«Если бы Рубиалес мужчину поцеловал, ему бы грамоту выписали? История притянута за уши, вполне соответствует западным трендам». Тренер женской сборной России Красножан о скандале в Испании

Теги Юрий Красножан Луис Рубиалес женский футбол сборная России жен Федерация футбола Испании сборная Испании жен Матч ТВ Дженнифер Эрмосо Футбол

Юрий Красножан считает преувеличенным скандал вокруг Луиса Рубиалеса.

Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.

– Ваше отношение к скандалу с поцелуем главы испанской федерации Рубиалеса?

– История притянута за уши, на мой взгляд. Вполне соответствует современным западным трендам. А если бы Рубиалес мужчину поцеловал, ему грамоту выписали бы? Это эмоции.

Да и как можно было разбазарить столь грандиозный успех, победу в чемпионате мира, на все эти мелочи и дрязги?! Впрочем, пусть они разбираются в своих делах. Нам бы в своих разобраться, – сказал главный тренер женской сборной России.

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8 комментариев

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Андрей Герасимов
Юрок,в анабиозе пребывал последний месяц?
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Дядя ТУРА
чай поставьте
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Spaten
В детстве был любимый момент, иногда мы на тренировке с женской секцией легкой атлетики в регби играли)
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Castor Troy
А это не тот самый Красножан, который матчи продавал?!
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