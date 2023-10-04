Бартомеу отверг обвинения во взяточничестве по делу Негрейры. Он считает, что подкуп и влияние чиновника на результаты не доказаны

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жозеп Бартомеу отверг обвинения во взяточничестве по делу Негрейры.

Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением и обвинил каталонский клуб во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Бартомеу обжаловал постановление суда, который обвиняет его во взяточничестве при выплатах Негрейре. Экс-президент «Барсы» отрицает, что вице-президент CTA имел статус должностного лица, когда осуществлялись денежные переводы, и утверждает, что нет никаких доказательств тому, что эти выплаты были направлены на подкуп Негрейры.

В апелляции, к которой у El Confidencial есть доступ, сказано, что нет никаких юридических оснований считать Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), в которую входит CTA, государственным органом. По мнению юристов Бартомеу, RFEF – это частная организация, сформированная из различных ассоциаций и частных организаций без собственной правосубъектности. Одной из таких сторона экс-президента «Барсы» считает и CTA.

Таким образом, по мнению стороны Бартомеу, Негрейра не имел статус госслужащего, а это один из важных элементов при обвинении во взяточничестве.

Также бывший президент «Барселоны» указывает, что для того, чтобы преступное деяние имело место, необходимо, чтобы «подарки или вознаграждение любого характера» были запрошены или получены в обмен на «совершение определенного действия при исполнении служебных обязанностей». Как считает Бартомеу, нет никаких доказательств тому, что Негрейра как-то влиял на исход соревнований, в которых «Барселона» участвовала в период с 2001 по 2018 год.

Бартомеу расценивает обвинения во взяточничестве, выдвинутые судьей Агирре, как «маневр» с его стороны, учитывая отсутствие доказательств по делу, которые могли бы поддержать обвинение.

«Ни заявители, ни те, кто предстал перед судом, не смогли предоставить доказательства. Полицейскому расследованию не удалось найти ни малейшего следа улик, которые подтверждали бы идею о существовании коррупционного преступления. Это просто предположение, не имеющее доказательств», – заявили юристы Бартомеу.

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27 комментариев

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Отшельник86
Да просто объясните почему платили ему. Вот и все. А то это, да то. Факт выплат был? Был. Объясните зачем.
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Begench Berdimuradov
Я платил деньги но нет доказательства
Бартомеу (с)
+4
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error505
Первая стадия: отрицание
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72bp4cq2tr
Ответ Zed_patriot
Просто один хороший человек платит деньги другому хорошему человеку, это разве преступление? То что Бартомеу платил из бюджета Барсы это уже другой вопрос, нужно разбираться внутри клуба
😸🤡
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Никита Алексеев
Бартомеу надо и без этого судить. За то, что с он сделал с клубом, в какие долги его загнал
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72bp4cq2tr
Ну да, это же обычное дело, когда клуб просто за респект переводит миллионы долларов главе судейского комитета 😸
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Денис Гончаров
Я не очень понимаю как можно расценивать влиял он на исход соревнований или нет. Любые решения в пользу барсы (если они были) можно оправдать судейскими ошибками. А какое то давление на судей (если оно было) вряд ли подавалось в виде официальных приказов или писем, да и если они и были, а для подтверждения всего остального нужны показания футбольных судей по сути против себя. Я не юрист, возможно чего то не понимаю, но мне кажется это будет очень сложный процесс.
А вообще история конечно крайне мутная.
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Try Stelsi
А ему подтверждать то чего не было?
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Виктор.Кашшаи
В ТОМ-ТО И ДЕЛО! ЧТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТАК И НЕТ😂
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Игорь Климов
Картина здесь примерно такая - этот Бартомеу будучи президентом Барселоны на пару с Негрейрой отмывали клубные деньги в своих личных целях, а говорить о каких-то влияниях на судей и конечный результат - это просто смешные домыслы.
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Виктор.Кашшаи
Ответ Игорь Климов
Картина здесь примерно такая - этот Бартомеу будучи президентом Барселоны на пару с Негрейрой отмывали клубные деньги в своих личных целях, а говорить о каких-то влияниях на судей и конечный результат - это просто смешные домыслы.
Либо дурака Бортамеу в очередной раз развели на бабки, только за отчёты, которые должны были стоить дешевле, так же развели, как с Коутиньо, Дембеле и Гризманом, но глорье и хейтеры никогда не прозреют)
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Try Stelsi
Ответ error505
Первая стадия: отрицание
"Первая стадия" уж как 2 года идёт, интересно будет ли продолжение хоть когда-то?)
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Виктор.Кашшаи
Ответ Messi_huessi
Вся суть бчк
Шик, ты снова показал своё маленькое и глупое личико 😂.
А ну пшел, щенок, к маме под брюхо)
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Try Stelsi
Ответ s3mp3riuv3nis
если эти бабки шли не на подкуп, то на что тогда?)
Отчёты о судьях
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Виктор.Кашшаи
Ответ s3mp3riuv3nis
миллионы?) за простые отчеты?)
прикинь, именно при Бортамеу увеличись выплаты Негрейре, именно Бортамеу купил Гризмана, Коутиньо, Дембеле по 100 миллионов каждого.
Я клоню, что Бортамеу тупо развели
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Zed_patriot
Ответ s3mp3riuv3nis
миллионы?) за простые отчеты?)
это личные качества человека так договорились, клуб не при чем
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s3mp3riuv3nis
Ответ Zed_patriot
за отчеты об судьях, Негрейра был скаутом Барсы не более
миллионы?) за простые отчеты?)
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Zed_patriot
Ответ Отшельник86
Да просто объясните почему платили ему. Вот и все. А то это, да то. Факт выплат был? Был. Объясните зачем.
за отчеты об судьях, Негрейра был скаутом Барсы не более
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Виктор.Кашшаи
Ответ Zed_patriot
нужно отменить ЗМ Роналдиньо за Барсу, ведь он играл в период работы Негрейры...
🧯🤡
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S1rAlex
Ответ Zed_patriot
нужно отменить ЗМ Роналдиньо за Барсу, ведь он играл в период работы Негрейры...
тебя бы на этом сайте отменить
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Виктор.Кашшаи
Ответ Zed_patriot
Просто один хороший человек платит деньги другому хорошему человеку, это разве преступление? То что Бартомеу платил из бюджета Барсы это уже другой вопрос, нужно разбираться внутри клуба
🧯
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xQcoW
Кажется, все забыли о трансфере Неймара, где они откровенно солгали и заплатили его отцу огромные комиссионные, или о сделке с Артуром-Пьяничем. Эти люди не только некомпетентны, они мошенники, и, похоже, это часть ДНК бчк, поскольку дело Негрейры началось еще до этого.
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