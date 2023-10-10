Хомуха об отмене допуска России U17: «УЕФА думал, что самостоятелен, но политики быстро указали их место»

Дмитрий Хомуха высказался об отмене решения о допуске российских команд U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«В УЕФА думали, что они самостоятельная организация, но политики быстро указали их место, поэтому они быстро переобулись. Это несправедливое решение: при чем здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?

Теперь нужно искать возможность, чтобы у футболистов был международный опыт. Например, страны-члены БРИКС, различные объединения. Нужно искать точки соприкосновения, чтобы был опыт, хоть и чуть ниже уровнем», – сказал главный тренер « », ранее работавший со сборными России разных возрастов.

УЕФА передумал – и отменил снятие бана нашим U-17. Что известно о голосовании?

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