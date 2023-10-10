Эрмосо о поцелуе от Рубиалеса: «Чувствовала себя принужденной, в автобусе была мертвая тишина. Он говорил, что я должна помочь ему, так как его называют харассером»

Дженнифер Эрмосо высказалась о поцелуе от Луиса Рубиалеса.

Футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального инцидента с участием теперь уже бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации, и ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco.

– Я этого даже не ожидала. Как я могла ожидать что-то подобное на этой сцене, после финала чемпионата мира? Было много эмоций и радости, но этого я совершенно не ожидала. Не знаю, почему был совершен этот акт. Спускаясь со сцены, я рассказала об этом другим футболисткам.

Я поприветствовала королеву, обняла ее дочь. Следующим был Рубиалес. Сначала я обняла его, потом он прыгнул на меня. Единственное, помню его слова: «Мы выиграли этот чемпионат мира благодаря тебе». Следующее, что я помню – его руки на моей голове и поцелуй в губы.

Когда я была в раздевалке, ко мне подошли и попросили выйти. Об этом поцелуе было много разговоров. Я сказала: «Я знаю, что это такое, и это нехорошо». Я собралась и продолжила праздновать вместе с партнерами по команде. Я не хотела потом жалеть, что не насладилась этим моментом.

В автобусе стояла мертвая тишина. Мне показали заявление, для которого я не говорила ни слова. Мне сказали, что начался скандал. Я чувствовала себя принужденной.

Рубиалес [в раздевалке] старался сменить тему и говорил, что мы можем поехать на Ибицу столько раз, сколько захотим – все оплачено. Он хватал меня, трогал за плечо, потому что я стояла рядом. Мне было некомфортно, и я увидела, что происходит что-то более серьезное. То, что случилось, было ненормально. И никогда не было нормальным.

В самолете Рубиалес говорил, что я должна помочь ему и записать видео, потому что его называют харассером. Он сказал мне сделать это ради двоих его дочерей, которые плачут.

– Поцелуй был по обоюдному согласию?

– Нет. Я почувствовала неуважение к себе – и как к игроку, и как к человеку, – сказала Эрмосо.

Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?»

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