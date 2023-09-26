«Если бы Рубиалес мужчину поцеловал, ему бы грамоту выписали? История притянута за уши, вполне соответствует западным трендам». Тренер женской сборной России Красножан о скандале в Испании

Юрий Красножан считает преувеличенным скандал вокруг Луиса Рубиалеса.

Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку . Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.

– Ваше отношение к скандалу с поцелуем главы испанской федерации Рубиалеса?

– История притянута за уши, на мой взгляд. Вполне соответствует современным западным трендам. А если бы Рубиалес мужчину поцеловал, ему грамоту выписали бы? Это эмоции.

Да и как можно было разбазарить столь грандиозный успех, победу в чемпионате мира, на все эти мелочи и дрязги?! Впрочем, пусть они разбираются в своих делах. Нам бы в своих разобраться, – сказал главный тренер женской сборной России.

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