоголь может привлечь зрителей на стадионы.

– Были интересные дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. Все понимают, что должно быть спортивное зрелище на поле.

Но также все понимают, что люди должны пораньше приходить на стадион, а чтобы это происходило, на стадионе должно быть вкусно, комфортно, безопасно и интересно. Поэтому мы делаем и концерты, и фестивали, и кулинарные мероприятия, и экскурсии.

Все должно быть гармонично: и сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом, если тебе 18+. Тогда люди будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время.

– В Питере – пить, получается?

– В Питере – играть, – сказал генеральный директор « ».