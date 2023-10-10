Уткин об отмене допуска России U17: «Неприятно, но важно, что попытка была. Может, я идеалист, может, дурак, но думаю, что спорт может больше, чем снаряды и пули»

Теги Василий Уткин сборная России U-17 УЕФА Политика Футбол

Василий Уткин высказался об отмене допуска России U17 к международным турнирам.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения – политическое давление.

Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная – даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.

За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.

Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», – написал журналист.

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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26 комментариев

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Jorge S.
Нет, снаряды и пули могут больше.
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Ебздрогыч
К сожалению, в наше время спорт не может ничего. И даже отдельные личности тоже: вон вице-президент УЕФА, швед высказался за допуск - так его на родине сразу отменили.
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Иван Иванов
Пуля, даже попадая в задницу, многое меняет в голове. Аль Капоне.
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Vlad Zakirov
Ответ Jorge S.
Нет, снаряды и пули могут больше.
Снаряды и пули множат ненависть и к миру никогда не ведут. Спорт мог бы многое, но увы, политика давно все поглотила-спорт, искуство, культуру, экономику
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Savarona25
Не надо из спорта делать то, чем он не является. Любительский спорт для здоровье, профессиональный - для зрелища и зарабатывания денег для его участников. В любой момент времени в мире есть события гораздо весомее.
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goshforever
Спорт вообще ничего не может вне политики. Другой вид шоу-бизнеса.

"Но важно, что попытка-то была"
Если бы этой попытки не было, можно было бы и дальше рассказывать байки, как славно идет процесс переговоров с УЕФА.
А теперь всё стало понятно, и дальше держаться за УЕФА будут только ради командировок в ЕС за госсчёт.
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Marcus-light
Ну кстати перед заседанием же прояснили, как так вышло с допуском РФ. Чеферин всех собрал, дал повестку, и не дав пообщаться с политиками, попросил проголосовать. А в УЕФА, если что, сидят представители всех европейских Федераций футбола. И все те, кто потом якобы заявил о бойкоте, проголосовали "за". Так что понятно что без политики, снарядов и пуль, было бы другое решение
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David Rigert
нет,Вася. к сожалению .
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Margor
Нужно уходить в Азию.
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MisterApple
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leon01
с учётом того что у государства всегда на одну пулю больше.....вряд ли
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Diyas
старался уловить высокие мысли Уткина, но не смог. пояснительную бригаду в студию.
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Nav80
Это не идеализм, а крайняя степень инфантилизма..
Пуля и снаряд зачастую являются окончательным аргументом, а спорт вообще ничего не решает и ничего не может. В конечном итоге, в современной истории это именно из-за войн отменялись Олимпиады, чемпионаты и пр. и ни разу ради даже самых главных спортивных соревнований никакие войны не прекращались.
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Margor
Ответ Kinelan_Win
Кто вас там ждет? Япония? Австралия? Южная Корея? Кто? Аравия? Они то не против, но они за деньги только
в УЕФА зашквар оставаться, когда СВО закончится эта ситуация успокоится, но в Азию все равно нужно переходить.
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MUbot
Ответ MisterApple
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🤦
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trashbox
Ответ Vlad Zakirov
Команда любого возраста ассоциируется со страной. И почему дети убийц должны иметь преимущество перед жертвами?
Потому же, что сборные Украины допускают, не ?
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