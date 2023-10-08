«Барса» недовольна косвенным сравнением Ямаля с Месси и Марадоной от тренера сборной Испании. Клуб против чрезмерного давления на 16-летнего игрока

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу Диего Марадона Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

«Барса» недовольна сравнением Ламина Ямаля с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте допустил косвенное сравнение 16-летнего игрока каталонцев с чемпионами мира в составе сборной Аргентины. 

«Мы должны заботиться о Ламине, потому что он молод. Но когда Месси или Марадоне было 16 лет, вопрос о том, играют они или нет, мог бы показаться кощунством», – сказал де ла Фуэнте, комментируя включение игрока в состав национальной команды на матчи отбора к Евро-2024 с Норвегией и Шотландией. 

Клуб не хочет, чтобы на молодого футболиста оказывалось чрезмерное давление из-за таких сравнений, пишет Diario Sport.

Главный тренер «Барсы» Хави ранее заявил, что сравнения с Месси не принесут Ямалю никакой пользы. 

«Ожидания от него огромны, он это подтверждает. Но все покажет будущее. Мы уже видели что все игроки, которых сравнивали с Месси, не достигли хороших результатов», – отметил Хави. 

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19 комментариев

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Murad Muhtarov
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ну вообще реально ещё рано делать такие поспешные выводы
согласен, так можно звезду поймать.
+14
0
+14
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Schiaff1no
Барса недовольна сравнениями с Марадоной и Месси, в то же время Барса - "Ямаль ознаменует собой эпоху для Барсы"
+11
0
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ну вообще реально ещё рано делать такие поспешные выводы
+7
-1
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LIBerly
Сколько было таких сравнений, и не один даже на шаг не приблизился к величию Месси. Таких игроков уже не будет.
+10
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Юрій Матюшенко
Великие футболисты типа Пеле, Марадоны, Месси, Роналду потому и стали великими, что выдерживали подобное давление с самого начала карьеры и как минимум лет 12-15 держали сверхвысокий уровень, не обращая внимания на разговоры вокруг них. Если молодого игрока можно сломать всякими сравнениями, высокими доходами, трансферной стоимостью или критикой за пару неудачных игр, то вряд ли ему суждено стать великим.
+4
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Lindeman
Ответ LIBerly
Сколько было таких сравнений, и не один даже на шаг не приблизился к величию Месси. Таких игроков уже не будет.
Давыдов был очень близок
+4
-2
+2
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Orbital 82
Как бы пацан не обделался))
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polkoffnik
Барса против давления.
Поэтому публично объявила об отступных в 1 млрд. ))
+3
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FrankieWild
Фати передаёт привет
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Alex Alex
Фати уже как то сравнили....
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BARCA_10
Ответ Murad Muhtarov
согласен, так можно звезду поймать.
Ансу не даст соврать)
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LIBerly
Ответ Lindeman
Давыдов был очень близок
Он не в счет
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Zed_patriot
Ответ Men77
Роналду тоже в свое время сравнивали с Месси, а в итоге что? Кукуха поехала поехала после чм. Так что не надо психологически травмировать игроков😁
Кринжа максимум с Хамдалой сравнивали
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