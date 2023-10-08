«Барса» недовольна косвенным сравнением Ямаля с Месси и Марадоной от тренера сборной Испании. Клуб против чрезмерного давления на 16-летнего игрока
«Барса» недовольна сравнением Ламина Ямаля с Диего Марадоной и Лионелем Месси.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте допустил косвенное сравнение 16-летнего игрока каталонцев с чемпионами мира в составе сборной Аргентины.
«Мы должны заботиться о Ламине, потому что он молод. Но когда Месси или Марадоне было 16 лет, вопрос о том, играют они или нет, мог бы показаться кощунством», – сказал де ла Фуэнте, комментируя включение игрока в состав национальной команды на матчи отбора к Евро-2024 с Норвегией и Шотландией.
Клуб не хочет, чтобы на молодого футболиста оказывалось чрезмерное давление из-за таких сравнений, пишет Diario Sport.
Главный тренер «Барсы» Хави ранее заявил, что сравнения с Месси не принесут Ямалю никакой пользы.
«Ожидания от него огромны, он это подтверждает. Но все покажет будущее. Мы уже видели что все игроки, которых сравнивали с Месси, не достигли хороших результатов», – отметил Хави.
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