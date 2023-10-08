Личка о 0:0 с «Факелом»: «Чтобы выиграть РПЛ, нужно обыгрывать не только «Зенит» и ЦСКА, но и команды из нижней части таблицы. Надо научиться побеждать со счетом 1:0, 2:1»
Марцел Личка прокомментировал ничью с «Факелом».
Матч «Динамо» и «Факела» в 11-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 0:0. Московская команда идет на 6-й строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков.
«Чтобы выигрывать чемпионат, нужно обыгрывать не только «Зенит» и ЦСКА, но и команды, которые идут в нижней части таблицы. «Краснодар» уступал 0:2 «Ростову», но верил в себя и смог выиграть.
Я верю в свою команду, но надо верить и в то, что мы можем победить. Нельзя выигрывать всегда 4:0, надо научиться побеждать со счетом 1:0, 2:1», – сказал главный тренер «Динамо».
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