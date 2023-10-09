«Реал» считает выгодным переход Беллингема за 103+31 млн евро. Мадридцы думают, что хавбек ознаменует собой эпоху и трансфер будет казаться дешевым

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

В «Реале» считают сделку по Джуду Беллингему очень выгодной.

Английский полузащитник перешел в мадридский клуб из «Боруссии» в летнее трансферное окно. Согласно условиям сделки, испанцы должны заплатить 103+31 млн евро. 

По информации ESPN, в «Реале» инвестицию в Беллингема уже считают успешной, учитывая мгновенное влияние игрока и его долгосрочный потенциал. В клубе полагают, что в будущем Джуд ознаменует собой эпоху в «Мадриде», а его трансфер «будет казаться дешевым». 

Отмечается, что партнеры и тренеры Беллингема приятно удивлены уровнем, который он показывает на старте сезона – англичанин впечатлил всех профессионализмом и физикой. Один из источников в клубе заявил, что Джуд «будто играет за «Реал» 2 года».

Несмотря на это, в «Мадриде» считают, что игрок сможет стать еще сильнее.

В составе «сливочных» 20-летний футболист провел 10 матчей, в которых отличился 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику Беллингема можно найти здесь

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14 комментариев

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Ебздрогыч
По сравнению с теми, кого за 100 лямов покупали, например, Челси или МЮ, это действительно очень выгодный трансфер
+31
-4
+27
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Иван Левин
Взяли ТОПаря, где то грустит одна чeрепашка у разбитого корыта полного арабского золота
+18
-1
+17
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Cearvm
Ответ Ruslan-Spartakforever
Будет видно через года 2 только оправдано это или нет. Давыдов тоже начинал как русский Месси и где он сейчас?
Давыдов никогда и нигде не начинал, он забивал только в дубле. Про Месси мем-издевка скорее.
+10
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+10
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kaka10
Вообще редко о каком футболисте >100 млн можно сказать, что окупил

в этом плане трансфер Роналду наверняка окупили 10 раз уже
а 150 млн за Хазарда спустили на благотворительность в Челси, а они в свою очередь в Интер за Лакака
+11
-4
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felix-sanchez
Беллингем действительно очень хорош. Последнее время скауты Реала работают просто отлично, промахов практически не допускают.
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cgane
Джуд, как созданный персонаж карьеры ФИФА в умелых руках. Залетел на топ-уровень с двух ног.
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LaffyTaffy
Ответ Иван Левин
Взяли ТОПаря, где то грустит одна чeрепашка у разбитого корыта полного арабского золота
А че ему грустить? Раз в 10 больше Беллингема получает.
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igls54
К тому времени, как Джуд соберется к саудитам, это будет казаться сущими копейками
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Ruslan-Spartakforever
Ответ Cearvm
Давыдов никогда и нигде не начинал, он забивал только в дубле. Про Месси мем-издевка скорее.
Да это я образно, просто бред оценивать игру игрока, который отыграл условно 10 матчей только. На дистанции это будет понятно
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ruslan-Spartakforever
Будет видно через года 2 только оправдано это или нет. Давыдов тоже начинал как русский Месси и где он сейчас?
Сравнил тоже
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ОМАР бб
Ответ kaka10
Вообще редко о каком футболисте >100 млн можно сказать, что окупил в этом плане трансфер Роналду наверняка окупили 10 раз уже а 150 млн за Хазарда спустили на благотворительность в Челси, а они в свою очередь в Интер за Лакака
Роналду 93 млн
0
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