Депутат Свищев о пиве: «В кафе и барах – нормально, а на стадионах – плохо? Минздрав опрашивает бабушек и дедушек возле метро, а вы спросите болельщиков»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Матч ТВ Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Свищев призвал Минздрав более вдумчиво подойти к вопросу о пиве на стадионах.

«Я являюсь автором законопроекта о пиве на стадионах. Считаю, что возвращение пива на стадионы сыграет позитивную роль в поддержании клубов, развитии спорта, поддержке детского спорта. Просто надо прописать все дополнительные внебюджетные доходы и поступления и как они будут расходоваться.

Они сейчас очень нужны. Мы видим, что спонсоры ушли, зрителей на трибунах не так много. Есть и другие факторы, которые сейчас требуют искать дополнительные источники финансирования для клубов, стадионов. Пиво – как раз один из источников дополнительного заработка, если это решение будет принято.

Но, чтобы пиво вернулось, для это недостаточно решения РФС. Необходимо, чтобы соответствующий закон прошел одобрение во втором и третьем чтении в Государственной думе. В этом плане у нас есть сложности.

Для меня до сих пор непонятно, почему Минздрав считает, что возвращение пива на стадионы – это плохо. Значит, пить пиво в кафе и барах – это нормально, а вот на стадионах – плохо. Если выпить баночку пива в специально отведенном месте на стадионе, то в этом нет ничего плохого.

Более того, у нас есть позитивный опыт. В России проходили чемпионаты мира и Европы, в рамках этих мероприятий был специальный законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. Опыт показывает, что ни одного негативного происшествия, связанного с продажей пива, не было. Не было ни пьяных, ничего подобного.

Поэтому Минздраву нужно внимательно отнестись к этому вопросу, взвесить все за и против. Не вижу причин запрещать пивоваренным компаниям поддерживать наши футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы и другие виды спорта.

Они проводят опросы бабушек и дедушек возле метро. А вы спросите у болельщиков, которые ходят на стадионы, и узнайте реальное мнение людей, заинтересованных в посещении футбольных матчей», – заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

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20 комментариев

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ПавелАвер
Ответ Константин Михайлович
последний раз был на стадионе в 19 году на центральной трибуне перегаром несло очень не слабо,да и само разрешение на продажу пиво не преведет к увеличению пьяных так как цена явно будет не как в магазинах
в регионах может и да ,но в Москве на таких мероприятиях денег не жалеют на бухло
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Spaten
Губит людей не пиво- губит людей еда!)
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Константин Михайлович
Ответ ПавелАвер
в последние годы на стадионах Москвы нормально было. даже на дерби. много пьяных я не видел.
последний раз был на стадионе в 19 году на центральной трибуне перегаром несло очень не слабо,да и само разрешение на продажу пиво не преведет к увеличению пьяных так как цена явно будет не как в магазинах
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Кирилл.С-Пб
Раньше на хоккее так душевно было... Коньячок, бутерброд с колбаской... эххх
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ПавелАвер
Ответ Константин Михайлович
они и так это видели
в последние годы на стадионах Москвы нормально было. даже на дерби. много пьяных я не видел.
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Константин Михайлович
Ответ ПавелАвер
дети прям мечтают видеть на стадионах пьяных болельщиков и слушать мат перемат
они и так это видели
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ПавелАвер
дети прям мечтают видеть на стадионах пьяных болельщиков и слушать мат перемат
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Константин Михайлович
Свищев наконец-то узнал кто участвует в этих опросах от вциом?
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Честный контроль
Ответ OldRedWhite
Это все нюансы )))
Да, да, но есть нюансы)
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Фанайди предлагают отменить для пенсионеров и детей до 14 лет. И, видимо, для них же продавать пиво на стадионах. Кайф!
Пойду с внуком !
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OldRedWhite
Ответ Честный контроль
Он герой пивоваренных компаний в первую очередь. И на хорошем откате.
Это все нюансы )))
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Честный контроль
Ответ OldRedWhite
Дмитрий Александрович Свищев - мой герой !
Он герой пивоваренных компаний в первую очередь. И на хорошем откате.
+5
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Recreated
Они проводят опросы бабушек и дедушек возле метро. А вы спросите у болельщиков, которые ходят на стадионы, и узнайте реальное мнение людей, заинтересованных в посещении футбольных матчей», – заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

А вы спросите болельщиков о фанайди! И сразу все вопросы по всем пунктам отпадут и не надо ничего придумывать и плести ахинею!
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OldRedWhite
Дмитрий Александрович Свищев - мой герой !
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Честный контроль
«Я являюсь автором законопроекта о пиве на стадионах»
Так и проталкивай пиво, а не ту химическую мочу, которую будут продавать на стадионах.
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Moffo
Кому пиво то продавать будете управлялы? На стадионы по полторы тысячи человек ходит с вашими запретами. В Европе первенство водокачки больше людей собирает.
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mqh9pzrxgf
У алакаша еще бы спросили)
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Мадридито
Хоть этот адекватный!!
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Kyancey
Каких болельщиков с фан уйди вы хотите опросить у стадионов? Мамашек с 7-месячными детьми?
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Ебздрогыч
Фанайди предлагают отменить для пенсионеров и детей до 14 лет. И, видимо, для них же продавать пиво на стадионах. Кайф!
+5
-2
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