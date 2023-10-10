Хомуха об отмене допуска России U17: «УЕФА думал, что самостоятелен, но политики быстро указали их место»

Теги сборная России U-17 УЕФА Первая лига Шинник Дмитрий Хомуха Политика Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Хомуха высказался об отмене решения о допуске российских команд U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«В УЕФА думали, что они самостоятельная организация, но политики быстро указали их место, поэтому они быстро переобулись. Это несправедливое решение: при чем здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?

Теперь нужно искать возможность, чтобы у футболистов был международный опыт. Например, страны-члены БРИКС, различные объединения. Нужно искать точки соприкосновения, чтобы был опыт, хоть и чуть ниже уровнем», – сказал главный тренер «Шинника», ранее работавший со сборными России разных возрастов.

УЕФА передумал – и отменил снятие бана нашим U-17. Что известно о голосовании?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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Фут.Боль
Ответ Patrick Lindberg
Может не политики, а мировая общественность, куда входят простые тренеры и футболисты?
Бойкоты объявляли Федерации, а не футболисты и тренеры.
+13
-1
+12
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Pb-SE
Кто там хотел поляков и эстонцев дисквалифицировать? Можете доставать свой дисквалификатор.
+11
-2
+9
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Topordo
Все верно говорит. Кто платит, тот и танцует.
+9
-3
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Sergey
А что УЕФА сделает, дисквалифицирует всех, кроме России ?
+6
-1
+5
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LaffyTaffy
Так ты сам такой же, Хомуха🤣🤣🤣
Что скажут делать- то и будешь делать.
Куда политический ветер тебя понесет- туда и придется лететь.
+13
-9
+4
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дима кушов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Незачем было 👢 кричать, что мы не будем выступать без гимна и флага 😂😂😂
По итогу уефа выслушала доводы россиян и решила, что пусть тогда не играют 😂😂😂
+9
-7
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FilinMD
До конца СВО думать о каком-то возвращении кого-либо крайне наивно
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фут.Боль
Бойкоты объявляли Федерации, а не футболисты и тренеры.
Объявили ведь не просто так :)
+3
-1
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Фут.Боль
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Объявили ведь не просто так :)
А что случилось бы, если бы сыграли условные юноши России и Англии?) Мир рухнул бы или что?
+4
-2
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Vlad Zakirov
Ответ rigobersong
уефа такая же бесполезная пустышка для отмыва денег как и ООН:))
Ну так зачем взносы платить, покиньте их, создайте новое,думаю как всегда получится ГУЛАГ
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Rabbia
Ответ Анастасия Прудникова
Почему не отстраняли спортсменов стран, бомбивших Йемен тогда? В этой ситуации почему-то никто из международных чиновников не ждет окончания военной операции.
Вы хоть Йемен на карте найдете без подсказки? Какая сердобольная о Йемене вспомнила)
+5
-3
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Astin
Ответ Анастасия Прудникова
"Это несправедливое решение: при чем здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?" - точно.
а юноши в вакууме чтоль живут?? да и юноши это не дети. Завтра им уже служить..
+1
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Vlad Zakirov
Ответ Анастасия Прудникова
"Это несправедливое решение: при чем здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?" - точно.
Они не имеют отношение к политике, политика и страна имеет к ним отношение.
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Rabbia
Ответ Vinnipukh Vinni
О том и речь - на Йемен всем наплевать.
Да все они лице*еры, кроме своей ж*опы их ничего не волнует
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Vlad Zakirov
Ответ Dizzod
Почему Исполком УЕФА рулит в УЕФА? Кто позволил членам УЕФА выбрать себе исполком не согласовав с избиркомом РФ? При Сталине такого не было.
При Сталине Союз только только допускали к международным стартам
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Анастасия Прудникова
Ответ FilinMD
До конца СВО думать о каком-то возвращении кого-либо крайне наивно
Почему не отстраняли спортсменов стран, бомбивших Йемен тогда? В этой ситуации почему-то никто из международных чиновников не ждет окончания военной операции.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dizzod
Почему Исполком УЕФА рулит в УЕФА? Кто позволил членам УЕФА выбрать себе исполком не согласовав с избиркомом РФ? При Сталине такого не было.
Не было, потому-что УЕФА не существовало 🤣
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FilinMD
Ответ Анастасия Прудникова
Почему не отстраняли спортсменов стран, бомбивших Йемен тогда? В этой ситуации почему-то никто из международных чиновников не ждет окончания военной операции.
Потому что такая политическая конъюнктура. Так не должно быть, но мир несправедлив
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Vinnipukh Vinni
Ответ FilinMD
До конца СВО думать о каком-то возвращении кого-либо крайне наивно
Его и после конца не будет, потому что потихоньку приближается не тот конец, о котором они мечтали.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Rabbia
Вы хоть Йемен на карте найдете без подсказки? Какая сердобольная о Йемене вспомнила)
О том и речь - на Йемен всем наплевать.
0
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Ответ Фут.Боль
А что случилось бы, если бы сыграли условные юноши России и Англии?) Мир рухнул бы или что?
Зинченко затопил бы Альбион, не хотят катастроф
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Анастасия Прудникова
"Это несправедливое решение: при чем здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?" - точно.
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Григорий Молотков
зато комментаторы спортса про технари уже 2 ой год пишут.

а по факту мало кто готов был вообще играть со сборной, причем тут уефа. не очень понимаю, как вообще это тут люди представляли в текущем виде.
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