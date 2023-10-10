Уткин об отмене допуска России U17: «Неприятно, но важно, что попытка была. Может, я идеалист, может, дурак, но думаю, что спорт может больше, чем снаряды и пули»
Василий Уткин высказался об отмене допуска России U17 к международным турнирам.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.
«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения – политическое давление.
Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная – даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.
За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.
Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», – написал журналист.
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"Но важно, что попытка-то была"
Если бы этой попытки не было, можно было бы и дальше рассказывать байки, как славно идет процесс переговоров с УЕФА.
А теперь всё стало понятно, и дальше держаться за УЕФА будут только ради командировок в ЕС за госсчёт.
Пуля и снаряд зачастую являются окончательным аргументом, а спорт вообще ничего не решает и ничего не может. В конечном итоге, в современной истории это именно из-за войн отменялись Олимпиады, чемпионаты и пр. и ни разу ради даже самых главных спортивных соревнований никакие войны не прекращались.