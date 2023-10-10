Хомуха об отмене допуска России U17: «УЕФА думал, что самостоятелен, но политики быстро указали их место»
Дмитрий Хомуха высказался об отмене решения о допуске российских команд U17.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«В УЕФА думали, что они самостоятельная организация, но политики быстро указали их место, поэтому они быстро переобулись. Это несправедливое решение: при чем здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?
Теперь нужно искать возможность, чтобы у футболистов был международный опыт. Например, страны-члены БРИКС, различные объединения. Нужно искать точки соприкосновения, чтобы был опыт, хоть и чуть ниже уровнем», – сказал главный тренер «Шинника», ранее работавший со сборными России разных возрастов.
УЕФА передумал – и отменил снятие бана нашим U-17. Что известно о голосовании?
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Что скажут делать- то и будешь делать.
Куда политический ветер тебя понесет- туда и придется лететь.
По итогу уефа выслушала доводы россиян и решила, что пусть тогда не играют 😂😂😂
а по факту мало кто готов был вообще играть со сборной, причем тут уефа. не очень понимаю, как вообще это тут люди представляли в текущем виде.