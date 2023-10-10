Уткин об отмене допуска России U17: «Неприятно, но важно, что попытка была. Может, я идеалист, может, дурак, но думаю, что спорт может больше, чем снаряды и пули»

Василий Уткин высказался об отмене допуска России U17 к международным турнирам.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения – политическое давление.

Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная – даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.

За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.

Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», – написал журналист.

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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