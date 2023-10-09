«Реал» передумал увольнять тренера команды U17, написавшего благодарственное письмо «Барселоне»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига детский футбол Футбол

«Реал» решил продолжить сотрудничество с тренером, благодарившим «Барселону».

Ранее сообщалось, что Адриа Диаса уволят спустя несколько месяцев после приема на должность помощника тренера команды U17. Причиной называлось письмо, в котором специалист выражал признательность «блаугране», в которой работал с 2015 по 2019 год.

Relevo утверждает, что теперь «Реал» передумал расставаться с тренером, которого уже уcпел уведомить о предстоящем расторжении контракта с выплатой компенсации. Отмечается, что на решение менеджеров повлияла реакция общественности и прессы.

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18 комментариев

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Лимит Лимитович
И правильно. Абсолютно нелепое решение изначально
+29
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Фауст
респект комментаторам трибуны. вы сделали доброе дело, камрады.
+29
-3
+26
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AnMe
Прочитали хейтерские комменты на спортс?
+11
-1
+10
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MJ Me
Ответ Bazilic
Очередной «королевский» поступок от самого закомплексованного клуба мира
Очередной токсичный комментарий от хейтера Реала))
+7
-3
+4
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градус ненависти
Решили всё же не выставлять себя жалкими закомплексованными людьми? Мудро
+3
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Ебздрогыч
Они просто почитали комменты на спортсе и им стало стыдно
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Cruel Snake
Уровень журналистики сейчас просто, очень низкий, главное 💵 До этого в новости было указано, что данное сообщение поступило от «анонимного источника ». И судя по этой новости можно смело предположить, что никакого сообщения не было и никто изначально никого увольнять не собирался
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Анатолий Magicbrain
Вот что животворящие комментарии на спортсе делают!)
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dudufufu
Ответ AnMe
Прочитали хейтерские комменты на спортс?
Да, и ещё сыграют со сборной России U17
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Иван Лапин
Ответ Cruel Snake
Уровень журналистики сейчас просто, очень низкий, главное 💵 До этого в новости было указано, что данное сообщение поступило от «анонимного источника ». И судя по этой новости можно смело предположить, что никакого сообщения не было и никто изначально никого увольнять не собирался
так да, главное, на реал набросить побольше.
+1
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