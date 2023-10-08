«Барса» недовольна косвенным сравнением Ямаля с Месси и Марадоной от тренера сборной Испании. Клуб против чрезмерного давления на 16-летнего игрока

«Барса» недовольна сравнением Ламина Ямаля с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте допустил косвенное сравнение 16-летнего игрока каталонцев с чемпионами мира в составе сборной Аргентины.

«Мы должны заботиться о , потому что он молод. Но когда Месси или было 16 лет, вопрос о том, играют они или нет, мог бы показаться кощунством», – сказал де ла , комментируя включение игрока в состав национальной команды на матчи отбора к Евро-2024 с Норвегией и Шотландией.

Клуб не хочет, чтобы на молодого футболиста оказывалось чрезмерное давление из-за таких сравнений, пишет Diario Sport.

Главный тренер «Барсы» ранее заявил, что сравнения с Месси не принесут Ямалю никакой пользы.

«Ожидания от него огромны, он это подтверждает. Но все покажет будущее. Мы уже видели что все игроки, которых сравнивали с , не достигли хороших результатов», – отметил Хави.

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