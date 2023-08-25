Моссаковский об алкоголе: «Не употреблял два с лишним года. Без него жить круто и проще: больше успеваешь, лучше выглядишь»
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о плюсах отказа от алкоголя.
В январе 2020 года журналист решил временно отказаться от употребления спиртного.
– Вы до сих пор не пьете?
– Я вообще не употреблял алкоголь два с лишним года. Это было отличное время, но сейчас другой период.
– Почему вернулись к алкоголю?
– Поставил себе отметку в два года, и было интересно посмотреть на результат. У отсутствия алкоголя в жизни есть масса плюсов. Но и у присутствия есть преимущества. Весной 2022 года понял, что стресс копится.
– Повлияли внешние события?
– 100%. Когда заканчивался второй год без алкоголя, у меня была мысль пойти на третий. Однако дальше заварилась вся каша, и стало понятно, что снимать стресс стало тяжелее.
– Не было запоев?
– Никогда не был на собрании анонимных алкоголиков, не стоял на учете в наркодиспансере и не прогуливал работу из-за запоя.
Мне было интересно пощупать, как жить без алкашки. А без нее жить круто. И проще. Я больше успеваю (легко вставать по утрам), голова становится свежее, улучшается память. Лучше выглядишь, и организм прекрасно функционирует. Плюсы жизни с алкоголем перечислять не буду – все их и так знают, – сказал Моссаковский.
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Спорт, например
Потом даёт себе аскезу на два месяца, а в по её истечению в первый же день набухивается до отключки.
Я хз в чём смысл.
Кто не хочет - не пьет!
Но пара бокалов вина или пива в компании друзей - бесценно)
Со временем понял, что это мягко сказано.