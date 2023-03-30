Депутат Свищев о пиве: «В кафе и барах – нормально, а на стадионах – плохо? Минздрав опрашивает бабушек и дедушек возле метро, а вы спросите болельщиков»

призвал Минздрав более вдумчиво подойти к вопросу о пиве на стадионах.

«Я являюсь автором законопроекта о пиве на стадионах. Считаю, что возвращение пива на стадионы сыграет позитивную роль в поддержании клубов, развитии спорта, поддержке детского спорта. Просто надо прописать все дополнительные внебюджетные доходы и поступления и как они будут расходоваться.

Они сейчас очень нужны. Мы видим, что спонсоры ушли, зрителей на трибунах не так много. Есть и другие факторы, которые сейчас требуют искать дополнительные источники финансирования для клубов, стадионов. Пиво – как раз один из источников дополнительного заработка, если это решение будет принято.

Но, чтобы пиво вернулось, для это недостаточно решения . Необходимо, чтобы соответствующий закон прошел одобрение во втором и третьем чтении в Государственной думе. В этом плане у нас есть сложности.

Для меня до сих пор непонятно, почему Минздрав считает, что возвращение пива на стадионы – это плохо. Значит, пить пиво в кафе и барах – это нормально, а вот на стадионах – плохо. Если выпить баночку пива в специально отведенном месте на стадионе, то в этом нет ничего плохого.

Более того, у нас есть позитивный опыт. В России проходили чемпионаты мира и Европы, в рамках этих мероприятий был специальный законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. Опыт показывает, что ни одного негативного происшествия, связанного с продажей пива, не было. Не было ни пьяных, ничего подобного.

Поэтому Минздраву нужно внимательно отнестись к этому вопросу, взвесить все за и против. Не вижу причин запрещать пивоваренным компаниям поддерживать наши футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы и другие виды спорта.

Они проводят опросы бабушек и дедушек возле метро. А вы спросите у болельщиков, которые ходят на стадионы, и узнайте реальное мнение людей, заинтересованных в посещении футбольных матчей», – заявил председатель комитета думы РФ по физической культуре и спорту.