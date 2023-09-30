Гвардиола о деле Негрейры: «Барса» не платила судьям, не видел этого. Мы побеждали, потому что были намного лучше соперников»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига судьи Пеп Гвардиола Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Пеп Гвардиола уверен, что «Барселона» не платила судьям при нем.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

«Подождем и увидим. Пусть идет судебный процесс. Я не погружен в это, ничего не видел и не читал.

Но я точно не видел, чтобы «Барселона» платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что «Барселона» будет защищать свою позицию. Посмотрим.

В чем я уверен, так это в том, что «Барселона» в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я убежден. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников.

Суд решит, что произошло на самом деле», – сказал бывший тренер каталонцев, взявший с «Барсой» 14 трофеев.

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43 комментария

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евГений
Это правда, Барселона Гвардиолы была сильнейшей командой в истории, а сейчас Пеп создал новую машину

Просто для сравнения – в том же 2016 в МЮ пришел Моур, а в Сити – Пеп. В первые два сезона тратили они одинаково.

А теперь сравните – где сейчас МЮ, и где сейчас Сити.
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Universal1000
Ответ S. A.
Ну так Сити первый по возможностям в своей лиге. Если бы он возглавлял Тоттенхэм и выиграл с ним 5 АПЛ из 7, то тогда можно было бы писать о любой команде
Сити в 2016 на момент его прихода делил 4-5 место в таблице АПЛ.

У Челси и МЮ возможности не меньше.
А теперь и у Ньюкасла.
Мимо.
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фк кабинет
Том Хенниг Эвребё может подтвердить слова Гвардиолы)
+22
-17
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ML26
Ответ Scary#Clowm
Барселона хозяин Реала.
История противостояний и кол-во трофеев говорит об обратном
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Scary#Clowm
Ответ войд
Все думают что бчк доминировала благодаря Гвардиоле и его тошнотворной тике таке,но как уже стало известно,они доминировали благодаря ручным свисткам Ни один матч плова ЛЧ не обходился без скандала и на каждом этапе у мчк был заряженный судейка,вот они и есть настоящие легенды и творцы жалкой истории фкНегрейры)
Барселона хозяин Реала.
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Никита Володин
Ответ евГений
Это правда, Барселона Гвардиолы была сильнейшей командой в истории, а сейчас Пеп создал новую машину Просто для сравнения – в том же 2016 в МЮ пришел Моур, а в Сити – Пеп. В первые два сезона тратили они одинаково. А теперь сравните – где сейчас МЮ, и где сейчас Сити.
А теперь вс помните финансовые нарушения предъявленные сити, сколько их там, 101?
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S. A.
Ответ FC.Barcelona
По Сити видно, Гвардиола с любой командой превращает чемпионат в перформанс одного клуба
Ну так Сити первый по возможностям в своей лиге. Если бы он возглавлял Тоттенхэм и выиграл с ним 5 АПЛ из 7, то тогда можно было бы писать о любой команде
+6
-3
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Jaxongir Shodiev
Ну это уже чистая клоунада, молчали бы лучше
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Кузя Гитарист
Ответ фк кабинет
Том Хенниг Эвребё может подтвердить слова Гвардиолы)
Айтекин тоже
+11
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Buba
Ответ Никита Володин
А теперь вс помните финансовые нарушения предъявленные сити, сколько их там, 101?
115+
+1
0
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Константин Эсперов
Ответ евГений
Это правда, Барселона Гвардиолы была сильнейшей командой в истории, а сейчас Пеп создал новую машину Просто для сравнения – в том же 2016 в МЮ пришел Моур, а в Сити – Пеп. В первые два сезона тратили они одинаково. А теперь сравните – где сейчас МЮ, и где сейчас Сити.
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Tristan...
Ответ Artem Piatkov
☝️ Вы не были лучше Арсенала до удаления Ван Перси 👏 Вы и Челси не были лучше, но вам не поставили 3 пенальти и помогли выйти в финал Господи, в Кубке Испании 2011/12 откровенно подсудили с Реалом, не засчитав гол Рамоса и вытащили каталонку в 1/2 Даже с Интером в 2010 пытались помочь каталонцам, удалив Мотту, но не помогло...
Не были лучше Арсенала, который за всю игру не нанёс ни одного удара...) + в матчах с Арсеналом не дали 2 чистые пенки в пользу Барсы и отменили чистый гол Барсы... Если это считается помощью для Барсы, то на этом можно заканчивать...
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FC.Barcelona
По Сити видно, Гвардиола с любой командой превращает чемпионат в перформанс одного клуба
+9
-8
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S. A.
Ответ Universal1000
Сити в 2016 на момент его прихода делил 4-5 место в таблице АПЛ. У Челси и МЮ возможности не меньше. А теперь и у Ньюкасла. Мимо.
Я к тому, что говоря о Сити не очень корректно писать про "любую" команду
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vcaireac
Так и не надо чтобы в каждом матче подсуживали,класса команды хватало чтобы и без них побеждать многих.Нужно было лишь в опренматчах в году подключать админ ресурсы)
И второе,выплаты начались задолго до того как Пеп стал тренером Барсы)
Так что оправдания его выглядят нелепо.
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Buba
До тебя тоже очередь дойдёт, физрук 😎
+2
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SCHOKKKK
Кстати, как вам моя аватарка?🤣
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FC.Barcelona
Ответ S. A.
Ну так Сити первый по возможностям в своей лиге. Если бы он возглавлял Тоттенхэм и выиграл с ним 5 АПЛ из 7, то тогда можно было бы писать о любой команде
Челси и МЮ тратят не меньше, Реал тратил больше, во времена Барсы, но это не мешало ему доминировать
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S. A.
Ответ Кузя Гитарист
Айтекин тоже
6:1 чисто вина ПСГ. При 3:1 не забили 2 выхода 1 на 1 и пропустили 3 за 7 минут. Да, пеналь на Суаресе левый, но доваровская эпоха такая
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Я Гражданин Мира
Ответ Кузя Гитарист
Айтекин тоже
А причём тут Айтекин?
Речь идёт о ла лиге
Тогда можно про многих судей говорить которые судили матч с участием реала.
например с ювентусом!
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Artem Piatkov
☝️ Вы не были лучше Арсенала до удаления Ван Перси 👏 Вы и Челси не были лучше, но вам не поставили 3 пенальти и помогли выйти в финал Господи, в Кубке Испании 2011/12 откровенно подсудили с Реалом, не засчитав гол Рамоса и вытащили каталонку в 1/2 Даже с Интером в 2010 пытались помочь каталонцам, удалив Мотту, но не помогло...
Болельщик Реала рассказывает про судейские победы)
Что там по поводу голов Реала с офсайда в ЛЧ?Что по поводу пенальти в класико за фол Алвеса до штрафной?
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
Странно почему ты недоволен пенками Аргентины, но просишь пенки Челси? пенки ведь не считаются? а, их нужно ставить только в "правильные" ворота, понял)
Этим людим бесполезно что либо доказывать, они все равно не поймёт.
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Бронислав Каминский
Ответ евГений
Это правда, Барселона Гвардиолы была сильнейшей командой в истории, а сейчас Пеп создал новую машину Просто для сравнения – в том же 2016 в МЮ пришел Моур, а в Сити – Пеп. В первые два сезона тратили они одинаково. А теперь сравните – где сейчас МЮ, и где сейчас Сити.
Можно еще сравнить,где сейчас сам Муринька и Пеп))
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radziecki
Как раз на время Гвардиолы сомнений нет, они действительно были на голову сильнее всех
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SCHOKKKK
Каталонский лысый конечно же умолчит про норвежского лысого 🤣
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