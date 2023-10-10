Эрмосо о поцелуе от Рубиалеса: «Чувствовала себя принужденной, в автобусе была мертвая тишина. Он говорил, что я должна помочь ему, так как его называют харассером»

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо высказалась о поцелуе от Луиса Рубиалеса.

Футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального инцидента с участием теперь уже бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации, и ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco.

– Я этого даже не ожидала. Как я могла ожидать что-то подобное на этой сцене, после финала чемпионата мира? Было много эмоций и радости, но этого я совершенно не ожидала. Не знаю, почему был совершен этот акт. Спускаясь со сцены, я рассказала об этом другим футболисткам.

Я поприветствовала королеву, обняла ее дочь. Следующим был Рубиалес. Сначала я обняла его, потом он прыгнул на меня. Единственное, помню его слова: «Мы выиграли этот чемпионат мира благодаря тебе». Следующее, что я помню – его руки на моей голове и поцелуй в губы.

Когда я была в раздевалке, ко мне подошли и попросили выйти. Об этом поцелуе было много разговоров. Я сказала: «Я знаю, что это такое, и это нехорошо». Я собралась и продолжила праздновать вместе с партнерами по команде. Я не хотела потом жалеть, что не насладилась этим моментом.

В автобусе стояла мертвая тишина. Мне показали заявление, для которого я не говорила ни слова. Мне сказали, что начался скандал. Я чувствовала себя принужденной.

Рубиалес [в раздевалке] старался сменить тему и говорил, что мы можем поехать на Ибицу столько раз, сколько захотим – все оплачено. Он хватал меня, трогал за плечо, потому что я стояла рядом. Мне было некомфортно, и я увидела, что происходит что-то более серьезное. То, что случилось, было ненормально. И никогда не было нормальным.

В самолете Рубиалес говорил, что я должна помочь ему и записать видео, потому что его называют харассером. Он сказал мне сделать это ради двоих его дочерей, которые плачут.

– Поцелуй был по обоюдному согласию?

– Нет. Я почувствовала неуважение к себе – и как к игроку, и как к человеку, – сказала Эрмосо.

Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?» 

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34 комментария

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Гегенпрессинг Рангника
Видели мы тишину в автобусе 🤣🤣🤣
Надо её посадить за клевету, пруфы есть
+129
-3
+126
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Владимир Владимир
А как же видео с автобуса, где все угарают
+72
-1
+71
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Старый Знакомый
поправьте меня, если я не прав, но кажется первое, что сказала Эрмосо после поцелуя в интервью, что ниче такого не произошло и не надо раздувать из мухи слона.
+64
-1
+63
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Oleg A.A.
Эрмосо, а давай честно?

Если бы ты сама превратила это все в безобидное недорозумение, то все бы это быстро забыли.

Но пойдя на поводу толпы и "желающих тебе помочь" сама себя посадила в эту яму :(
+26
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madaev
Она в курсе, что есть видео с автобуса ?
+20
0
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King_X
Ответ Старый Знакомый
поправьте меня, если я не прав, но кажется первое, что сказала Эрмосо после поцелуя в интервью, что ниче такого не произошло и не надо раздувать из мухи слона.
То заявление было блефом и давлением от Федерации, она не заявляла

А вот про тишину в автобусе - сказки нереальные 😂😂 там видосы, где они шумят, угорают, кричат "еще-еще целуй" и прочее)) интересно, ей вообще норм так лгать? Или для хайпа/медийности/спонсоров/повесточки можно, а то так женский соккер никому не сдался))

P. S. Я сам ее защищал активно, и продолжаю считать, чио целовать коллегу или вообще акты харассмента, как от Рубиалес - вообще не норм, но видео, блин, видео!! У нее явно не было никаких травм, сама угорала с этого, пока защитницы не включились
+23
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Mishel Matveev
Лжет без зазрения совести.

И, может, можно было бы поверить и жалеть бедняжку... если бы не было видео из автобуса.
+13
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Видели мы тишину в автобусе 🤣🤣🤣 Надо её посадить за клевету, пруфы есть
Смеялись беззвучно просто🤓
+12
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Алексей Ненахов
Лицемерная #####
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Денис Медведев
Какая же она #####
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Вова Паскаянц
Видели мы вашу Тишину в автобусе , это всё что нужно знать о таких людях ,лицемеры
+7
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Денис Свиридов
Они не понимают, что своим лицемерием и обманом делают только хуже?
+6
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El_Ilusionista
да, помним мы эту тишину)
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Фут.Боль
Руби Аль Ес Харассер.
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Кинг Конг Жив
Лучше бы просто молчала. А сейчас выглядит лживой и изворотливой .....
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maximilian_15
Ответ Старый Знакомый
поправьте меня, если я не прав, но кажется первое, что сказала Эрмосо после поцелуя в интервью, что ниче такого не произошло и не надо раздувать из мухи слона.
Заставили сказать обратное. Реально то, что раздули из мухи слона.
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balander09
ни харассер подобного
в автобусе ржали все на камеру или она ещё один автобус имела в виду ?)
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Spaten
Завели мужика. Запретить надо этот женский футбол , одни неприятности от него
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Антон Фалафель
Оказалась крысой.
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Ilya Shilovskiy
Дженнифер Дермосо
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Dimario
Курица
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Анатолий Дегтярёв
Да что ты такое несешь?!!! Видео это другое?!!!
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Сергей Галынский
Тишина автобусе🤣🤣🤣
Девочка,проснись
Ты спалилась
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Заяцволк
Ответ GuruFutbola
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Ты перепутал новость, здесь не случай Майорги и Роналду, тут другие персонажи ))
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Recreated
Ответ Денис Медведев
Какая же она #####
Просто нужно было, чтобы Рубиалес ушёл, готовилось место для другого гада. А тут такой отличный повод появился. Ну и девку грузанули по полной. Вот и всё. Вайнштейн 0.2.
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