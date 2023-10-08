Личка о 0:0 с «Факелом»: «Чтобы выиграть РПЛ, нужно обыгрывать не только «Зенит» и ЦСКА, но и команды из нижней части таблицы. Надо научиться побеждать со счетом 1:0, 2:1»

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Марцел Личка прокомментировал ничью с «Факелом».

Матч «Динамо» и «Факела» в 11-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 0:0. Московская команда идет на 6-й строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков.

«Чтобы выигрывать чемпионат, нужно обыгрывать не только «Зенит» и ЦСКА, но и команды, которые идут в нижней части таблицы. «Краснодар» уступал 0:2 «Ростову», но верил в себя и смог выиграть.

Я верю в свою команду, но надо верить и в то, что мы можем победить. Нельзя выигрывать всегда 4:0, надо научиться побеждать со счетом 1:0, 2:1», – сказал главный тренер «Динамо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Ovsyankin
Нельзя просто так взять и выиграть РПЛ(с).
+2
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Владислав Булгаков
Зато после победы над Спартаком гонора была 👍👍👍
+3
-2
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ECB
Нет забивного нападающего, Фёдор сегодня старался, но передерживал мяч... Костя, похоже, не совсем в форме... Гладышев косячит...
+1
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+1
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369
Ответ ECB
Нет забивного нападающего, Фёдор сегодня старался, но передерживал мяч... Костя, похоже, не совсем в форме... Гладышев косячит...
Нужен нападающий способный принять и пробить четко без понтов, а что Смолов, что Тюкавин очень долго возятся обрабатывают.
Я не говорю про Влаховича, посмотрите на форвардов из Краснодара..
+1
0
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Мукунку хороший
Когда ты выигрываешь у немотивированного соперника в кубке.. надо поменьше шлёпать языком,а готовить команду к игре с аутсайдером))
+3
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lnm1956@ya.ru
и что тебе мешает выставить нормальный состав, который будет ИГРАТЬ, а не ерундоф заниматься
+1
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гога11
Непонятную тактику избрал сегодня Личка, пытались обыграть всю команду соперника собравшуюся в штрафной, по такой погоде разве не эффективнее дальние удары?
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justbored
Детсад какой-то.
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AAAARMEEC
Надо научиться выигрывать играя первым номером а не вторым
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Антимосковский
нужно научиться играть с «аутсайдерами» с запасом, а не так, что те спокойно могут и 3 очка увезти)
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Такие дела
Что бы выиграть рпл, совсем недостаточно обыграть Зенитку. Надо крупно не лететь крамнодару
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Владимир Никаноров
Надежда на победу в чемпионате России на сегодняшний день у команды это призрачная мечта за которой следит суровая реальность...хотя мечтать не вредно вредно не мечтать...
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БолельщикСоСтажем
Ещё пару таких игр и игроки устроят поддержку тренера, одевшись в розовые футболки)
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dimur
Когда это мы при Личке 4:0 выигрывали? Больше года назад у Торпедо, но там Йоканович был.
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Выкидыш
Ответ ECB
Нет забивного нападающего, Фёдор сегодня старался, но передерживал мяч... Костя, похоже, не совсем в форме... Гладышев косячит...
Костя со своим контрактом совсем играть бросил. там агент по любому воду мутит. Федя старый уже, да и не топ далеко. нападающий хороший действительно нужен.
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