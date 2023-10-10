Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?»

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен девушки и спорт Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо заявила, что не ожидала поцелуя от Луиса Рубиалеса.

Футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального инцидента с участием теперь уже бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации, и ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco.

«У меня не было времени на то, чтобы среагировать. Я не заслуживаю того, чтобы теперь проходить через все это. Сложно жить, не имея возможности выйти из дома. Мне пришлось покинуть Мадрид, чтобы снять это давление. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?

Мой имидж запятнали, я чувствовала, что никто не встал на мою защиту. Помочь, защитить просили меня, сама же я не чувствовала, что кто-то меня защищает.

Я была в шоке [в момент поцелуя]. Это случилось во время исторического события, к которому мы шли всю жизнь. Я не могла ожидать, что произойдет нечто подобное. Под воздействием адреналина я обняла его, он был человеком, вызывающим доверие, и никто не мог ожидать ничего подобного», – сказала Эрмосо.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

«Рубиалес пострадал не из-за поцелуя. Он давно всем надоел». Что о скандале думают в Испании?

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42 комментария

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Красная стрела
Уничтожили карьеру мужика и она не чувствует, что кто-то встал на её защиту. К сожалению, многие женщины вот такие лицемерки. Не все конечно. Но многие.
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Cyle Rayner
почему ты должна плакать, если в автобусе радовалась и хвасталась этим поцелуем?
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Джони Му
Да уже много что сделала! С таким фейсом хер кто подойдет
+24
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ХавиГави_Паратрупер
В автобусе надо смеяться, в комнате - плакать. Главное - не перепутать🤓
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Ya Tolik
А ведь решение было таким простым:
Рубиалес не выпускает фейковые слова Эрмосо.
Сама футболистка выступает и говорит: мы с Рубиалесом в отличных отношениях и этот поцелуй лишь обозначил безумную радость всех от победы. Давайте праздновать наше чемпионство и не обращать внимание на мелочи.
Но нет, глупые решения портят жизнь обоим.
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Ничего Смешного
А в автобусе - это тоже давление? Кому-то надо было раскачать эту лодку, поэтому живи с этим. Понятно, что футболистки по уровню развития не особо умные, но надо было думать, когда такое обвинение озвучивала.
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CONST_VAN_G
Угомонитесь уже с этим
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Матвей Суицидин
Поцелуй Рубиалеса - это теперь имя нарицательное. Означает внезапный поцелуй в губы.
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pq
должна! обязана! требую, чтобы плакала в своей комнате
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Антон Герасименко
Пи шь как дышишь
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Григорий Геник
Не плачь дома! Езжай к Рубиалесу
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градус ненависти
Ответ Красная стрела
Уничтожили карьеру мужика и она не чувствует, что кто-то встал на её защиту. К сожалению, многие женщины вот такие лицемерки. Не все конечно. Но многие.
Типичная футболист/ка. Мозга как у Дзюбы, зато радар на конъюнктуру и деньги
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Nick Crosier
Он на радостях и от чистого сердца,а на него охоту объвили. Как пропихивать радужную муть так сразу первые бегут многие бабы,а как то что создано природой,то душевные травмы.Тьфу.
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koshaus
Ответ Красная стрела
Уничтожили карьеру мужика и она не чувствует, что кто-то встал на её защиту. К сожалению, многие женщины вот такие лицемерки. Не все конечно. Но многие.
Хочешь сказать с мужиками по другому? Ну по части лицемерия...
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Егор Крид58
Ответ Ya Tolik
А ведь решение было таким простым: Рубиалес не выпускает фейковые слова Эрмосо. Сама футболистка выступает и говорит: мы с Рубиалесом в отличных отношениях и этот поцелуй лишь обозначил безумную радость всех от победы. Давайте праздновать наше чемпионство и не обращать внимание на мелочи. Но нет, глупые решения портят жизнь обоим.
думаю в этой ситуации, Эрмосо была лишь марионеткой. СМИ, Фим движения, ЛДПР и тд - все были против мужика! маховик был запущен - без ведома Эрмосо
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Егор Крид58
Ответ koshaus
Хочешь сказать с мужиками по другому? Ну по части лицемерия...
в % соотношении, женский пол намного "хитрее - лицемернее"
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Cherognykh
Просто Путелльяс увидела и ей срочно нужно было прикинуться жертвой.
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Интеллигентный колхозник
Как ни откроешь новости на эту тему: все против Рубиалеса, чуть ли не насильником его заклеймили уже.
Поэтому эти её слова про ‘страдания’ и ‘аж пришлось уехать из Мадрида’ - просто наглая мерзкая ложь.
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ivan kokosh
Ответ Егор Крид58
думаю в этой ситуации, Эрмосо была лишь марионеткой. СМИ, Фим движения, ЛДПР и тд - все были против мужика! маховик был запущен - без ведома Эрмосо
и лично Жириновский!
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ValmontZ
Плакала в автобусе от смеха, ога. Лицемерка.
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werley
Пытается иносказательно намекнуть, что она была просто использована политиканами и активистами новой нормальности, прополоскавшими ее белье перед всем миром.
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Егор Крид58
весь феминисткий мир её защищал! все СМИ были за неё!
Эрмосо - меня не кто защитил!
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VDX00
Как это ты ничего не сделала? Ты сидела и молчала все время, а могла просто поддержать Рубиалеса. Так что наказания без вины не бывает. И для тебя тоже.
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Recreated
"Была бы возможность, то я бы и отдалась в тот же час такому мужчине!"-- добавила девушка.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Красная стрела
Уничтожили карьеру мужика и она не чувствует, что кто-то встал на её защиту. К сожалению, многие женщины вот такие лицемерки. Не все конечно. Но многие.
Причём тут лицемерие? Она как раз намекает, что её скорее использовали, а не защищали. И этот скандал раздули специально.
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