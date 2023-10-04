Бартомеу отверг обвинения во взяточничестве по делу Негрейры. Он считает, что подкуп и влияние чиновника на результаты не доказаны

Жозеп Бартомеу отверг обвинения во взяточничестве по делу Негрейры.

Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением и обвинил каталонский клуб во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и Сандро Росель.

Бартомеу обжаловал постановление суда, который обвиняет его во взяточничестве при выплатах Негрейре. Экс-президент «Барсы» отрицает, что вице-президент CTA имел статус должностного лица, когда осуществлялись денежные переводы, и утверждает, что нет никаких доказательств тому, что эти выплаты были направлены на подкуп Негрейры.

В апелляции, к которой у El Confidencial есть доступ, сказано, что нет никаких юридических оснований считать Королевскую федерацию футбола (RFEF), в которую входит CTA, государственным органом. По мнению юристов Бартомеу, RFEF – это частная организация, сформированная из различных ассоциаций и частных организаций без собственной правосубъектности. Одной из таких сторона экс-президента «Барсы» считает и CTA.

Таким образом, по мнению стороны Бартомеу, Негрейра не имел статус госслужащего, а это один из важных элементов при обвинении во взяточничестве.

Также бывший президент «Барселоны» указывает, что для того, чтобы преступное деяние имело место, необходимо, чтобы «подарки или вознаграждение любого характера» были запрошены или получены в обмен на «совершение определенного действия при исполнении служебных обязанностей». Как считает Бартомеу, нет никаких доказательств тому, что Негрейра как-то влиял на исход соревнований, в которых « » участвовала в период с 2001 по 2018 год.

Бартомеу расценивает обвинения во взяточничестве, выдвинутые судьей Агирре, как «маневр» с его стороны, учитывая отсутствие доказательств по делу, которые могли бы поддержать обвинение.

«Ни заявители, ни те, кто предстал перед судом, не смогли предоставить доказательства. Полицейскому расследованию не удалось найти ни малейшего следа улик, которые подтверждали бы идею о существовании коррупционного преступления. Это просто предположение, не имеющее доказательств», – заявили юристы Бартомеу.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline