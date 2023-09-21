Генсек RFEF, сторонник Рубиалеса, покинул свой пост после скандала с женской сборной

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол отставки Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс уволен со своей должности.

Как сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации, новый генеральный секретарь будет назначен после выборов, которые пройдут в 2024 году.

Ранее сообщалось, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду даже после отставки Рубиалеса и главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в футбольной федерации.

Напомним, Андреу Кампс является сторонником Рубиалеса. После скандала с поцелуем экс-главы федерации с Дженнифер Эрмосо Кампс пожаловался в УЕФА на вмешательство правительства Испании в деятельность RFEF – он сделал это в без ведома федерации.

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5 комментариев

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Leon Betov
Тебаса за сравнение этого "инцидента" с 9/11 надо тоже под увольнение
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S100 Winner
Известный блогер на днях поцеловал Месси в шею. Вот видео: https://www.instagram.com/reel/CxamDEbsetD/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Почему никто не раздувает скандал из-за этого?
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Роман
Жду новости "Тебас покинул свой пост.."
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Виталий Ан
С самого начала не понравилась это ситуация и поведение Рубализа. В основном из за того что все внимание ушло на этот эпизод, а не на КМ. Жаль было девчонок, не получили должного внимания за победу. Ну сама ситуация конечно не приятная. Но когда всех уволили было немного странно. Ну поцеловал и та не влепила пощечину. И никто бы не заметил бы наверно, если бы не раздули это. Сама футболистка почему то долго раздумывала как отреагировать в сми. Это все не правильно! Повторюсь! Но все же тут было нечто другое( я уверен в этом) за счет чего люди сделали свои грязные делишки. К примеру подвинули Рубика, или целую его группу. Так что все не так просто по этой теме. Почему продолжают игроки саботировать сборную, когда уже уволили его?! Очень странно. Но думаю этот поцелуй стал ( как любят сейчас говорить в ЛаЛиге )) рычагом, для более серьезных дел.
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S100 Winner
Ответ S100 Winner
Известный блогер на днях поцеловал Месси в шею. Вот видео: https://www.instagram.com/reel/CxamDEbsetD/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== Почему никто не раздувает скандал из-за этого?
Еще один:
https://www.instagram.com/reel/CuuPj40oC3_/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
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