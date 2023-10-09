«Реал» передумал увольнять тренера команды U17, написавшего благодарственное письмо «Барселоне»

«Реал» решил продолжить сотрудничество с тренером, благодарившим «Барселону».

Ранее сообщалось, что Адриа Диаса уволят спустя несколько месяцев после приема на должность помощника тренера команды U17. Причиной называлось письмо, в котором специалист выражал признательность «блаугране», в которой работал с 2015 по 2019 год.

Relevo утверждает, что теперь «Реал» передумал расставаться с тренером, которого уже уcпел уведомить о предстоящем расторжении контракта с выплатой компенсации. Отмечается, что на решение менеджеров повлияла реакция общественности и прессы.

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