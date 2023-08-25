Моссаковский об алкоголе: «Не употреблял два с лишним года. Без него жить круто и проще: больше успеваешь, лучше выглядишь»

Теги премьер-лига Россия телевидение Михаил Моссаковский Матч ТВ Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о плюсах отказа от алкоголя.

В январе 2020 года журналист решил временно отказаться от употребления спиртного.

– Вы до сих пор не пьете?

– Я вообще не употреблял алкоголь два с лишним года. Это было отличное время, но сейчас другой период. 

– Почему вернулись к алкоголю?

– Поставил себе отметку в два года, и было интересно посмотреть на результат. У отсутствия алкоголя в жизни есть масса плюсов. Но и у присутствия есть преимущества. Весной 2022 года понял, что стресс копится. 

– Повлияли внешние события?

– 100%. Когда заканчивался второй год без алкоголя, у меня была мысль пойти на третий. Однако дальше заварилась вся каша, и стало понятно, что снимать стресс стало тяжелее. 

– Не было запоев?

– Никогда не был на собрании анонимных алкоголиков, не стоял на учете в наркодиспансере и не прогуливал работу из-за запоя. 

Мне было интересно пощупать, как жить без алкашки. А без нее жить круто. И проще. Я больше успеваю (легко вставать по утрам), голова становится свежее, улучшается память. Лучше выглядишь, и организм прекрасно функционирует. Плюсы жизни с алкоголем перечислять не буду – все их и так знают, – сказал Моссаковский.

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28 комментариев

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Дурачок
Моссаковский отметил дату "2 года без алкоголя" алковечеринкой.
+20
-5
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Саша Пушкин
Мясо, алкоголь. В следующей новости он заявит, что не спит с женщинами.
+13
-4
+9
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FilinMD
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Есть куча вещей, которые снимают стресс без вреда для здоровья

Спорт, например
+12
-5
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Владимир Стрельцов
Ответ MagicWithoutBorders
«Все хорошо в меру» и «каждому свое». Кто не хочет - не пьет! Но пара бокалов вина или пива в компании друзей - бесценно)
"Я только пару бокальчиков выпью и все" - с этих слов начинаются самые грандиозные пьянки)
+6
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Ola BP
Ответ Дурачок
Моссаковский отметил дату "2 года без алкоголя" алковечеринкой.
У меня есть знакомая, которая ежедневно пьёт винишко или пивас.
Потом даёт себе аскезу на два месяца, а в по её истечению в первый же день набухивается до отключки.
Я хз в чём смысл.
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NikoVinkovic
Ответ Саша Пушкин
Мясо, алкоголь. В следующей новости он заявит, что не спит с женщинами.
Ну да, так-то без женщин тоже больше успеваешь и голова меньше болит :)
+4
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NikoVinkovic
Ответ Владимир Стрельцов
"Я только пару бокальчиков выпью и все" - с этих слов начинаются самые грандиозные пьянки)
Сколько офигительных историй начиналось с "давай по пиву и по домам".
+3
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MagicWithoutBorders
«Все хорошо в меру» и «каждому свое».
Кто не хочет - не пьет!
Но пара бокалов вина или пива в компании друзей - бесценно)
+4
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Люблю макароны
Тоже раньше прибухивал будь здоров, а потом отказался совсем и реально охерел насколько качество жизни лучше стало
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Саша Пушкин
Ответ NikoVinkovic
Ну да, так-то без женщин тоже больше успеваешь и голова меньше болит :)
Хотя, скажи он такое, Спортс это бы в первую очередь опубликовал.
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Император Плутона
нужно пить правильно, не упиваться и тогда утром все норм
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Легато
у меня знакомая постоянно гордится тем, что уже не употребляет алкоголь пол года и Амфетамин идёт пол года, затем через примерно пол года срывается и уходит в марафон на как минимум месяц, потом совсем ее всеми друзьями и кладем в больничку частную. а я че бухал так и прибухиваю, никаких проблем )
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Ice Vorya
Ответ Саша Пушкин
Мясо, алкоголь. В следующей новости он заявит, что не спит с женщинами.
А потом скажет, что не спит вообще
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Александр Колосов
Ответ Ola BP
У меня есть знакомая, которая ежедневно пьёт винишко или пивас. Потом даёт себе аскезу на два месяца, а в по её истечению в первый же день набухивается до отключки. Я хз в чём смысл.
Смысл в том, чтобы организм прочистился и восстановился. А продолжение это просто зависимость, болезнь . Всем бы алкоголикам такие аскезы проводить, ей за это наоборот, респект, что может держать себя в руках столько, сколько обозначила, поверьте, на это способны очень немногие зависимые люди
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Filipp Gorski
Ответ Саша Пушкин
Мясо, алкоголь. В следующей новости он заявит, что не спит с женщинами.
А что такого если не ест мясо и не пьет алкоголь?
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Кирилл.С-Пб
Мясо не жрёт, а водку будьте нате )))
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Алексей Агеев
Ответ Recreated
А почему он тогда, как откормленная свинка? Без мяса и алкоголя.
Наверное, потому что мясо и алкоголь не входят в список наиболее опасных продуктов для набора лишнего веса.
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Алексей Гусев
Ответ FilinMD
Есть куча вещей, которые снимают стресс без вреда для здоровья Спорт, например
ну или привет Муту
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Болат Козыбаев
Жизнь без водки,деньги на ветер ☝️
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Лучше пивка для рывка
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Recreated
А почему он тогда, как откормленная свинка? Без мяса и алкоголя.
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Dark.Babysitter
Вообще первый раз услышал такое выражение примерно лет тридцать назад - "Синька чмо"
Со временем понял, что это мягко сказано.
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Марсель Объелся
Сначала прочитал «Милевский» и ужаснулся😳
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Эмиль Джафаров
2 года без мяча, 2 года без алкоголя.. Мишаня пропагандирует не здоровые штуки)
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Михаил Лубянский
Это он ещё алкоголь с мясом не пробовал
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