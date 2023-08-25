Моссаковский об алкоголе: «Не употреблял два с лишним года. Без него жить круто и проще: больше успеваешь, лучше выглядишь»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о плюсах отказа от алкоголя.

В январе 2020 года журналист решил временно отказаться от употребления спиртного.

– Вы до сих пор не пьете?

– Я вообще не употреблял алкоголь два с лишним года. Это было отличное время, но сейчас другой период.

– Почему вернулись к алкоголю?

– Поставил себе отметку в два года, и было интересно посмотреть на результат. У отсутствия алкоголя в жизни есть масса плюсов. Но и у присутствия есть преимущества. Весной 2022 года понял, что стресс копится.

– Повлияли внешние события?

– 100%. Когда заканчивался второй год без алкоголя, у меня была мысль пойти на третий. Однако дальше заварилась вся каша, и стало понятно, что снимать стресс стало тяжелее.

– Не было запоев?

– Никогда не был на собрании анонимных алкоголиков, не стоял на учете в наркодиспансере и не прогуливал работу из-за запоя.

Мне было интересно пощупать, как жить без алкашки. А без нее жить круто. И проще. Я больше успеваю (легко вставать по утрам), голова становится свежее, улучшается память. Лучше выглядишь, и организм прекрасно функционирует. Плюсы жизни с алкоголем перечислять не буду – все их и так знают, – сказал .

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