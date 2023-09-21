Генсек RFEF, сторонник Рубиалеса, покинул свой пост после скандала с женской сборной

Генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс уволен со своей должности.

Как сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации, новый генеральный секретарь будет назначен после выборов, которые пройдут в 2024 году.

Ранее сообщалось, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду даже после отставки Рубиалеса и главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в футбольной федерации.

Напомним, Андреу Кампс является сторонником Рубиалеса. После скандала с поцелуем экс-главы федерации с Дженнифер Эрмосо Кампс пожаловался в УЕФА на вмешательство правительства в деятельность RFEF – он сделал это в без ведома федерации.

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