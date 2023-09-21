Рубиалес и его отец давили на пресс-атташе женской сборной Испании, чтобы она оправдала поцелуй экс-главы RFEF с Эрмосо

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес принуждал сотрудницу RFEF к даче ложных показаний в свою пользу.

Напомним, Рубиалес подал в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу. 

Изначально Рубиалес не планировал покидать свой пост. Вскоре после инцидента RFEF опубликовала заявление от имени Эрмосо: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться». Позже стало известно, что заявление было опубликовано без согласия футболистки.

По информации El Confidencial, подтвержденной La Vanguardia, Луис Рубиалес и его отец оказывали давление на пресс-секретаря женской сборной Испании Патрисию Перес, заставляя солгать о том, что Эрмосо дала согласие на публикацию заявления, оправдывающего Рубиалеса, от своего имени.

Сообщается, что пресс-атташе допрашивали более трех часов, оказывая на нее психологическое давление, объединив ее показания в двухстраничный документ, который затем был передан в одно из СМИ. Согласно этим показаниям, Перес сочла поцелуй Рубиалеса и Эрмосо «анекдотичным», и все футболистки, включая саму Дженнифер, были в восторге после победы в финале.

Сообщается, что Перес обратилась в комплаенс-департамент федерации, который находится вне сферы влияния Рубиалеса. По факту выяснившихся обстоятельств начато расследование – не исключено, что против Рубиалеса могут быть выдвинуты обвинения в принуждении.

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24 комментария

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F1eury
Рубиалес и его отец давили на футболисток сборной Испании, чтобы те смеялись в автобусе над этим поцелуем
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Tima_Milan
куда конкретно давили
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Валентин Шишкин
А вот теперь и уголовка не кажется фантастикой
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AlexZhano__
"Оправдай меня перед этой грёбаной общественностью!" (с)
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iks5
Ответ Montenegro Serbian
Да не. Даже учитывая уровень истерики, никто ему не даст срок за этот поцелуй.
Так не за поцелуй, а за превышение должностных.
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Геннадий Тимченко
Ответ Olga.t
Бедный, бедный Рубиалес... Один неосторожный поцелуй, и вот ты уже изгой, нерукопожатный человек. Хорошо, если не окажется уголовником....
то-то Данни Алвес радуется, что обошелся без поцелуев☝️
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Oleg Kostin
Поцелуй дьявола
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Montenegro Serbian
Ответ Валентин Шишкин
А вот теперь и уголовка не кажется фантастикой
Да не. Даже учитывая уровень истерики, никто ему не даст срок за этот поцелуй.
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Margor
как говорится, "спалился на бабах"
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Always_sam
Кажется всё логично. Если бы девушка сказала, что всё ок, то проблем бы не было. В этом случае проще и логичнее разговаривать с атташе, и давить на атташе точно проще и безопаснее
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окечуква
Это все ладно, объявили уже дату расстрела Рубиалеса?
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Дмитрий Крутенко
Пора выпускать сиквел фильма "Дьявол носит Прада" и назвать его "Поцелуй Дьявола"
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адекват
Да уже пофиг. Все, кто хотел, своего добились. Позорная модель западной псевдодемократы во всей красе. Захотели сместить человека, использовали самые грязные методы.
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ЛыСъ
Ну наконец-то, уже целые сутки небыло новостей с тегом "поцелуй Рубиалеса".
И про Реал тоже отчитались. Молодцы.
А вот насчет Антонии vs имплант - давненько небыло сообщений, недорабатывают на спортсе.
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Антон Киселёв
"Сообщается, что пресс-атташе допрашивали более трех часов, оказывая на нее психологическое давление, объединив ее показания в двухстраничный документ"

Прямо не RFEF, а Бруклин 9-9 какой-то
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fenix87
Пошла п**** по кочкам
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Куаныш Кудабай
Что на это скажет независимая коммисия пользователей спортс ру? (вопрос риторический)
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Olga.t
Бедный, бедный Рубиалес... Один неосторожный поцелуй, и вот ты уже изгой, нерукопожатный человек. Хорошо, если не окажется уголовником....
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