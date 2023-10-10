Эрмосо о поцелуе от Рубиалеса: «Чувствовала себя принужденной, в автобусе была мертвая тишина. Он говорил, что я должна помочь ему, так как его называют харассером»
Дженнифер Эрмосо высказалась о поцелуе от Луиса Рубиалеса.
Футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального инцидента с участием теперь уже бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации, и ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco.
– Я этого даже не ожидала. Как я могла ожидать что-то подобное на этой сцене, после финала чемпионата мира? Было много эмоций и радости, но этого я совершенно не ожидала. Не знаю, почему был совершен этот акт. Спускаясь со сцены, я рассказала об этом другим футболисткам.
Я поприветствовала королеву, обняла ее дочь. Следующим был Рубиалес. Сначала я обняла его, потом он прыгнул на меня. Единственное, помню его слова: «Мы выиграли этот чемпионат мира благодаря тебе». Следующее, что я помню – его руки на моей голове и поцелуй в губы.
Когда я была в раздевалке, ко мне подошли и попросили выйти. Об этом поцелуе было много разговоров. Я сказала: «Я знаю, что это такое, и это нехорошо». Я собралась и продолжила праздновать вместе с партнерами по команде. Я не хотела потом жалеть, что не насладилась этим моментом.
В автобусе стояла мертвая тишина. Мне показали заявление, для которого я не говорила ни слова. Мне сказали, что начался скандал. Я чувствовала себя принужденной.
Рубиалес [в раздевалке] старался сменить тему и говорил, что мы можем поехать на Ибицу столько раз, сколько захотим – все оплачено. Он хватал меня, трогал за плечо, потому что я стояла рядом. Мне было некомфортно, и я увидела, что происходит что-то более серьезное. То, что случилось, было ненормально. И никогда не было нормальным.
В самолете Рубиалес говорил, что я должна помочь ему и записать видео, потому что его называют харассером. Он сказал мне сделать это ради двоих его дочерей, которые плачут.
– Поцелуй был по обоюдному согласию?
– Нет. Я почувствовала неуважение к себе – и как к игроку, и как к человеку, – сказала Эрмосо.
Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Надо её посадить за клевету, пруфы есть
Если бы ты сама превратила это все в безобидное недорозумение, то все бы это быстро забыли.
Но пойдя на поводу толпы и "желающих тебе помочь" сама себя посадила в эту яму :(
А вот про тишину в автобусе - сказки нереальные 😂😂 там видосы, где они шумят, угорают, кричат "еще-еще целуй" и прочее)) интересно, ей вообще норм так лгать? Или для хайпа/медийности/спонсоров/повесточки можно, а то так женский соккер никому не сдался))
P. S. Я сам ее защищал активно, и продолжаю считать, чио целовать коллегу или вообще акты харассмента, как от Рубиалес - вообще не норм, но видео, блин, видео!! У нее явно не было никаких травм, сама угорала с этого, пока защитницы не включились
И, может, можно было бы поверить и жалеть бедняжку... если бы не было видео из автобуса.
в автобусе ржали все на камеру или она ещё один автобус имела в виду ?)
Девочка,проснись
Ты спалилась