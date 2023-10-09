«Реал» считает выгодным переход Беллингема за 103+31 млн евро. Мадридцы думают, что хавбек ознаменует собой эпоху и трансфер будет казаться дешевым

В «Реале» считают сделку по Джуду Беллингему очень выгодной.

Английский полузащитник перешел в мадридский клуб из «Боруссии» в летнее трансферное окно. Согласно условиям сделки, испанцы должны заплатить 103+31 млн евро.

По информации ESPN, в « » инвестицию в Беллингема уже считают успешной, учитывая мгновенное влияние игрока и его долгосрочный потенциал. В клубе полагают, что в будущем Джуд ознаменует собой эпоху в «Мадриде», а его трансфер «будет казаться дешевым».

Отмечается, что партнеры и тренеры Беллингема приятно удивлены уровнем, который он показывает на старте сезона – англичанин впечатлил всех профессионализмом и физикой. Один из источников в клубе заявил, что Джуд «будто играет за «Реал» 2 года».

Несмотря на это, в «Мадриде» считают, что игрок сможет стать еще сильнее.

В составе «сливочных» 20-летний футболист провел 10 матчей, в которых отличился 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику можно найти здесь.

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